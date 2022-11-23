الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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شاهد ما فعله حمد بن خليفة بعلم المغرب في حضور زوجته الشيخة موزا

أمير قطر الوالد دعم أسود الأطلس أمام كرواتيا

كتب فهمي الورغمي
حمد بن خليفة و الشيخة موزا watanserb.com
حمد بن خليفة و الشيخة موزا
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وطن- رصد ناشطون أمير قطر (الوالد) الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، رفقة زوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند، اليوم الأربعاء، في لقطة مميزة وهو يتوشح العلم المغربي ويحيي الجماهير المغربية، خلال اللقاء الكروي الذي جمع منتخب أسود الأطلس مع المنتخب الكرواتي في ستاد البيت.

الأمير الوالد والشيخة موزا يُشجعان المغرب

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يظهر فيه الأمير الوالد والشيخة موزا، وهما يقومان بتحية الجماهير المغربية الحاضرة في مباراة “أسود الأطلس” أمام كرواتيا، وذلك برفع العلم المغربي.

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وهي مبادرة ولفتة جميلة أثارت استحسان وإشادة الجماهير المغربية الحاضرة في مدرجات ملعب “البيت” مع تشجيعات أمير قطر السابق، رفقة زوجته، عن طريق الرد بالتصفيقات.

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وأشاد أحد المغردين بـالحرص الشديد الذي أبداه الشيخ حمد وزوجته على دعم ومساندة “أسود الأطلس” من مدرجات استاد البيت في مدينة الخور، عبر توشحه بعلم المملكة المغربية.

تفاعل رواد مواقع التواصل

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في حين كتب آخر أن “من كان محبوباً من الله احبه الناس.. لا حراسة ولا ممنوع حتى من الكلام عندنا مسؤول الأسكان الحراسة اللي معاه تساوي حراسة رئيس دولة.”

وتابع:”هنيئا لكم يا اهل قطر.. حفظ الله شيوخكم وحفظ بلادكم وحفظكم الله.”

جدير بالذكر، أن المنتخب المغربي حقق تعادلا أمام نظيره الكرواتي (0-0)، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس العالم “قطر 2022”.

وعلق مغرد قائلا ” ألف شكر لسمو الأمير الوالد و الشيخة الموقرة لمشاعرهما السامية اتجاه وطننا.. حفظهما الله.”

وكتبت مغردة أخرى تقول “والله تمنيت لو حضرت هذه النسخة التي لن نرى مثلها قط ، والله اني أحبكم في الله يا عرب عامة والقطريين خاصة الله يحفظكم ويديمها حب واخوة يارب”.

يُذكر أن أمير دولة قطر (الوالد) الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد حضر أيضاً -أمس الثلاثاء- في ملعب لوسيل، وظهر متوشّحًا بعلم السعودية، في المباراة التي شهدت فوز السعودية التاريخي على منتخب الأرجنتين.

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وانتزع المنتخب المغربي نقطة ثمينة من نظيره الكرواتي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، عندما أرغمه على التعادل السلبي، الأربعاء، في مباراة قليلة الفرص، على ملعب البيت في الخور في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال قطر لكرة القدم 2022.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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