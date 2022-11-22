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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً .. إليكم الطريقة

بين سبورت تمنح 22 مباراة مفتوحة بالمجان للجماهير العربية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022.

كتب فارس أبو شيحة
المباريات المفتوحة في كأس العالم 2022 مجانا watanserb.com
مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً
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وطن- إذا كنت ترغب في مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 بالمجان، عبر مجموعة شبكة قنوات ” Bein Sport ” الرياضية القطرية، الناقل الحصري لبطولة المونديال، إليكم الطريقة السهلة.

يمكنكم الاشتراك في باقة (VIP)​، التي تمنحها مجموعة قنوات “beIN SPORTS” المشفرة للجميع، لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 قطر، مع توفير جهاز استقبال مجاني وباقة صالحة لمدة عامين كاملين، عبر كافة منصاتها الرسمية من أجل الشراء بأسعار مناسبة.

باقة بين سبورت تمنح 96 قناة بجودة عالية

الاشتراك في باقة “beIN SPORTS MAX Channels” الرياضية القطرية، تمنح لك مشاهدة 96 مباراة على مدار سنتين كاملتين، بجودة عالية (4K).

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وإذا كنت لا تريد الاشتراك في تلك الباقة التي تعد أسهل الطرق لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً، فإن المجموعة توفر لكم مشاهدة 22 مباراة مفتوحة بالمجان عبر موقعها ومنصاتها الرسمية على شبكة الانترنت.

مشاهدة مباريات كأس العالم مجاناً على بين سبورت

كما وتتمثل 22 مباراة المفتوحة على مجموعة بين سبورت المفتوحة بالمجان، لكافة الجماهير في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا، من ضمنها 12 مباراة للمنتخبات العربية و4 مباريات في الربع والنصف النهائي، وكذلك المباراة النهائية لختام هذا الحدث الكروي.

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المباريات المفتوحة في كأس العالم 2022 مجاناً

إليكم أبرز المباريات التي ستبث على مجموعة ” بين سبورت” الرياضية القطرية بالمجان على مدار منافسات بطولة كأس العالم 2022، وفق ما ذكرته التقارير الصحيفة، كما يلي:

(1) فرنسا (الديوك) x أستراليا (الثلاثاء، 11/22).

(2) بلجيكا (الشياطين الحمر) x كندا ( الأربعاء، 11/23).

(3) البرازيل (راقصو السامبا) x صربيا ( الخميس، 11/24).

(4) إنجلترا (الأسود الثلاثة) x الولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا) (الجمعة، 11/25).

(5) فرنسا (الديوك) x الدنمارك (السبت، 11/26).

(6) الأرجنتين (راقصو التانغو) x المكسيك (السبت، 11/26).

(7) بلجيكا x المغرب (أسود الأطلس) (الأحد، 11/27).

(8) إسبانيا (لاروخا) x ألمانيا (المكاكين) (الأحد، 11/27).

(9) البرتغال x الأوروغواي (الاثنين، 11/28).

(10) ويلز x إنجلترا (الثلاثاء، 11/29).

ومن الجدير بالذكر، بأن مراسم بطولة كأس العالم 2022، ستستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدروطن + بين سبورت + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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