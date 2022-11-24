الخميس, نوفمبر 24, 2022
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جندي إسرائيلي يسخر من نفسه بعد سقوطه أثناء إلقاء قنبلة على فلسطينيين (شاهد)

الواقعة أثارت سخرية الواقفين في محيطها

كتب خالد السعدي
سقوط جندي اسرائيلي watanserb.com
سقوط جندي اسرائيلي
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وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثّق لحظة سقوط أحد جنود الاحتلال بعد محاولته إلقاء قنبلة على الفلسطينيين.

وشوهد الجندي في الفيديو، وهو يتقدّم لإلقاء القنبلة اليدوية، لكنّه فقد توازنه وسقط أرضاً.

أثار سقوط الجندي سخرية الذين كانوا حاضرين في المنطقة، وأخذوا يضحكون تجاه ما حدث، كما رُصد الجندي وهو يضحك مما حدث، في إشارة إلى سخريته من نفسه.

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عملية القدس المزدوجة

وكان مدينة القدس المحتلة، قد شهدت أمسِ تفجيرين في موقفي حافلات، ما أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وقالت قناة كان العبرية، إنّ مَن يقف وراء عملية القدس المزدوجة خليةٌ خطّطت ونظمت أمورها لفترة زمنية طويلة.

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وأضافت الخلية، كانت قادرة على تجهيز العبوات الناسفة ووضعها في موقعين مختلفين وتفجيرهما عن بعد، واستطاعت الاختفاء دون أن تترك طرف خيط وراءها، كما نقلت شبكة قدس الإخبارية.

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال فشلت استخباراتياً بما يتعلق بالعمليتين، مطالِبةً بإجراء تحقيق للوقوف على ما جرى في القدس المحتلة.

حداد في نابلس

فلسطينياً، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة نابلس، حداداً شاملاً، اليوم، عقب ارتقاء ثلاثة شهداء خلال أقل من 24 ساعة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ارتقاء المقاتل في عرين الأسود “محمد حرز الله” متأثراً بإصابة خطيرة برصاص الاحتلال منذ يوليو الماضي، والشاب “محمد أبو كشك”، بالإضافة إلى الطفل “أحمد شحادة” الذي أُعلن عن استشهاده صباح أمس عقب اقتحام نابلس.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري 202، بينهم 150 شهيداً في الضفة الغربية بما فيها القدس، و52 شهيداً في قطاع غزة.

حملة اعتقال واسعة

في غضون ذلك، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة طالت أسرى محررين.

والمعتقلون هم: أحمد غالب جودة من مخيم قدورة، والفتى قصي أبو نعيم وعبد الكريم أبو نعيم وموسى صابر أبو عليا وكريم مهتدي أبو عليا من المغير غرب مدينة رام الله المحتلة، وفق إعلام الأسرى.

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واعتقلت قوات الاحتلال، أيضاً، وسام ساهر الريماوي ومصطفى عبد الفتاح جبر من بيت ريما برام الله.

ومن خربة قلقس في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أمجد أحمد سلهب، والمحررينِ خطاب وحيد أبو مارية وحمزة سمير أبو مارية من بيت أمر بالخليل، بالإضافة إلى الجريح أحمد أبو عياش.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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