مسلحون فلسطينيون في جنين يختطفون جثة إسرائيلي توفي في حادث والاحتلال يستنفر!

- Advertisement -

وطن – كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن فقدان جثة مواطن إسرائيلي من داخل مستشفى في مدينة جنين بعد أن توفي جراء حادث مروري.

وقال “أدرعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“: “دخل مواطن إسرائيلي شاب، برفقة مواطن آخر لمحيط مدينة جنين عبر معبر جلبوع”.

وأوضح أن ” الاثنان كانا قد تعرضا لحادث مرور، نقلا على أثره للمعالجة في المستشفى المحلي حيث توفي أحدهم متأثرًا بجراحه”.

- Advertisement -

وكشف بأن “جثة الشاب أخذت من المستشفى”، داعيا إلى إعادة الجثة “إلى عائلته في إسرائيل قريبًا في خطوة إنسانية مطلوبة”.

دخل مواطن إسرائيلي شاب، برفقة مواطن آخر لمحيط مدينة #جنين عبر معبر #جلبوع.

الاثنان كانا قد تعرضا لحادث مرور، نقلا على أثره للمعالجة في المستشفى المحلي حيث توفي أحدهم متأثرًا بجراحه.

جثة الشاب أخذت من المستشفى، والتوقع أن تعاد إلى عائلته في إسرائيل قريبًا في خطوة إنسانية مطلوبة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2022

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، فقد أصيب تيران فيرو ، 18 عامًا من بلدة دالية الكرمل ذات الأغلبية الدرزية ، بجروح خطيرة مع صديقه الذي أصيب بجروح خطيرة في الحادث.

- Advertisement -

وقال الجيش الإسرائيلي إن فيرو نُقل إلى مستشفى في المدينة الفلسطينية بسبب حالته الخطيرة، بينما نُقل صديقه إلى نقطة تفتيش قريبة قبل أن ينقله الجيش إلى مستشفى داخل إسرائيل.

وتوفي فيرو في مستشفى ابن سينا في جنين، وعلى ما يبدو اختطف مسلحون مجهولون جثته في وقت لاحق ، بحسب تقارير إعلامية للجيش الإسرائيلي.

إغلاق المعابر بعد الحادث

وأعلن منسق الاتصال العسكري مع الفلسطينيين ، صباح الأربعاء ، إغلاق معبري الجلمة وسالم شمال الضفة الغربية حتى إشعار آخر بعد الحادث.

يتم استخدام نقاط التفتيش في الغالب من قبل العرب الإسرائيليين الذين يسافرون إلى مدينة جنين الفلسطينية والمنطقة المحيطة بها للعمل أو الترفيه ، ومن قبل الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى السفر إلى إسرائيل للعمل.

وذكرت صحيفة “هآرتس” نقلاً عن عدة مصادر فلسطينية أن الجثة محتجزة في مخيم جنين للاجئين.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة “هآرتس” إن المشتبه بهم خطفوا الجثة ، معتقدين أن فيرو جندي إسرائيلي سري.

من جانبه، نقل موقع “الحرة” عن مراسلته قولها إن “جثة الشاب، وهو درزي، خطفت من المستشفى، وهي بيد المسلحين الفلسطينيين الذين يطالبون بالإفراج عن جثامين القتلى الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل”.