مفاجأة.. حكومات عربية اشترت تذاكر مونديال قطر وحرمت جماهيرها منها بهدف إفشاله!

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وطن – كشفت الكاتبة القطرية، ابتسام آل سعد، عن تعمد حكومات دول أوروبية وعربية شراء تذاكر لمونديال قطر2022 والاحتفاظ بها دون منحها لمواطنيها لحضور المباريات او إعادة طرحها للبيع عبر منصة الفيفا، بهدف إفشال المونديال.

وقالت “آل سعد” في تدوينة لها عبر حسبها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “عمدت حكومات أوروبية وعربية على شراء أعداد كبيرة من تذاكر كأس العالم قطر2022 لإفشال كاس العالم جماهيريا واحتفظت بها دون منحها لجماهيرها للحضور أو إعادة بيعها عبر منصة الفيفا”.

وأوضحت أن “الفشل الجماهيري بات الخيط الأخير الذي يلعبون به لضرب كأس العالم قطر2022 وسيفشلون إن شاء الله”.

عمدت حكومات أوروبية وعربية على شراء أعداد كبيرة من تذاكر #كأس_العالم_قطر_2022 لإفشال #كاس_العالم جماهيريا واحتفظت بها دون منحها لجماهيرها للحضور أو إعادة بيعها عبر منصة الفيفا ولذا فقد بات الفشل الجماهيري الخيط الأخير الذي يلعبون به لضرب #كأس_العالم_قطر2022 وسيفشلون إن شاء الله https://t.co/8fztTJTTg6 — ابتســام آل سعــد 🇶🇦 (@Ebtesam777) November 23, 2022

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المزروعي يلمح لقلة أعداد المشجعين في مباراة اسبانيا وكوستاريكا

من جانبهم، أكد مغردون صحة ما تناولته الكاتب القطرية، مشيرين إلى تغريدة المتصهين الإماراتي والمقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي، حمد المزروعي، التي أشار فيها إلى ضعف الحضور الجماهيري في مباراة إسبانيا وكوستاريكا.

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وقال “المزروعي” الذي لم يتوان لحظة من الإساءة لقطر ومحاولته تشويه البطولة: “مباراة اسبانيا و كوستريكا استاد الثمامة فاضي من الجمهور “.

مباراة اسبانيا و كوستريكا استاد الثمامة فاضي من الجمهور … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 23, 2022

وظهر حقد “المزروعي” منذ اليوم الأول لافتتاح البطولة الذي أشاد به العالم اجمع قائلا:” قطر لم تبهر العالم افتتاح اقل من عادي”.

قطر لم تبهر العالم افتتاح اقل من عادي … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 20, 2022

تآمر الإمارات ضد مونديال قطر

يشار إلى أنه منذ اللحظة الأولى لفرض الحصار الخانق على قطر، في 5 يونيو 2017، في حملة قادتها الإمارات إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، توقع مراقبون أن يكون مونديال 2022 مستهدفاً من هجوم الرباعي العربي، وهو ما أثبتته الأيام والأشهر التالية بوقائع ووثائق لا يُمكن التشكيك بها.

وفي 20 ديسمبر 2019، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الإمارات مولت بسخاء حملات في لندن لانتزاع استضافة كأس العالم 2022 من قطر.

وقالت الصحيفة إن الحملات الإماراتية حاولت المبالغة في تصوير القلق على حقوق العمال في قطر، في إشارة إلى العمال الذين يقومون بتشييد الملاعب والمنشآت المونديالية.

وأضافت الصحيفة أن الحملات الإماراتية تضمنت اتهامات للمسؤولين القطريين بدفع رشاوي لنيل استضافة كأس العالم، الذي سيقام لأول مرة في فصل الشتاء.

تسريبات العتيبة

وكان موقع “إنترسبت” الاستخباري الأمريكي قد كشف، في نوفمبر 2017، عن وثائق “جديدة وخطيرة” حول سعي الإمارات لسحب تنظيم كأس العالم من قطر، مستنداً إلى وثائق حصل عليها من البريد الإلكتروني لسفير أبوظبي في واشنطن، يوسف العتيبة.

وأظهرت تلك الوثائق “مزيداً من الأدلة على سعي أبوظبي لسحب تنظيم كأس العالم من قطر، باستخدام ملايين الدولارات، وفتح عدة جبهات (لم يذكرها) ضد ملف قطر”، حيث كان الهدف إجبار الدوحة على التخلي عن استضافة مونديال 2022.

ويشير الموقع إلى أن الحصار الذي فرض على قطر كان جزءاً رئيساً من الخطة من أجل عرقلة المشاريع المونديالية الجارية على قدم وساق، ومن ثم استخدام حملة علاقات واسعة حتى داخل الفيفا، وتأكيد أن قطر لن تكون قادرة على استضافة هذا الحدث العالمي.

تغريدة ضاحي خلفان

وكان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، قد قال في أكتوبر 2017، إن حل الأزمة الخليجية التي اندلعت في 5 يونيو من العام ذاته يكمن في سحب مونديال 2022 من قطر.

وكتب “خلفان” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر”: “إذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر.. لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة (التخلص) منه”.

اذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر…لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه..التكلفة عودة أكبر مما خطط تنظيم الحمدين له. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 8, 2017

هاجمته بشدة وطمعت بتنظيمه

وبعد سلسلة طويلة من التحريض والهجوم والتشكيك وتلفيق الأكاذيب والمزاعم، خرج رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، اللواء محمد خلفان الرميثي، في مارس /آذار 2019، بتصريحات “هي الأولى من نوعها”؛ حيث ربط حل الأزمة الخليجية، التي ضربت المنطقة الخليجية بعد الخامس من يونيو 2017، بمشاركة بلاده في استضافة بعض مباريات النسخة المونديالية المقبلة.