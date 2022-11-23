رائحة الفم الكريهة يمكن أن تدل على الإصابة بهذا المرض!

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وطن- مرض السكري هو حالة طبية تستمرّ مدى الحياة، وهو ناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن تشير رائحة الفم الكريهة إلى مرض السكري؛ ذلك أنّ ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي بدوره إلى زيادة مستويات الجلوكوز في اللعاب، وفقاً لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

أوضحت أخصائية صحة الأسنان في لندن آنا ميدلتون: “الحالات الطبية مثل مرض السكري يمكن أن تنتج رائحة نفس غير عادية. عندما يكون الشخص مصابًا بداء السكري، فإن جسمه إما لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يمكنه استخدام الأنسولين بشكل فعال”.

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وأضافت: “عادة، يقوم الأنسولين بتكسير الجلوكوز لتوفير الطاقة. إذا لم يتمكن الجسم من الحصول على طاقته من الجلوكوز، فإنه يبدأ في حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من إنتاج الكيتونات. وعندما تتراكم الكيتونات، فإنها تزيد من حموضة الدم، والتي يمكن أن تكون سامة وتنتج رائحة قوية وحادة من الأسيتون في التنفس”.

أسباب أخرى لرائحة الفم الكريهة

نظرًا لاستهلاك العديد من الأطعمة والمشروبات على مدار اليوم، فإنها غالبًا ما تنحصر هذه الأطعمة بين أسناننا وتعلق في مناطق أخرى من الفم.

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وإذا لم تتمّ إزالة بقايا الطعام يوميًا، فإن البكتيريا الموجودة في فمك تساعدها على النمو، مما يؤدي إلى رائحة فم كريهة، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان.

كما أنّ الشعور بالجفاف، وتناول الأدوية، وتخطّي الوجبات وشرب القهوة والتدخين، يمكن أن تؤثّر جميعها على إنتاج اللعاب، وتسبّب بالتالي رائحة الفم الكريهة.

كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة؟

للتخلص من رائحة الفم الكريهة، يُنصح باتباع هذه الخطوات:

اتباع روتين منتظم لنظافة الفم.

استخدم الفرشاة مرتين يوميًا بعد الإفطار، وقبل النوم.

زيارة طبيب الأسنان بصفة منتظمة.

شرب الماء بكثرة.

وتشمل القائمة الكاملة لأعراض مرض السكري ما يلي: