مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً .. إليكم الطريقة

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وطن- إذا كنت ترغب في مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 بالمجان، عبر مجموعة شبكة قنوات ” Bein Sport ” الرياضية القطرية، الناقل الحصري لبطولة المونديال، إليكم الطريقة السهلة.

يمكنكم الاشتراك في باقة (VIP)​، التي تمنحها مجموعة قنوات “beIN SPORTS” المشفرة للجميع، لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 قطر، مع توفير جهاز استقبال مجاني وباقة صالحة لمدة عامين كاملين، عبر كافة منصاتها الرسمية من أجل الشراء بأسعار مناسبة.

باقة بين سبورت تمنح 96 قناة بجودة عالية

الاشتراك في باقة “beIN SPORTS MAX Channels” الرياضية القطرية، تمنح لك مشاهدة 96 مباراة على مدار سنتين كاملتين، بجودة عالية (4K).

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وإذا كنت لا تريد الاشتراك في تلك الباقة التي تعد أسهل الطرق لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً، فإن المجموعة توفر لكم مشاهدة 22 مباراة مفتوحة بالمجان عبر موقعها ومنصاتها الرسمية على شبكة الانترنت.

مشاهدة مباريات كأس العالم مجاناً على بين سبورت

كما وتتمثل 22 مباراة المفتوحة على مجموعة بين سبورت المفتوحة بالمجان، لكافة الجماهير في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا، من ضمنها 12 مباراة للمنتخبات العربية و4 مباريات في الربع والنصف النهائي، وكذلك المباراة النهائية لختام هذا الحدث الكروي.

شغف اللعبة ومتعة التشجيع وروعة الفوز بانتظارك! ⚽️ اشترك الآن لتشاهد وتشجّع وتحتفل معنا بنسخة استثنائية من كأس العالم FIFA قطر 2022™. تطبق الشروط والأحكام. قم بزيارة ⬅️ https://t.co/9zdlZKv6G5#كأس_العالم_قطر_2022 #WorldCup2022 pic.twitter.com/nfoU9fGpFH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 2, 2022

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المباريات المفتوحة في كأس العالم 2022 مجاناً

إليكم أبرز المباريات التي ستبث على مجموعة ” بين سبورت” الرياضية القطرية بالمجان على مدار منافسات بطولة كأس العالم 2022، وفق ما ذكرته التقارير الصحيفة، كما يلي:

(1) فرنسا (الديوك) x أستراليا (الثلاثاء، 11/22).

(2) بلجيكا (الشياطين الحمر) x كندا ( الأربعاء، 11/23).

(3) البرازيل (راقصو السامبا) x صربيا ( الخميس، 11/24).

(4) إنجلترا (الأسود الثلاثة) x الولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا) (الجمعة، 11/25).

(5) فرنسا (الديوك) x الدنمارك (السبت، 11/26).

من أجواء الليلة الأولى لافتتاح مونديال #قطر2022 🥳🥳 pic.twitter.com/vJnlUvXakj — Road to 2022 (@roadto2022) November 20, 2022

(6) الأرجنتين (راقصو التانغو) x المكسيك (السبت، 11/26).

(7) بلجيكا x المغرب (أسود الأطلس) (الأحد، 11/27).

(8) إسبانيا (لاروخا) x ألمانيا (المكاكين) (الأحد، 11/27).

(9) البرتغال x الأوروغواي (الاثنين، 11/28).

(10) ويلز x إنجلترا (الثلاثاء، 11/29).

ومن الجدير بالذكر، بأن مراسم بطولة كأس العالم 2022، ستستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.