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مونديال قطر 2022

مباراة الجنون .. البرتغال تفوز على غانا بشق الأنفس (شاهد)

كريستيانو رونالدو يسجل في النسخة ال5 له في مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
أهداف البرتغال وغانا في كأس العالم 2022 watanserb.com
أهداف البرتغال وغانا في كأس العالم 2022
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وطن- فاز منتخب البرتغال بشق الأنفس على نظيره غانا، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، الخميس، في ختام الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب (استاد 974).

أهداف البرتغال وغانا النتيجة

وأحرز كريستيانو رونالدو أولى أهداف المباراة التاريخي للدون الذي يسجل في 5 نسخ مختلفة على التوالي، عند الدقيقة ال65 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

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كما وأدرك النجم الغاني أندريه آيو هدف تقليص الفارق والتعادل، في الدقيقة ال73، وعاد اللاعب جواو فليكيس هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال78.

وسجل رفائيل لياو الهدف الثالث لصالح منتخب البرتغال عند الدقيقة ال80،  كما وقلص بعدها منتخب غانا الفارق عن طريق عثمان بوكاري في الدقيقة ال89.

دموع كريستيانو رونالدو

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كما ورصدت عدسات الكاميرا، التأثر الكبير الذي ظهر على صاورخ ماديرا رونالدو، خلال عزف النشيد الوطني لمنتخب بلاده، قبيل مواجهة غانا في أولى مواجهات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

تشكيلة منتخب البرتغال ضد غانا

كما ودخل المدرب البرتغالي فيرناندو فيرنانديس، المباراة أمام منافسه غانا، بتشكيلة أساسية في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

دفاع البرتغال: رافاييل غيريرو، دانيلو بيريرا، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: أوتافيو، روبن نيفيس، برناردو سيلفا.

كما وفي مركز الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، برونو فيرنانديز.

ترتيب منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 قطر

وتصدر البرتغال صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، في دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر. برصيد 3 نقاط، كما ويليه منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني بنقطة واحدة.

وآتى منتخب الأوروغواي في ثالث الترتيب متساوياً مع كوريا الجنوبية بنفس النقطة، كما وجاء منتخب غانا في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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