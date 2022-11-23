الخميس, نوفمبر 24, 2022
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مونديال قطر 2022

جماهير اليابان تُنظف مدرجات “استاد خليفة” بعد انتهاء نزالهم أمام ألمانيا (شاهد)

مشهد رائع اعتاد عليه الجميع بتنظيف جماهير اليابان مدرجات الملعب بعد انتهاء مباراتهم أمام ألمانيا

كتب فارس أبو شيحة
جماهير اليابان تنظف مدرجات الملعب بعد انتهاء نزالهم أمام ألمانيا watanserb.com
جماهير اليابان تنظف مدرجات الملعب بعد انتهاء نزالهم أمام ألمانيا
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وطن- مشهد رائع ربما اعتاد عليه الجميع من تصرف جماهير اليابان، بعد تنظيفهم مدرجات ملعب ” استاد خليفة” الدولي، عقب انتهاء نزالهم مع مكاكين ألمانيا وتحقيق الفوز الثمين بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

تنظيف جماهير اليابان مدرجات ملعب “استاد خليفة”

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجماهير منتخب اليابان، وهم يقومون بجمع القمامة من داخل مدرجات ملعب “استاد خليفة” المونديالي، عقب انتهاء مباراتهم أمام ألمانيا في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

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كما ونال هذا المقطع، الإشادة الواسعة من قبل النشطاء عبر منصات التواصل، وهو ما يعكس الثقافة التي يتحلى بها المجتمع الياباني.

مباراة اليابان وألمانيا في كأس العالم 2022

وحقق منتخب اليابان (الساموراي الأزرق)، المفاجأة الثانية في مونديال قطر 2022، بعد فوز السعودية على الأرجنتين، بالفوز على ألمانيا (المكاكين) بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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وسجل منتخب مكاكين ألمانيا الهدف الأول من ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة ال33، عن طريق اللاعب إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي.

كما وأحرز منتخب اليابان هدف التعادل عند الدقيقة ال75، من توقيع اللاعب ريتسو دوان، ليسجل الساموراي الياباني هدف الانتصار في الدقيقة ال83 عن طريق اللاعب تاكوما أسانو.

وتعد المرة الثانية التي يتلقى منتخب ألمانيا الخسارة أمام منتخبات القارة الآسيوية، بعد كوريا الجنوبية في نسخة مونديال 2018 روسيا.

ترتيب منتخب اليابان في كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب إسبانيا (لاروخا)، صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف اليابان في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

كما وآتى ألمانيا في المركز الثالث بدون أي من النقاط، متساوياً بهذا الحال مع كوستاريكا الذي تلقى الخسارة المذلة. أمام إسبانيا بسبعة أهداف نظيفة في أولى مبارياته في مونديال 2022.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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