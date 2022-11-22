الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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وزير الدفاع الإسرائيلي يسخر من فوز السعودية على الأرجنتين ووزراء يهاجمونه!

السخرية تأتي في وقت تعهد فيه نتنياهو بتطبيع العلاقات مع المملكة

كتب سالم حنفي
فوز المنتخب السعودي على الأرجنتيني watanserb.com
وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس
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وطن– سخر وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس” من فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب”لوسيل”، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم2022.

وقال “غانتس” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“، رصدتها “وطن“: “إذا كانت السعودية تغلبت على ميسي فإن هذا يفرض على فريق هبوعيل بتاح تكفا أن يثق بنفسه”، في إشارة إلى أن الفريق المذكور متذيل قائمة الفرق في الدوري الإسرائيلي.

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تغريدة “غانتس” أثارت حفيظة وزير العدل الليكودي والمقرب من “نتنياهو” “جدعون ساعر”، الذي ردّ عليه بالقول: “يا بني دعني أذكرك: هذا ليس شيئا يسخر منه”.

كما هاجم نائب رئيس الكنيسيت ووزير الاتصالات “إيتان جينزبيرغ” تغريدةَ “غانتس” قائلاً: “لقد غرقت أحزاني في البرسيم”، في إشارة إلى أن “غانتس” ثور لا يعي ما يقول.

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وتأتي هذه السخرية من فوز المنتخب السعودي، عقب تصريحات قريبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو، أكد فيها بأنه سيعمل على تطبيع العلاقات مع السعودية، خلال أسابيع من تولي منصبه.

اتفاقات أبراهام كانت بموافقة السعودية

وقال إن الحكومة السعودية بدأت بالفعل عملية التطبيع، مؤكّداً على أن جميع اتفاقات التطبيع “اتفاقات أبراهام”، لم تكن لتتمّ لولا السعودية.

وأوضح نتنياهو خلال مقابلة مع الإعلامي “فريد زكريا” من شبكة “سي أن أن” الأمريكية، بأنّ “السعودية بدأت بالفعل عملية تطبيع تدريجية، لأنه في عام 2018، قبل اتفاقات أبراهام في عام 2020، فتح السعوديون المجال الجوي السعودي لمئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تمكنوا من التحليق إلى دول الخليج والآن إلى ما بعد دول الخليج. لقد كان هذا قرارا مدروسًا”، وفق ما أورد موقع “CNN“.

وقال: “أعتقد أن الأمر يسير بهذا الاتجاه، سيكون هذا هدفي الرئيسي الدبلوماسي إذا تمت إعادة انتخابي، كما آمل أن يحدث في غضون أسابيع قليلة”، على حد تعبيره.

فوز السعودية على الأرجنتين

وكان منتخب السعودية قد حقّق أكبر مفاجآت مونديال قطر حتى الآن، بفوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وافتتح ميسي التسجيل للأرجنتين في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، ثم ألغى حكم اللقاء ثلاثة أهدافٍ للاعبي الأرجنتين؛ بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني انتفض المنتخب السعودي وسجّل هدفين متتالين في الدقيقتين 48 و54، من توقيع صالح الشهري وسالم الدوسري.

وبهذه النتيجة يتصدّر المنتخب السعودي المجموعةَ الثالثة، التي تضمّ إلى جانب المنتخبين كلّاً من المكسيك وبولندا.

وأصبح المنتخب السعودي أولَ منتخب غير أوروبي يحقّق الفوز على الأرجنتين في كأس العالم منذ الكاميرون 1990، كما أصبح أول منتخب آسيوي يفوز على الأرجنتين في تاريخ المونديال.

وتعدّ هذه الخسارة الأولى للأرجنتين منذ يوليو/تموز 2019، عندما خسرت أمام البرازيل بهدفين دون رد، بعد سلسلة استمرت لـ 36 مباراة بدون خسارة.

كما يعد هذا الفوز الرابع للسعودية من أصل 17 مباراة لعبتها حتى الآن في تاريخ كأس العالم، بينما تعادلت مرتين وخسرت 11 مرة.

المصدرتويتر + CNN
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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