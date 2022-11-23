الخميس, نوفمبر 24, 2022
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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022

الاقتصاد يواجه خطر الدخول في انكماش كارثي

كتب خالد السعدي
الدولار في السودان watanserb.com
الدولار في السودان
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وطن- حافظ سعر الدولار في السودان، اليوم الخميس، 24 نوفمبر 2022، على استقراره، وفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 576.5 جنيهاً للشراء، و580.82 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الخميس ، في السودان في البنوك، 594.94 جنيهاً للشراء، و599.41 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 685.28 جنيهاً للشراء، و590.42 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.11 جنيهاً للشراء، و153.25 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.08 جنيهاً للشراء، و158.26 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.59 جنيهاً للشراء، و158.78 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1529.58 جنيهاً للشراء، و1541.05 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في السودان الأربعاء 23 نوفمبر2022.. ارتفاع كبير لليورو!

الاقتصاد السوداني وخطر الانكماش

يواجه الاقتصاد السوداني خطر الدخول في انكماش كارثيٍّ، قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة.

يأتي ذلك في ظلّ التراجع المريع في الإنتاج، وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأخيرة.

الحكومة تضاعف الأسعار

ولجأت الحكومة لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، بسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما انعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات الأساسية، في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر.

المصدررصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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