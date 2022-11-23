المتناقض.. رئيس الفيفا استفز القطريين والعرب مع وزيرة الداخلية الألمانية

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وطن- في حالة تناقض شديد أثارت استغراب الكثيرين بدا رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو“، وهو يبدي رضاه على ما قامت وزيرة الداخلية الألمانية وتشجيعه لها، بمخالفة قوانين قطر والفيفا عبر ظهورها بشارة “المثلية الجنسية” في مباراة ألمانيا واليابان.

ويشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يرأسه إنفانتينو، حظر على اللاعبين ارتداء شارات تدعم الشذوذ الجنسي، في مباريات مونديال قطر.

دعم إنفانتينو لتصرف الوزيرة الألمانية يثير جدلا

وظهر إنفانتينو وهو يقف إلى جانب الوزيرة الألمانية “نانسي فيزر” خلال حضورها مباراة منتخب بلادها التي انتهت بخسارة 2 / 1 ضد اليابان على مدرجات استاد خليفة الدولي.

#كأس_العالم_قطر2022 #QatarWorldCup

رئيس الفيفا يشجع وزيرة الداخلية الالمانية على مخالفتها قانون البلاد ، هل من محاسب له ؟! pic.twitter.com/PbB6Pxzwd3 — الجنرال مبارك الخيارين (@GenAlkhayareen) November 23, 2022

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وبدا إنفانتينو وهو يشير مبتسماً إلى شارة “One Love” التي ترتديها في ذراعها الأيسر (شارة دعم المثليين) في تحدٍ واضح لقوانين الفيفا.

الأمر الذي تسبب بموجة هجوم كبيرة ضد رئيس الفيفا (المتناقض) حسب وصف العديد من النشطاء.

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واستنكر الكثيرون تناقض تصريحات “إنفانتينو” مع أفعاله، فرغم إصداره قرار بحظره هذه الشارة ومهاجمته لمن انتقد منعها، ظهر هو يدعهما ويقابل تصرف وزيرة الداخلية الألمانية بحفاوة وسعادة وتضامن أيضا.

ويأتي ذلك بعد أن أخبر الفيفا أن لوائحه لا تسمح للاعبين بارتداء الشارة المصممة للتعبير عن التضامن مع الأشخاص المثليين جنسيا، في نهائيات كأس العالم في قطر.

ورب الكعبة بتلعب على 60 حبل شو تفسير الصورة

رئيس الفيفا (جياني انفانتينو ) عن إنتقادات الدول الغربية لـ قطر: "أعتقد أنه بسبب ما فعلناه نحن الأوروبيون لمدة 3000 سنة سابقة، علينا الإعتذار لمدة 3000 سنة مقبلة قبل أن نبدأ نعطي دروس أخلاقية للناس" pic.twitter.com/3Hp7xv5POx — Zaher Shallar (@01bd05d811b0464) November 23, 2022

وتنص المادة 11 من قانون الفيفا التأديبي ، الذي يغطي “السلوك العدواني وانتهاكات مبادئ اللعب النظيف” ، على أن أي شخص “يستخدم حدثًا رياضيًا للتظاهرات ذات الطبيعة غير الرياضية” قد يخضع لإجراءات تأديبية.

وسبق أن حذرت دولة قطر المنظمة لمنافسات كأس العالم 2022، من ارتداء مثل هذه الشارات التي تتنافى مع تعاليم الاسلام وتقاليد الشعوب العربية وعاداتها.

هجوم كبير على رئيس الفيفا

وقوبل ارتداء وزيرة الداخلية الألمانية لشارة تخص المثليين والتعاطف من قبل رئيس الفيفا معها بحالة من الغضب والاستياء عبر الفضاء الإلكتروني.

حيث علقت” مريم المطاوع”:”خالفت ودخلت الملعب وان شاء الله يكون في رد من قطر قوي.. كلنا أمل ولكن رد الياباني عليهم كان اقوى رد وكمم أفواههم”.

حالفت ودخلت الملعب وان شاءالله يكون في رد من قطر قوي وكلنا امل بس رد الياباني عليهم كان اقوى رد وصج كمم افواههم — Maryam Almotawa (@almotawa_maryam) November 23, 2022

وطالب “محمود أبو ادريس” بتفويت الفرصة على الشواذ ومن يدعمهم الذين يريدون تعكير صفو المونديال وإفشاله”.

وأضاف:”لنترك الاستفزازت الحقيرة منهم ونركز على روعة التنظيم اللامسبوق وكذلك أفراح النتائج المميزة للمنتخبات العربية”.

اتمنى من الجميع أن لايسمحوا للشواذ ومن يدعهم الى تمرير الفرصة عليهم وهي تعكير صفو المونديال وإفشاله اذا فلنترك الاستفزازت الحقيرة منهم ونركز على روعة التنظيم اللامسبوق وكذلك أفراح النتائج المميزة للمنتخبات العربية وعقبال العنابي في اللقاء المقبل🇶🇦 — Mahmood Abuidrees (@MahmoodAbuidre2) November 23, 2022

بينما علقت “أم أحمد” بلهجة قطرية: “سود الله وجوههم على قلة الادب عسى يتساور عليها زندها وما ترقد منه ليل ولا نهار”.

وأضافت:”يحتاجون تأديب علشان يعرفون يحترمون البلد اللي هم على أرضه وثقافته”.

سود الله وجوههم على قلة الادب عسى يتساور عليها زندها وما ترقد منه ليل ولا نهار. يحتاجون تأديب علشان يعرفون يحترمون البلد اللي هم على ارضه وثقافته. — أم أحمد (@_MBA57) November 23, 2022

ووصف “محمد الغامدي”ما قامت به المسؤولة الألمانية بقمة الحقارة.

وتابع:”أخفت إشارة المثليين وأظهرتها خلال المباراة، وهذا التصرف يعتبر تحدي سافر لقوانين البلد المضيف والفيفا “.

قمة الحقارة اخفاء وزيرة داخليه #المانيا لاشارة المثليين واظهارها خلال المباراة، هذا التصرف يعتبر تحدي سافر لقوانين البلد المضيف و #الفيفا #اوروبا الحقيره ترفع شاره #المثليين pic.twitter.com/UYgfFjoFaF — محمد الغامدي (@msgalghamdi) November 23, 2022

وقال “سالم العنزي”:”بغض النظر لمخالفتها الفطرة الانسانية فإنها لم تحترم قوانين وعادات البلاد.”

ترتدي الوزيرة الألمانية نانسي فيسر شارة الشواذ أثناء جلوسها بجوار رئيس FIFA جياني إنفانتينو.

بغض النظر لمخالفتها الفطره الانسانيه فانها لم تحترم قوانين وعادات البلاد.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6o27CaX8rA — سالم العنزي (@alfawaz4444) November 23, 2022

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت اليوم بصورة لاعبي المنتخب الألماني في أولى مبارياتهم في كأس العالم والتي ظهر بها اللاعبون الألمان وهم يدافعون عن حقوق الشواذ بعد رفض الفيفا إرتدائهم لشارتهم من خلال تكميم أفواههم بشكل جماعي قبل بدء المباراة.

واستغلّت المسؤولة الألمانية حصانتها الدبلوماسية في دولة قطر من أجل التعدي، ليس فقط على قوانين الدولة المُضيفة؛ ولكن أيضاً على القوانين المنظمة للعبة، والتي يصوغها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولكن موقف جياني إنفانتينو، كان أكثر غرابة ودفع الكثيرين لمهاجمته ووصفع بـ”المنافق والمتناقض”.