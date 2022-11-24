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مونديال قطر 2022

البرازيل يستهل مشواره في كأس العالم 2022 بفوزٍ نظيف على صربيا (فيديو)

منتخب البرازيل يحقق الفوز النظيف على صربيا مع ختام الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
ملخص مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022 watanserb.com
ملخص مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022
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وطن- نجح منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، من تحقيق الفوز النظيف على منافسه صربيا، بهدفين نظيفين، مع ختام منافسات الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وقاد رجل المباراة ريتشارليسون نجم فريق توتنهام الإنجليزي، راقصو السامبا البرازيلي بهدفين من توقيعه في الدقيقية ال62 وال73.

ملخص مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022

وانتهى الشوط الأول من أحداث مباراة البرازيل وصربيا، بالتعادل السلبي بدون أي الأهداف، قبل أن يقبل راقصو السامبا الطاولة على صربيا في مجريات الشوط الثاني وتسجيل هدفين الانتصار.

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كما وتفوق منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، على صعيد الاستحواذ والتسديدات طيلة مجريات المباراة أمام صربيا، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 59%.

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس صربيا إلى 5 تسديدات فقط، كما ووصل نسبة الاستحواذ بنسبة 41% في المباراة.

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كما وسيلتقي بعد هذا الفوز المهم في مستهل مشواره في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على صربيا، بملاقاة سويسرا، الاثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة منتخب البرازيل في كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب البرازيل صدارة ترتيب دور مجموعات كأس العالم 2022. برصيد 3 نقاط، كما ويليه سويسرا في المركز الثاني بذات النقاط.

وآتى منتخب الكاميرون في المركز الثالث من الترتيب بدون أي نقاط، متساوياً بذلك مع حال صربيا الذي يتذيل أدنى جدول الترتيب.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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