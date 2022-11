مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر، الخميس، في ختام منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال قطر 2022.

وتذاع مباراة الكاميرون وسويسرا، التي يتنظرها عشاق كرة القدم في أرجاء العالم، عبر مجموعة شبكة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس” الرياضيتين القطريتين، الناقلتين لأحداث مونديال كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة المرتقبة بين الكاميرون وسويسرا، على ملعب استاد ” الجنوب” المونديالي، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر (القاهرة).

World Cup 2022, here we go! 💪

🇨🇭🆚 🇨🇲

🕚 11:00 CET

📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/PMib3TESsq

— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 24, 2022