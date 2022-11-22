جاسم بهمن يعلن استعداده لعلاج “بنزيما” ويتوعد القطريين الساخرين بلسان طويل(شاهد)

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وطن– من جديد، عاد حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق، جاسم بهمن لإثارة الجدل، مُعلناً عن استطاعته علاج لاعب المنتخب الفرنسي ونجم ريال مدريد كريم بنزيما، ليعود للعب في مونديال قطر خلال أسبوع.

وفي لقاء مصور مع منصة “ترند” الكويتية، أعرب “بهمن” عن قدرته على علاج “بنزيما”، إذا كان مصابا بتمزق في الأربطة، دون قطع أو كسر.

ردود ساخرة

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تصريحات “بهمن” أثارت عاصفة من الردود الساخرة منه، خاصة وأنه سبق وقد أثار جدلاً واسعاً خلال الأعوام الماضية حول مونديال قطر، وتأكيده أكثر من مرة بأن البطولة الدائرة حالياً لن تقام.

وفي هذا السياق، قال المغرد “أحمد العنزي” ساخراً: “ياصبر أيوووووووب طيب خذهم جملة(بنزيما-ماني-كانتي-بوغبا-جيمس-جوتا)عالجهم ورجعهم للبطولة”.

ياصبر أيوووووووب

طيب خذهم جملة(بنزيما-ماني-كانتي-بوغبا-جيمس-جوتا)عالجهم ورجعهم للبطولة — Ahmad AlEnezi (@AhmadAlenezi62) November 21, 2022

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من جانبه، سخر المغرد “فهد لخياط” من تصريحات “بهمن”، قائلاً: “انتهى كرتك خالي”.

انتهى كرتك خالي — فهد الخياط (أبو حمزة) (@Fahadalkhayat91) November 21, 2022

وقال المغرد “مصطفى” منتقداً منصة “ترند” التي تستضيفه دوماً، بالقول: “اهو عندي سؤال محيرني ، ليش للحين تستضيفونه ؟!!!!!!! انسان فشل نفسه وصغر من نفسه جدام الله وخلقه واخرتها يطلع بأعلان يفشل اشغلنا 10 سنين وهو حلمت وحلمت نفس هالنوعيات ليش تكبرونهم ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.

اهو عندي سؤال محيرني ، ليش للحين تستضيفونه ؟!!!!!!! انسان فشل نفسه وصغر من نفسه جدام الله وخلقه واخرتها يطلع بأعلان يفشل اشغلنا 10 سنين وهو حلمت وحلمت نفس هالنوعيات ليش تكبرونهم ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — مصطفى (@m1vNY9ls20vGlXa) November 22, 2022

وقال حساب “سراب” مستنكراً تصريحاته: “المسكين كل ماله ويمصخر نفسه الله لا يبلانه”.

المسكين كل ماله ويمصخر نفسه الله لا يبلانه — سراب (@MIR1AGE) November 21, 2022

جاسم بهمن ينتقد الحملات الساخرة منه

وخلال اللقاء نفسه، انتقد “بهمن” الحملة القطرية التي انطلقت ساخرة من تصريحاته السابقة حول عدم إقامة بطولة كأس العالم في قطر، معرباً عن امتلاكه لساناً طويلاً ولكنه يتعفف عن الرد.

جاسم بهمن يتصدر التريند عقب انطلاق مونديال قطر

وكان وسم “جاسم بهمن” قد تصدّر موقع “تويتر” في دولة قطر، بعد افتتاح بطولة كأس العالم التي تُقام للمرة الأولى في دولة عربية وفي الشرق الأوسط.

حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق جاسم بهمن، ظلّ يردّد في العديد من المناسبات، أنّ المونديال لن تستضيفه قطر.

تصريح جاسم بهمن

وقال بهمن في تغريدة كان قد كتبها عبر حسابه على موقع “تويتر“، إنه رأى في منامه أنه لن يكون هناك مونديال في قطر، لكنه أشار إلى أنه لا يتمنى أن تتحقق رؤياه وأحلامه، لأن قطر دولته وبيته وفيها إخوانه، وفق تعبيره.