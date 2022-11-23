الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
الرئيسيةالهدهدالمتناقض.. رئيس الفيفا استفز القطريين والعرب مع وزيرة الداخلية الألمانية
الهدهد

المتناقض.. رئيس الفيفا استفز القطريين والعرب مع وزيرة الداخلية الألمانية

تحدٍ واضح لقوانين الفيفا برضى رئيسه

كتب خالد الأحمد
رئيس الفيفا و وزيرة الداخلية الألمانية watanserb.com
رئيس الفيفا و وزيرة الداخلية الألمانية
- Advertisement -

وطن- في حالة تناقض شديد أثارت استغراب الكثيرين بدا رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو“، وهو يبدي رضاه على ما قامت وزيرة الداخلية الألمانية وتشجيعه لها، بمخالفة قوانين قطر والفيفا عبر ظهورها بشارة “المثلية الجنسية” في مباراة ألمانيا واليابان.

ويشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يرأسه إنفانتينو، حظر على اللاعبين ارتداء شارات تدعم الشذوذ الجنسي، في مباريات مونديال قطر.

هل وزيرة الداخلية الألمانية شاذة جنسيا؟.. ظهور مثير من قطر فجر جدلا

دعم إنفانتينو لتصرف الوزيرة الألمانية يثير جدلا

وظهر إنفانتينو وهو يقف إلى جانب الوزيرة الألمانية “نانسي فيزر” خلال حضورها مباراة منتخب بلادها التي انتهت بخسارة 2 / 1 ضد اليابان على مدرجات استاد خليفة الدولي.

- Advertisement -

وبدا إنفانتينو وهو يشير مبتسماً إلى شارة “One Love” التي ترتديها في ذراعها الأيسر (شارة دعم المثليين) في تحدٍ واضح لقوانين الفيفا.

الأمر الذي تسبب بموجة هجوم كبيرة ضد رئيس الفيفا (المتناقض) حسب وصف العديد من النشطاء.

- Advertisement -

واستنكر الكثيرون تناقض تصريحات “إنفانتينو” مع أفعاله، فرغم إصداره قرار بحظره هذه الشارة ومهاجمته لمن انتقد منعها، ظهر هو يدعهما ويقابل تصرف وزيرة الداخلية الألمانية بحفاوة وسعادة وتضامن أيضا.

ويأتي ذلك بعد أن أخبر الفيفا أن لوائحه لا تسمح للاعبين بارتداء الشارة المصممة للتعبير عن التضامن مع الأشخاص المثليين جنسيا، في نهائيات كأس العالم في قطر.

وتنص المادة 11 من قانون الفيفا التأديبي ، الذي يغطي “السلوك العدواني وانتهاكات مبادئ اللعب النظيف” ، على أن أي شخص “يستخدم حدثًا رياضيًا للتظاهرات ذات الطبيعة غير الرياضية” قد يخضع لإجراءات تأديبية.

وسبق أن حذرت دولة قطر المنظمة لمنافسات كأس العالم 2022، من ارتداء مثل هذه الشارات التي تتنافى مع تعاليم الاسلام وتقاليد الشعوب العربية وعاداتها.

هجوم كبير على رئيس الفيفا

وقوبل ارتداء وزيرة الداخلية الألمانية لشارة تخص المثليين والتعاطف من قبل رئيس الفيفا معها بحالة من الغضب والاستياء عبر الفضاء الإلكتروني.

حيث علقت” مريم المطاوع”:”خالفت ودخلت الملعب وان شاء الله يكون في رد من قطر قوي.. كلنا أمل ولكن رد الياباني عليهم كان اقوى رد وكمم أفواههم”.

وطالب “محمود أبو ادريس” بتفويت الفرصة على الشواذ ومن يدعمهم الذين يريدون تعكير صفو المونديال وإفشاله”.

وأضاف:”لنترك الاستفزازت الحقيرة منهم ونركز على روعة التنظيم اللامسبوق وكذلك أفراح النتائج المميزة للمنتخبات العربية”.

بينما علقت “أم أحمد” بلهجة قطرية: “سود الله وجوههم على قلة الادب عسى يتساور عليها زندها وما ترقد منه ليل ولا نهار”.

وأضافت:”يحتاجون تأديب علشان يعرفون يحترمون البلد اللي هم على أرضه وثقافته”.

ووصف “محمد الغامدي”ما قامت به المسؤولة الألمانية بقمة الحقارة.

وزيرة داخلية ألمانيا تنقلب على تصريحاتها وتتغنى بقطر.. ماذا حدث؟

وتابع:”أخفت إشارة المثليين وأظهرتها خلال المباراة، وهذا التصرف يعتبر تحدي سافر لقوانين البلد المضيف والفيفا “.

وقال “سالم العنزي”:”بغض النظر لمخالفتها الفطرة الانسانية فإنها لم تحترم قوانين وعادات البلاد.”

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت اليوم بصورة لاعبي المنتخب الألماني في أولى مبارياتهم في كأس العالم والتي ظهر بها اللاعبون الألمان وهم يدافعون عن حقوق الشواذ بعد رفض الفيفا إرتدائهم لشارتهم من خلال تكميم أفواههم بشكل جماعي قبل بدء المباراة.

واستغلّت المسؤولة الألمانية حصانتها الدبلوماسية في دولة قطر من أجل التعدي، ليس فقط على قوانين الدولة المُضيفة؛ ولكن أيضاً على القوانين المنظمة للعبة، والتي يصوغها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولكن موقف جياني إنفانتينو، كان أكثر غرابة ودفع الكثيرين لمهاجمته ووصفع بـ”المنافق والمتناقض”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

هل وزيرة الداخلية الألمانية شاذة جنسيا؟.. ظهور مثير من قطر فجر جدلا

الهدهد

“إنفانتينو ” يهاجم الانتقادات الأوروبية ضد قطر.. اعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس!

حياتنا

زوجة رئيس الفيفا اللبنانية تغازل الجزائريين بكلمات مؤثرة (فيديو)

مونديال قطر 2022

الفيفا يُخاطب المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 برسالة نارية

مونديال قطر 2022

أردوغان يُفاجئ رئيس “الفيفا” بضربة رأس كروية (فيديو)

مونديال قطر 2022

الفيفا والرد الصادم على طلب إعادة مباراة الجزائر والكاميرون (فيديو)

الهدهد

رئيس “الفيفا” يوجّه صفعة للإمارات والسعودية ويحسم الجدل حول مونديال قطر

الهدهد

“شاهد” رئيس “الفيفا” قضى على آمال ابن زايد وابن سلمان وهذا ما قاله عن مكان مونديال 2022

الهدهد

الكويت حسمت موقفها رسميا من المشاركة في مونديال قطر 2022.. هذا ما قاله رئيس اتحاد كرة القدم

الهدهد

رئيس الفيفا يصدم دول الحصار بتصريح جديد: “قطر هي الخيار الأول والأخير لمونديال 2022”

الهدهد

موقع BBC يكشف: رئيس الفيفا حاول منع المغرب استضافة كأس العالم 2026!!

الهدهد

رئيس الفيفا للسعودية وإيران: “لا سياسة في كرة القدم ولا كرة قدم في السياسة”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أجمل مشجعة في مونديال قطر.. المنافسة بين مغربية وتونسية (شاهد)

سعودي يحتضن مشجعة أرجنتينية لمواساتها.. حقيقة فيديو التحرش المثير

غانم المفتاح يلفت الأنظار بما فعله مع أجنبي يعاني نفس مرضه (فيديو)

“أميرة من ديزني” في قطر.. من هي الحسناء التونسية آية حقي؟

وصلات رقص مثيرة بجوار مسجد جامعة السلطان قابوس تثير غضبا

لاعبو المنتخب الألماني يثيرون الجدل بـ”تكميم الأفواه” الجماعي (شاهد)

ترتيب مجموعة إسبانيا بعد اكتساح كوستاريكا بنتيجة مُذلة (فيديو)

هل وزيرة الداخلية الألمانية شاذة جنسيا؟.. ظهور مثير من قطر فجر جدلا

صحيفة تفضح “صفقة قذرة” منحت ملك السعودية المرتقب الحصانة

مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا اليوم بث مباشر يلا شوت

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC