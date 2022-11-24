الخميس, نوفمبر 24, 2022
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مونديال قطر 2022

مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

أسود الكاميرون أمام سويسرا في ختام منافسات أولى جولات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر اليوم watanserb.com
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وطن- مشاهدة مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر، الخميس، في ختام منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال قطر 2022.

وتذاع مباراة الكاميرون وسويسرا، التي يتنظرها عشاق كرة القدم في أرجاء العالم، عبر مجموعة شبكة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس” الرياضيتين القطريتين، الناقلتين لأحداث مونديال كأس العالم قطر 2022.

توقيت مباراة الكاميرون وسويسرا بث مباشر

وتقام المباراة المرتقبة بين الكاميرون وسويسرا، على ملعب استاد ” الجنوب” المونديالي، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر (القاهرة).

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كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر المستضيف، عند الساعة الواحدة ظهراً، بينما بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

فيما ستكون عند الساعة الثانية بعد الظهر، بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

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ترتيب مجموعة الكاميرون وسويسرا في مونديال قطر 2022

وآتى منتخب الكاميرون (الأسود) وسويسرا (الساعات)، في مجموعة السابعة الصعبة، بجانب البرازيل وغانا في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وتعادل منتخب أسود الكاميرون أمام بنما، بهدف لكليهما، في المباراة الودية الماضية، في سياق الاستعدادات لمونديال قطر 2022، الأسبوع الماضي.

تشكيلة منتخب الكاميرون أمام سويسرا

وسيلعب المدرب الكاميروني ريغوبيرت سونغ باهاناغ، المباراة بتشكيلة متوقعة أما سويسرا، في دور ختام منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

دفاع أسود الكاميرون: نوهو تولو، نكولو، جان شارك كاستيليتو، كولينز فاي.

خط الوسط: مارتين هونجلا، كارل إكامبي،أوليغر نتشام، اندريه انجيسا.

مركز الهجوم: فينست أبو بكر، إريك ماكسيم موتينغ، بريان مبيوم.

معلق مباراة الكاميرون وسويسرا

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة الكاميرون وسويسرا، على قناة (beIN sports Max 1)، المعلق القطري يوسف سيف.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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