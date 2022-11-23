فضيحة كاني ويست.. لن تتخيل ما فعله بفيديوهات كيم كارديشيان الجنسية مع موظفي أديداس!

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وطن– زعم أعضاء فريق شركة Yeezy السابقين أن كاني ويست عرض عليهم صورا حميمة لزوجته السابقة كيم كارداشيان واستخدم تكتيكات الخوف وألعاب العقل بموادها الإباحية لتأكيد الهيمنة.

صور حميمة

وذكر تقرير لصحيفة “رولينج ستون“، أنه تم إرسال رسالة مفتوحة من العديد من أعضاء Yeezy السابقين إلى Adidas ، التي قطعت العلاقات مع كاني ، المعروف أيضًا باسم Ye ، بسبب خطاب الكراهية.

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ادعى الأعضاء أن كاني فتح أمام موظفي Yeezy مواد إباحية خلال الاجتماعات وناقشها معهم. وجعلهم يشاهدون صورا حميمة لكيم في مقابلات العمل.

وزُعم أيضًا أن كاني شارك مقطع فيديو صريحًا وصورًا لكيم ، إلى جانب أشرطة جنسية خاصة به ، مع أعضاء الفريق.

زوجتي أرسلت لي هذا للتو!

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زعم أعضاء فريق Yeezy السابقين في الرسالة أن قادة Adidas كانوا على دراية بسلوك كاني المشين، لكنهم “أوقفوا بوصلتهم الأخلاقية” على حد تعبيرهم.

وقال متحدث باسم “أديداس” لصحيفة “رولنج ستون”: “لا نتسامح مع الكلام الذي يحض على الكراهية والسلوك العدواني ، وبالتالي فقد أنهينا شراكة Adidas Yeezy”.

وأضاف “لقد كنا وما زلنا نشارك بنشاط في المحادثات مع موظفينا حول الأحداث التي أدت إلى قرارنا بإنهاء الشراكة.”

وقعت إحدى الحوادث المزعومة في شيكاغو في عام 2018 أثناء مقابلة عمل مع مبدع شاب.

وقال المبدع أنه وجد كاني يرقص على موسيقاه الخاصة عندما دخل الغرفة. وسحب كاني هاتفه عند ملاحظة الموظف المحتمل.

زُعم أن كاني قال: “زوجتي أرسلت لي هذا للتو”.

صورة شخصية جداً وكاشفة

وادعى الشاب أنه رأى صورة حميمة لكيم على الهاتف.

قال الشاب للصحيفة: “لقد كانت صورة شخصية للغاية ومكشوفة جداً.. لكنني لم أتفاعل حقًا.”

وذكر مصدر مقرب من الموظف المبدع، أنه تم إخباره بصورة كيم بعد ساعات من الاجتماع.

يُزعم أن كاني عرض مقطع فيديو صريحًا لكيم لأعضاء الفريق الإبداعي في Yeezy مرة أخرى.

قال موظف سابق آخر في Yeezy ، إن الفائز بجوائز جرامي المتعددة لم يكن “خائفًا من إظهار صور فاضحة أو التحدث عن المواقف التي يجب أن تظل سرية.”

تعليقات معادية للسامية

و في أكتوبر ، تم إسقاط مؤسس Yeezy من قبل Adidas ومنعه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. على الأقل مؤقتًا لإدلائه بتعليقات مثيرة للجدل ومعادية للسامية عبر الإنترنت ، وفي المقابلات ، ومع خيارات الأزياء الخاصة به.

وفي نهاية الشهر ، تم إسقاط النجم من قبل العلامة التجارية الرياضية بسبب تعليقاته “الضارة” و “الخطيرة”.

أثار كاني غضبًا عامًا بعد إدلائه بسلسلة من التعليقات المعادية للسامية ، والتي تحدث فيها ضد زوجته السابقة كيم كارداشيان وأفراد أسرتها.

بعد ذلك ، وسط مناشدات من المعجبين وتهديدات بالمقاطعة ، أعلنت شركة Adidas أخيرًا أنها ستقطع العلاقات.

انضمت Adidas إلى شركات مثل Gap و Balenciaga في قطع العلاقات مع نجم الموسيقى.

في وقت سابق من هذا العام ، كشف كاني عن إدمانه للمواد الإباحية في حديث غريب تم حذفه الآن ، مدعيًا أن هوليوود “بيت دعارة عملاق” و “المواد الإباحية دمرت عائلتي”.

ثم اعترف كاني: “أنا أتعامل مع إدمان ، إنستغرام يروج له”.

تم نشر التسمية التوضيحية بجانب صورة امرأة شابة غير معروفة.

وتابع “لن أترك ذلك يحدث لنورثي وشيكاغو” ، مشيرًا إلى ابنتيه اللتين أنجبهما مع كيم.