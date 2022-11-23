الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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الهدهد

مسلحون فلسطينيون في جنين يختطفون جثة إسرائيلي توفي في حادث والاحتلال يستنفر!

المسلحون يطالبون بمبادلة الجثة بجثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال

كتب سالم حنفي
اختطاف جثة إسرائيلي في جنين watanserb.com
مسلحون فلسطينيون يختطفون جثة إسرائيلي مات في حادث مروري بجنين
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وطن – كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن فقدان جثة مواطن إسرائيلي من داخل مستشفى في مدينة جنين بعد أن توفي جراء حادث مروري.

وقال “أدرعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“: “دخل مواطن إسرائيلي شاب، برفقة مواطن آخر لمحيط مدينة جنين عبر معبر جلبوع”.

وأوضح أن ” الاثنان كانا قد تعرضا لحادث مرور، نقلا على أثره للمعالجة في المستشفى المحلي حيث توفي أحدهم متأثرًا بجراحه”.

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وكشف بأن “جثة الشاب أخذت من المستشفى”، داعيا إلى إعادة الجثة “إلى عائلته في إسرائيل قريبًا في خطوة إنسانية مطلوبة”.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، فقد أصيب تيران فيرو ، 18 عامًا من بلدة دالية الكرمل ذات الأغلبية الدرزية ، بجروح خطيرة مع صديقه الذي أصيب بجروح خطيرة في الحادث.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن فيرو نُقل إلى مستشفى في المدينة الفلسطينية بسبب حالته الخطيرة، بينما نُقل صديقه إلى نقطة تفتيش قريبة قبل أن ينقله الجيش إلى مستشفى داخل إسرائيل.

وتوفي فيرو في مستشفى ابن سينا في جنين، وعلى ما يبدو اختطف مسلحون مجهولون جثته في وقت لاحق ، بحسب تقارير إعلامية للجيش الإسرائيلي.

تيران فيرو الذي توفي في حادث مروري بجنين واختطف مسلحون فلسطينيون جثمانه

إغلاق المعابر بعد الحادث

وأعلن منسق الاتصال العسكري مع الفلسطينيين ، صباح الأربعاء ، إغلاق معبري الجلمة وسالم شمال الضفة الغربية حتى إشعار آخر بعد الحادث.

يتم استخدام نقاط التفتيش في الغالب من قبل العرب الإسرائيليين الذين يسافرون إلى مدينة جنين الفلسطينية والمنطقة المحيطة بها للعمل أو الترفيه ، ومن قبل الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى السفر إلى إسرائيل للعمل.

وذكرت صحيفة “هآرتس” نقلاً عن عدة مصادر فلسطينية أن الجثة محتجزة في مخيم جنين للاجئين.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة “هآرتس” إن المشتبه بهم خطفوا الجثة ، معتقدين أن فيرو جندي إسرائيلي سري.

من جانبه، نقل موقع “الحرة” عن مراسلته قولها إن “جثة الشاب، وهو درزي، خطفت من المستشفى، وهي بيد المسلحين الفلسطينيين الذين يطالبون بالإفراج عن جثامين القتلى الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل”.

المصدرالحرة + تايمز أوف إسرائيل
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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