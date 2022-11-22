الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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هل أنت قائد بالفطرة أم لا؟ الحيوان الذي تراه في هذه الصورة سيكشف عن نوع شخصيتك

الصورة التي اخترناها اليوم من شأنها أن تحير عقلك وتكشف أشياء عن شخصيتك

كتب ايمان الباجي
هل أنت قائد بالفطرة أم لا؟ الحيوان الذي تراه في هذه الصورة سيكشف عن نوع شخصيتك watanserb.com
ما هو الحيوان الذي تراه في هذه الصورة؟
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وطنتجعلك الأوهام البصرية تشك في الواقع وتتحدى قدرتك على الإبصار.

وتنتشر الخدع البصرية بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبرها البعض فرصة لتنشيط العقل والتركيز.

واخترنا اليوم، صورة تحمل وهماً بصرياً، نشرتها صحيفة indiatimes، من شأنها أن تحير عقلك بالتأكيد.

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ففي الصورة التي نعرضها، المطلوب منك هو النظر بدقة إليها وتحديد الحيوان الذي تراه. إذا كان بإمكانك تخمين الحيوان الصحيح، فذلك يعني أنك قائد بالفطرة وواثق جدًا.

إذن، ما هو الحيوان الذي تراه في الصورة؟

بالنسبة للكثيرين، يمكن أن تصبح الصورة معقدة بعض الشيء وتخلق تأثيرا منومًا إلى حد ما، مما يجعل من الصعب تحديد الحيوان الموجود فيها.

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إذا لم تكن قادرًا على تخمين الإجابة بشكل صحيح، فدعنا نكشفها لك.

في الواقع، الحيوان المختبئ في الصورة أسدًا.

غالبًا ما يرتبط الأسد بسمات شخصية مهيمنة، مثل كونه قائدًا بالفطرة.

كيف تعمل الخدع البصرية؟

هناك العديد من الخدع البصرية المختلفة التي يمكن أن تخدع عقلك. يغير البعض منها الطريقة التي نرى بها الصور، بينما يمكن للخدع الأخرى أن تكشف عن الحقائق المخفية عن شخصيتنا.

كما تكشف الأوهام البصرية كيف يستخدم المرء دماغه لتفسير المعلومات المرئية.

المصدرموقع indiatimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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