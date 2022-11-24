البرازيل يستهل مشواره في كأس العالم 2022 بفوزٍ نظيف على صربيا (فيديو)

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وطن- نجح منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، من تحقيق الفوز النظيف على منافسه صربيا، بهدفين نظيفين، مع ختام منافسات الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وقاد رجل المباراة ريتشارليسون نجم فريق توتنهام الإنجليزي، راقصو السامبا البرازيلي بهدفين من توقيعه في الدقيقية ال62 وال73.

ملخص مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022

وانتهى الشوط الأول من أحداث مباراة البرازيل وصربيا، بالتعادل السلبي بدون أي الأهداف، قبل أن يقبل راقصو السامبا الطاولة على صربيا في مجريات الشوط الثاني وتسجيل هدفين الانتصار.

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كما وتفوق منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، على صعيد الاستحواذ والتسديدات طيلة مجريات المباراة أمام صربيا، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 59%.

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس صربيا إلى 5 تسديدات فقط، كما ووصل نسبة الاستحواذ بنسبة 41% في المباراة.

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كما وسيلتقي بعد هذا الفوز المهم في مستهل مشواره في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على صربيا، بملاقاة سويسرا، الاثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

فرحة الهدف الثاني من المدرجات، ورصد لجماهير السامبا خلال الهدف #Fifaworldcup@CBF_Futebol pic.twitter.com/3M4vCG5UXF — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022

ترتيب مجموعة منتخب البرازيل في كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب البرازيل صدارة ترتيب دور مجموعات كأس العالم 2022. برصيد 3 نقاط، كما ويليه سويسرا في المركز الثاني بذات النقاط.

وآتى منتخب الكاميرون في المركز الثالث من الترتيب بدون أي نقاط، متساوياً بذلك مع حال صربيا الذي يتذيل أدنى جدول الترتيب.