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تعرف على أخطر وأقوى 5 زلازل هزت العالم (صور)

تسببت هذه الزلازل بدمار كبير وخسائر في الأرواح..

كتب ايمان الباجي
تعرف على أخطر وأقوى 5 زلازل هزت العالم (صور) watanserb.com
كارثة زلزال اليابان 2011
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وطن– تعد الزلازل من الظواهر الطبيعية التي تحدث في كوكبنا، وتتسبب في دمار واسع وخسائر كبيرة في الأرواح.

وفي هذا الإطار، رصد موقع “viva.co.id” قائمة بأخطر 5 زلازل حدثت في التاريخ.

زلزال فالديلفيا 1960

وقع أكبر زلزال في التاريخ في تشيلي على وجه التحديد في فالديفيا في 22 مايو 1960، وبلغت قوته 9.5 درجة.

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وأوقع الزلزال خسائر كبيرة بشرية حيث تسبب في وفاة 1655 شخص، وأُصيب أكثر من 3000 بجروح خطيرة.

زلزال تشيلي عام 1960

علاوة على ذلك، اضطر حوالي مليوني شخص إلى النزوح مما تسبب في خسائر فادحة بلغت 550 مليون دولار.

كما تسبب الزلزال في حدوث تسونامي تأثر به كل من هاواي واليابان والفلبين.

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زلزال آلاسكا 1964

في عام 1964، حدث زلزال كبير في ألاسكا، وتحديداً في منطقة برينس ويليام ساوند واستمر يومها قرابة ثلاث دقائق وتسبب في قتل 128 شخصا.

كما تسبب الزلزال في خسائر في الممتلكات بلغت حوالي 311 مليون دولار.

زلزال الاسكا

وقد تسبب في حدوث أمواج تسونامي هائلة وصلت إلى هاواي وكندا. 

زلزال إندونيسيا  2004

وقع الزلزال بقوة”9.1″ في 26 ديسمبر سنة 2004. وتسبب في توليد موجة تسونامي راح ضحيتها ما يقارب 227900 من البشر وتشريد حوالي 1.7 مليون شخص.

زلزال إندونيسيا 2004

ضرب الزلزال 14 دولة في جنوب آسيا وشمال أفريقيا. وكان مركز الزلزال على مسافة 30 كم شمال غربي باندا إتشيه.

زازال تسونامي اليابان 2011

تحتل اليابان المرتبة الرابعة على قائمة أقوى الزلازل في العالم.

تسبب الزلزال الذي حدث في 11 مارس 2011 في مقتل آلاف الأشخاص.

زلزال تسونامي اليابان 2011

من الناحية الاقتصادية، تكبدت اليابان خسائر فادحة، بالإضافة إلى إغلاق المحاطات النووية، التي اعتمدت عليها  العديد من الصناعات في اليابان لتوليد الطاقة.

زلزال روسيا 1952

بلغت قوة الزلزال الذي وقع في كامتشاتكا بروسيا 9.0 درجة على مقياس ريختر.

زلزال كامشاتكا

ولكن الجانب الإيجابي لهذه الكارثة هو أنه لم يُضر بحياة أي شخص، ولكن بسبب الأضرار الكارثية الأخرى احتل المرتبة الخامسة في قائمة أقوى الزلازل في العالم، حيث تكبدت روسيا خسارة كبيرة بلغت مليون دولار.

المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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