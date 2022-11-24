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السلحفاة النملة في عمان.. معلومات غريبة عن أضخم أنواع السلاحف البحرية

شواطئ السلطنة الخلابة مرتع لهذا النوع من الزواحف

كتب خالد السعدي
السلحفاة النملة watanserb.com
السلحفاة النملة
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وطن- أصدرت هيئة البيئة في سلطنة عمان، منشورًا تعريفيًا عن السلحفاة النملة.

الهيئة قالت في بيانن إن هذا النوع من السلاحف لا يعشش في شواطئ سلطنة عمان، لكنه يوجد في بحارها من أجل التغذية.

ويعثر على هذه السلحفاة في سلطنة عمان عادة إما ميتة على الشاطئ أو عالقة بشباك الصيد، وفق الإصدار.

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وأضافت أن هذه السلحفاة من أضخم أنواع السلاحف البحرية حيث تتميز قشرة ظهرها بكونها لينة وليست صلبة وذلك خلافًا عن الأنواع الأخرى من السلاحف.

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وتتميز هذه السلحفاة بالطول والقوة حتى تمكنها من السباحة لمسافات بعيدة في المحيطات؛ نظرًا لأن أماكن تعشيشها تكون في المناطق الاستوائية بينما مواطن تغذيتها في العادة هي المناطق المدارية.

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وهناك شيء آخر يميز هذه السلحفاة وهو الخطوط الطويلة وشبه المستقيمة التي على ظهرها، كما أنها تضع ما يقارب 130 بيضة في المرة الواحدة.

شواطئ عمان الخلابة مرتع للسلاحف

وتتمتع سلطنة عمان بوجود شواطئ ممتدة هادئة وجاذبة؛ خصوصا الواقعة بين محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية المطلة على بحر العرب المتصل ببحر عمان، في مشهد طبيعي وبيئة خلابة آسرة.

هذه الطبيعة الخلابة تجد فيها السلاحف مرتعا لها، فهي لا تكتفي بحدود المحمية البالغة 120 كيلومترا مربعا، إنما تمتد إلى سواحل أخرى، كالأشخرة وما جاورها.

ويُنظر إلى أن اعتدال الطقس صيفا بدرجة حرارة تتراوح بين 25 و36 درجة مئوية، جعل من شواطئها موقعا مناسبا لتكاثر السلاحف وتعشيشها.

ويحرص الكثير من الخليجيين والعرب على تنظيم رحلات خاصة لمتابعة السلاحف وهي تغطس في بحر عمان، وتحث الخطى قبالة الشواطئ لتتخذ لها مقرا ومسكنا في المحمية.

في حين يفضل كثيرون متابعتها لحظة الشروق، وتبقى فترة المساء حتى الفجر واحدة من أمتع اللحظات التي يعيشها السائح وهو يرقب حركتها ويقتنص لحظاتها الخاصة زحفا إلى موقع تعشيشها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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