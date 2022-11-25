الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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قطر 2022..لماذا يدخل لاعبو كرة القدم إلى الملعب برفقة أطفال؟

نظرية تقول أنها محاولة لمنع الجمهور من إلقاء أشياء على اللاعبين

كتب ايمان الباجي
قطر 2022.. لماذا يدخل لاعبو كرة القدم إلى الملعب مع أطفال؟ watanserb.com
منتخب الإكوادور
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وطندائمًا ما يكون كأس العالم لكرة القدم حدثًا يجذب الآلاف من المتفرجين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الأشخاص الذين لا يشاهدون كرة القدم عادةً.

ولعل البعض قد شاهد مباريات كأس العالم قطر 2022 وتساءل لماذا الاعبين يدخلون أرضية الملعب برفقة أطفال.

مباراة الإفتتاح التي جمعت بين المنتخبين القطري والاكوادوري في مونديال قطر 2022

وفقََا لموقع bolavip” الأمريكي، هذا الإجراء لا يقام فقط في مباريات كأس العالم، وهو أهم مسابقة لرياضة كرة القدم، بل يقام كذلك في ألعاب المسابقات الأخرى مثل مباريات دوري أبطال أوروبا UEFA وكأس العالم للأندية وكأس ليبرتادوريس وحتى في الدوريات المحلية مثل الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الألماني أو الدوري الإيطالي.

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ولكن لماذا يظهرون بجانب لاعبي كرة القدم ممسكين بأيديهم؟

هناك عدة نظريات لدخول لاعبو كرة القدم وهم يمسكون بأيديهم أيدي الأطفال.

البعض من هذه النظريات تقول أن الأندية تقوم بهذا الإجراء لكسب المال، حيث تدفع العائلات الأموال مقابل ظهور أطفالهم رفقة الاعبين.

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تدعي نظرية أخرى أن ظهور نجوم ولاعبو كرة القدم برفقة أطفال هي طريقة لمنع المشجعين من رمي الأشياء في الملعب، حيث يتعمد الجماهير المعارضين أحيانا رمي بعض الأشياء على اللاعبين، ولكن وجود الأطفال يمنعهم من الإقدام على مثل هذه التصرفات.

وهناك نظرية أخرى تقول أن ظهور الأطفال في مباريات كرة القدم هي وسيلة للتشجيع على أن كرة القدم ليست مرتبطة بالتصرفات العنيفة، لأن الأطفال هم رمز البراءة.

بداية هذا الإجراء

يعود بدايات ظهور الأطفال في المباريات إلى نهائيات كأس العالم التي أقيمت سنة 2002، بين كوريا واليابان، حيث جاءت بالتزامن مع الاتفاق بين هيئة الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA) ومنظمة اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، الذي نص من خلاله على رفع شعار “Say Yes to Children” قل نعم للأطفال”، والذي كان الغرض منه حماية حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم وإثبات أن كرة القدم يمكن أن تحدث فرقًا.
وفي المباراة، ظهر اللاعبون برفقة أطفال يرتدون قميص FIFA / UNICEF.
المصدرموقع bolavip، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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