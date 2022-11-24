مباراة الجنون .. البرتغال تفوز على غانا بشق الأنفس (شاهد)

وطن- فاز منتخب البرتغال بشق الأنفس على نظيره غانا، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، الخميس، في ختام الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب (استاد 974).
أهداف البرتغال وغانا النتيجة
وأحرز كريستيانو رونالدو أولى أهداف المباراة التاريخي للدون الذي يسجل في 5 نسخ مختلفة على التوالي، عند الدقيقة ال65 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.
فرحة برتغالية بعد الفوز على غانا #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/TGCBiRMMIQ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
كما وأدرك النجم الغاني أندريه آيو هدف تقليص الفارق والتعادل، في الدقيقة ال73، وعاد اللاعب جواو فليكيس هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال78.
وسجل رفائيل لياو الهدف الثالث لصالح منتخب البرتغال عند الدقيقة ال80، كما وقلص بعدها منتخب غانا الفارق عن طريق عثمان بوكاري في الدقيقة ال89.
هدف غانا "89": البرتغال 3-2 غانا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @selecaoportugal@GhanaBlackstars@ghanafaofficial pic.twitter.com/u4njPA2FKo
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
دموع كريستيانو رونالدو
كما ورصدت عدسات الكاميرا، التأثر الكبير الذي ظهر على صاورخ ماديرا رونالدو، خلال عزف النشيد الوطني لمنتخب بلاده، قبيل مواجهة غانا في أولى مواجهات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.
تــأثر كــبير من رونـــالــدو أثناء عزف النشيد البرتغالي 🇵🇹!
لا شيء يضاهي تمثيل اللاعب لمنتخب بلاده#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #البرتغال_غانا | #كريستيانو_رونالدو #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qub3sBEEnm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2022
تشكيلة منتخب البرتغال ضد غانا
كما ودخل المدرب البرتغالي فيرناندو فيرنانديس، المباراة أمام منافسه غانا، بتشكيلة أساسية في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:
حراسة المرمى: ديوغو كوستا.
دفاع البرتغال: رافاييل غيريرو، دانيلو بيريرا، روبن دياز، جواو كانسيلو.
هدف البرتغال "80": البرتغال 3-1 غانا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @selecaoportugal@GhanaBlackstars@ghanafaofficial pic.twitter.com/UQ0mAUMeV6
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
خط الوسط: أوتافيو، روبن نيفيس، برناردو سيلفا.
كما وفي مركز الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، برونو فيرنانديز.
هدف البرتغال "65": البرتغال 1-0 غانا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @selecaoportugal pic.twitter.com/kLC3SMrBQT
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
ترتيب منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 قطر
وتصدر البرتغال صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، في دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر. برصيد 3 نقاط، كما ويليه منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني بنقطة واحدة.
هدف البرتغال "78": البرتغال 2-1 غانا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @selecaoportugal@GhanaBlackstars@ghanafaofficial pic.twitter.com/0DLgc4a7cr
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
وآتى منتخب الأوروغواي في ثالث الترتيب متساوياً مع كوريا الجنوبية بنفس النقطة، كما وجاء منتخب غانا في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.
هدف غانا "73": البرتغال 1-1 غانا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @selecaoportugal @GhanaBlackstars @ghanafaofficial pic.twitter.com/d7RQT6bGj2
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022