الخميس, نوفمبر 24, 2022
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الهدهد

قطر توزع المياه مجاناً على المشجعين وضاحي خلفان يندب حظه! (شاهد)

خلفان سبق وأن أكد بأن سحب المونديال من قطر سينهي الحصار عليها

كتب سالم حنفي
توزيع المياه مجانا على المشجعين watanserb.com
توزيع المياه مجانا على مشجعي كأس العالم في قطر
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وطن – في إطار قيامها على راحة المشجعين المنحدرين من كافة دول العالم، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم في قطر بتوزيع المياه على المشجعين مجانا أثناء توجههم للملاعب لمشاهدة مباريات منتخبات بلادهم أو التي يشجعونها.

ووثق مقطع فيديو قيام فرق تابعة للجنة المشاريع والإرث المنظمة لبطولة كأس العالم وهي توزع المياه المبردة “مجانا” للمشجعين أمام استاد البيت الذي شهد حفل افتتاح البطولة، وكذلك أمام استاد “خليفة”.

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كما وثق مقطع فيديو قيام اللجنة لمنظمة بتوزيع “ضيافة” للمشجعين شملت المياه والعصائر امام استاد الثمامة.

ضاحي خلفان زعم أن قطر ستعاني شح المياه

الفيديوهات المتداول أعادت للأذهان التصريحات السابقة لنائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان إبان الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة في يوينو/حزيران 2017.

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“خلفان” الذي كشف سابقا عن حقده بأن سحب تنظيم مونديال كأس العالم من قطر هو أحد أسباب الحصار، زعم ان الدوحة ستعاني من شح في المياه في حال نجاح الدوحة في إقامة لمونديال.

وقال في تغريدة له تعود لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2018: “عند اقامة كاس العالم في قطر سيكون هناك شحا في مياه الشرب…ليس لدى قطر مستودعات تستوعب كراتين المياه”.

تصريح يكشف المستور

يشار إلى أنه فجأة وبدون مقدمات، ألقى ضاحي يوم 8 أكتوبر/تشرين أول 2017 بحجرٍ في بركة راكدة؛ كشفت عن السبب الرئيس وراء اندلاع الأزمة الخليجية مع الدوحة آنذاك.

وقال خلفان، في تغريدة عبر حسابه “تويتر”: “إذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر.. لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة منه”.

خطوة للخلف

ومع انتشار التغريدة على نطاق واسع في مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية، وما أحدثته من تأثير يُظهر دول الحصار كأنهم يقبلون بإنهاء الأزمة مقابل عدم استضافة قطر لمونديال 2022، وفقاً لمراقبين، حاول خلفان في “تغريدة” ثانية التراجع خطوة للخلف؛ إذ كتب قائلاً: “بعض الجرائد والصحف الغربية ربما ترجمت تغريدتي بالخطأ.. شخصياً أرى أن قطر ليس لديها الكفاءة لتنظيم المونديال، لذلك أردت التحجج بحجج واهية”.

تدخل أنور قرقاش

وعلى ما يبدو، لم يستطع الفريق ضاحي خلفان الصمود بعدما فضحته تغريدته، ما تطلّب دخول شخصية إماراتية ثانية على الخط؛ وهنا يتعلّق الأمر بوزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات آنذك، أنور قرقاش.

وكتب “قرقاش” عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة: “خطأ الترجمة لتغريدة الأخ ضاحي حول استضافة قطر لكأس العالم حظيت باهتمام الصحافة الدولية، فلا تستوي الاستضافة مع سجل في دعم التطرف والإرهاب”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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