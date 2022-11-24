أنغام في خطر.. جراحة كبيرة أدت إلى شلل في منطقة حساسة بجسدها!

- Advertisement -

وطن– أثارت الفنانة المصرية أنغام، قلقاً واسعاً بين جمهورها، بعد الكشف عن تفاصيل وعكة صحية تعرّضت لها، وتسبّبت بمضاعفات خطيرة.

استئصال رحم

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أنغام أُدخلت إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين لإجراء عملية في الرحم.

لكن الفنانة المصرية أصيبت بمضاعفات خطيرة، جعلت الأطباء يستأصلون رحمها بالكامل، كما أصيبت بشلل في الأمعاء.

- Advertisement -

ونشرت صفحة أنغام على “تويتر”، بياناً رسمياً تُطلِعُ من خلاله جمهورها على وضعها الصحي.

وجاء في البيان: “تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة، اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة. أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى”.

- Advertisement -

وتابع البيان: “حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة. لكن، كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول”.

تأجيل حفلات

وبسبب الوعكة الصحية، اضطرت الفنانة إلى تأجيل جميع حفلاتها الغنائية المرتقبة.

حيث كان من المقرر أن تحيي أنغام عدداً من الحفلات الغنائية، منها حفلها في منطقة التجمع الخامس، الذي كان مقرراً إقامتُه في 2 ديسمبر المقبل.

وكشفت نادية مصطفى آخرَ مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام.

وقالت في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”: ” النجمة الكبيرة أنغام حالتها الصحية في تحسن كبير وستغادر المستشفى غدا وتطمئن جمهورها ومحبيها”.

وكان آخر الأعمال الغنائية التي قدّمتها الفنانة أنغام أغنيةً بعنوان: (لوحة باهتة)، والتي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

شلل الأمعاء

وشلل الأمعاء، عبارة عن انسداد يمنع الطعام أو السوائل من المرور عبر الأمعاء الدقيقة أو الغليظة (القولون).

وقد تشمل مسببات انسداد الأمعاء وجودَ شرائط ليفية من الأنسجة (التصاقات) في البطن تتكون بعد الجراحة، أو الفتق أو سرطان القولون، أو بعض الأدوية أو تضيُّقات من الأمعاء الملتهبة، بسبب حالات معينة، مثل: داء كرون أو التهاب الرتج.

وإذا لم يتمّ علاج هذا الانسداد، يمكن أن يؤديَ ذلك إلى موت أجزاء من الأمعاء وحدوث مشكلات خطيرة.

وعلى الرغم من ذلك، فعادةً ما يمكن علاج انسداد الأمعاء بنجاح من خلال الرعاية الطبية العاجلة.