الخميس, نوفمبر 24, 2022
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أكبر مبتزة للمسؤولين والمشاهير.. جوجو دعارة تتلقى حكماً صادماً من القضاء العراقي!

تسمي نفسها أنجلينا نيكول سابا

كتب رفيف عبدالله
أكبر مبتزة للمسؤولين والمشاهير.. جوجو دعارة تتلقى حكماً صادماً من القضاء العراقي! watanserb.com
جوجو دعارة
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وطن– أصدر القضاء العراقي كلمته الأخيرة في حق المدعوة جوجو دعارة، صاحبة أكبر عمليات الابتزاز المالي لعدد من المسؤولين والمشاهير العراقيين.

وحكم مجلس القضاء الأعلى، بالسجن 5 سنوات على جوجو دعارة بحسب ما نقلت “السومرية” عن مصدر قضائي.

وكانت السلطات العراقية، قد وجهت تهمة الابتزاز والدعارة لـ”جوجو” أو “أنجلينا نيكول سابا”، كما تطلق على نفسها.

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وقال مصدر أمني في حينها إن “هذه الفتاة التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وهي من أصول عراقية، تدير شبكة ابتزاز ودعارة داخل العراق”.

وتابع المصدر: “الفتاة ابتزت سياسيين وإعلاميين ومشاهير وشخصيات معروفة وتقاضت منهم أموالاً طائلة على مدى السنوات الماضية”.

استدراج إلى فندق

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وأشار ذات المصدر إلى أن “السلطات العراقية استدرجتها من الولايات المتحدة الأمريكية بحجة اللقاء بأحد ضحاياها قبل أن تقبض عليها في فندق المنصور وسط بغداد الليلة الماضية”.

وأكد المصدر في حينها أنه تم احتجاز جوجو في مركز شرطة الصالحية ببغداد، وبدأ ضحاياها بتقديم شكاوى ضدها.

جرائم الابتزاز الإلكتروني

ومنذ أن دخلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى العراق، انتشرت جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل واسع وتطوّرت مع مرور الوقت وخرجت منها عصابات منظمة.

ويرى مختصون أن انتشار البطالة والفقر وعدم الاستقرار قد ساعد على ارتكاب مثل هذه الجرائم. والتي تعكس الواقع السياسي في البلاد.

ودائمًا ما يعتبر الابتزاز مصدراً لجني الأموال من الضحية أو محاولة لملء الفراغ الذي يمر به الشباب.

وفي جهاز الأمن الوطني العراقي، يوجد هناك قسم متخصّص يستطيع اكتشاف وملاحقة المبتزين، ولكن بشرط أن  يكون بطلب من المحكمة المختصة كأن تكون محكمة التحقيق أو الجنح أو الجنايات.

حجب المواقع الإباحية

وفي سياق مشابه، أصدرت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري توجيهاً بحجب المواقع الإباحية في العراق.

وقالت وزارة الاتصالات العراقية في بيان مقتضب عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: “وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري توجه بحجب المواقع الاباحية في العراق”.

وكان البرلمان العراقي قد صوّت، في أيلول/سبتمبر 2015، لصالح قرار يُلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الانترنت، إلا إنّ القرار لم يتمّ تفعيله بشكل تام.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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