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“فلوسي”..أكبر قطة حية في العالم تدخل موسوعة غينيس وهذا عمرها وحكايتها

القطة في صحة جيدة، على الرغم من كونها صماء وبصرها ضعيف

كتب ايمان الباجي
فلوسي..أكبر قطة حية في العالم تدخل موسوعة غينيس وهذا عمرها وحكايتها watanserb.com
القطة فلوسي
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وطن– دخلت القطة “فلوسي” Flossie، وهي قطة سوداء وبنية تعيش في جنوب شرقي لندن، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر قطة حية في العالم.

“أكبر قطة حية في العالم”

وبلغ عمر القطة “فلوسي” 26 عامًا و316 يومًا في الـ10 من نوفمبر، عندما منحتها المنظمة الرقم القياسي  بالتعاون مع جمعية حماية القطط الخيرية. ويعادل عمرها بالحساب البيولوجي البشري 120 سنة.

القطة فلوسي

وفقًا لبيان صادر عن موسوعة جينيس، تتمتع القطة بصحة جيدة، على الرغم من كونها صماء وبصرها ضعيف.

قصة القطة فلوسي

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وفقًا لتقرير لبي بي سي، كانت فلوسي تعيش مع قطط أخرى في الشارع المحاذي لمستشفى في ميرسيسايد، عندما أخذتها امرأة إلى منزلها.

عاشت فلوسي معها لمدة 10 سنوات حتى توفيت، ثم انتقلت القطة إلى شقيقة مالكتها السابقة وعاشت معها لمدة 14 سنة حتى وفاتها أيضاً.

وأضاف التقرير أن فلوسي انتقلت أخيراً لتعيش مع فيكي غرين، مساعدة تنفيذية في جمعية حماية القطط الخيرية وتتمتع بخبرة في رعاية القطط الأكبر سناً.

القطة فلوسي ومالكتها فيكي غرين
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وقالت غرين، لموسوعة غينيس للأرقام القياسية:” لقد علمت منذ البداية أن فلوسي قطة خاصة. لكنني لم أتخيل أنني سأشارك منزلي مع حامل لقب غينيس للأرقام القياسية”.

كما أشارت فيكي إلى إن فلوسي مصابة بالصم، وبصرها ضعيف، لكنها لا تزال حنونة ومرحة.

كما تأمل فيكي أن تشجع قصة فلوسي أصحاب القطط في المستقبل على التفكير في توفير ملاذ للقطط الأكبر سنًا.

“أكبر كلب على قيد الحياة

في سياق آخر، أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن كلبًا يبلغ من العمر 22 عامًا يُدعى جينو وولف من كاليفورنيا هو أقدم أكبر على قيد الحياة. وأرجع مالك الكلب، أليكس وولف، الفضل في طول عمر جينو إلى نظام غذائي صحي ومتوازن، ورعاية بيطرية، وحماسه الخاص للحياة.
الكلب وولف ومالكه أليكس
وفقًا لموقع Today.com، وُلد الكلب في 24 سبتمبر 2000، وتم تبنيه من جمعية الرفق بالحيوان في كولورادو بوادي بولدر في عام 2002.
المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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