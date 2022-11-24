البرازيل يستهل مشواره في كأس العالم 2022 بفوزٍ نظيف على صربيا (فيديو)

وطن- نجح منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، من تحقيق الفوز النظيف على منافسه صربيا، بهدفين نظيفين، مع ختام منافسات الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.
وقاد رجل المباراة ريتشارليسون نجم فريق توتنهام الإنجليزي، راقصو السامبا البرازيلي بهدفين من توقيعه في الدقيقية ال62 وال73.
ملخص مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022
وانتهى الشوط الأول من أحداث مباراة البرازيل وصربيا، بالتعادل السلبي بدون أي الأهداف، قبل أن يقبل راقصو السامبا الطاولة على صربيا في مجريات الشوط الثاني وتسجيل هدفين الانتصار.
هدف البرازيل "63": #البرازيل 1-0 #صربيا#قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@CBF_Futebol@FSSrbije pic.twitter.com/kziWF6ybYJ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
كما وتفوق منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، على صعيد الاستحواذ والتسديدات طيلة مجريات المباراة أمام صربيا، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 59%.
بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس صربيا إلى 5 تسديدات فقط، كما ووصل نسبة الاستحواذ بنسبة 41% في المباراة.
هدف البرازيل "73": #البرازيل 2-0 #صربيا#قطر2022 #كأس_العالم#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup
@CBF_Futebol
@FSSrbije pic.twitter.com/FBf11OXTfV
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
كما وسيلتقي بعد هذا الفوز المهم في مستهل مشواره في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على صربيا، بملاقاة سويسرا، الاثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
فرحة الهدف الثاني من المدرجات، ورصد لجماهير السامبا خلال الهدف #Fifaworldcup@CBF_Futebol pic.twitter.com/3M4vCG5UXF
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
ترتيب مجموعة منتخب البرازيل في كأس العالم 2022
ويعتلي منتخب البرازيل صدارة ترتيب دور مجموعات كأس العالم 2022. برصيد 3 نقاط، كما ويليه سويسرا في المركز الثاني بذات النقاط.
جماهير البرازيل تواصل الاحتفالات بعد الفوز على صربيا #قطر2022 #كأس_العالم pic.twitter.com/TzVs156woW
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
وآتى منتخب الكاميرون في المركز الثالث من الترتيب بدون أي نقاط، متساوياً بذلك مع حال صربيا الذي يتذيل أدنى جدول الترتيب.
جمهور كبير لمنتخب كبير 🫡
لاعبو البرازيل لم ينسوا توجيه التحية للاعب رقم 12 الذي يساندهم في جميع البطولات 🇧🇷#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/DMGsKRevCt
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 24, 2022