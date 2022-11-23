جماهير اليابان تُنظف مدرجات “استاد خليفة” بعد انتهاء نزالهم أمام ألمانيا (شاهد)

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وطن- مشهد رائع ربما اعتاد عليه الجميع من تصرف جماهير اليابان، بعد تنظيفهم مدرجات ملعب ” استاد خليفة” الدولي، عقب انتهاء نزالهم مع مكاكين ألمانيا وتحقيق الفوز الثمين بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

تنظيف جماهير اليابان مدرجات ملعب “استاد خليفة”

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجماهير منتخب اليابان، وهم يقومون بجمع القمامة من داخل مدرجات ملعب “استاد خليفة” المونديالي، عقب انتهاء مباراتهم أمام ألمانيا في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

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كما ونال هذا المقطع، الإشادة الواسعة من قبل النشطاء عبر منصات التواصل، وهو ما يعكس الثقافة التي يتحلى بها المجتمع الياباني.

مباراة اليابان وألمانيا في كأس العالم 2022

وحقق منتخب اليابان (الساموراي الأزرق)، المفاجأة الثانية في مونديال قطر 2022، بعد فوز السعودية على الأرجنتين، بالفوز على ألمانيا (المكاكين) بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

مشاهد رائعة لتنظيف جماهير اليابان للمدرجات بعد انتهاء نزالهم أمام ألمانيا 🤩🇯🇵#كأس_العالم_FIFA pic.twitter.com/XzNKZGptVN — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 24, 2022

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وسجل منتخب مكاكين ألمانيا الهدف الأول من ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة ال33، عن طريق اللاعب إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي.

كما وأحرز منتخب اليابان هدف التعادل عند الدقيقة ال75، من توقيع اللاعب ريتسو دوان، ليسجل الساموراي الياباني هدف الانتصار في الدقيقة ال83 عن طريق اللاعب تاكوما أسانو.

جماهير منتخب اليابان يُزينون مدرجات استاد خليفة الدولي 🇯🇵📷 pic.twitter.com/Ly4jxmP603 — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2022

وتعد المرة الثانية التي يتلقى منتخب ألمانيا الخسارة أمام منتخبات القارة الآسيوية، بعد كوريا الجنوبية في نسخة مونديال 2018 روسيا.

🇯🇵 مشهد جميل اعتدنا على رؤيته من الساموراي 🎌 جماهير اليابان تساعد في تنظيف مدرجات ستاد خليفة الدولي بعد نهاية المباراة أمام ألمانيا 👏😍#كأس_العالم | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/4EoXlgGA3F — 90+ (@90PlusKora) November 23, 2022

ترتيب منتخب اليابان في كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب إسبانيا (لاروخا)، صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف اليابان في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

🎥 الجمهور الياباني ⁦ 🇯🇵⁩ ينظف الملعب بعد مباراة قطر و الإكوادور و يقولون "نحن جماهير اليابان لا نترك المخلفات وراءنا". 👏🏻❤️👇🏻🇯🇵#WorldCup2022 🇶🇦🏆 pic.twitter.com/C8HNKlqSOE — Bahey (@a_elbahay) November 21, 2022

كما وآتى ألمانيا في المركز الثالث بدون أي من النقاط، متساوياً بهذا الحال مع كوستاريكا الذي تلقى الخسارة المذلة. أمام إسبانيا بسبعة أهداف نظيفة في أولى مبارياته في مونديال 2022.