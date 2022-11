طبيعة إصابة بنزيما ومدى جاهزيته لمونديال قطر 2022

- Advertisement -

وطن- رغم تواجد النجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية كريم بنزيما، صاحب الـ34 عاماً، في قائمة المشاركين في مونديال قطر 2022، إلا أنّ فكرة غيابه ما تزال واردةً، بسبب الإصابة.

وكان المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد استبعد بنزيما من قائمة فريق ريال مدريد، لمواجهة منافسه قادش، الخميس، في منافسات الجولة ال14 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكشف موقع (ديفنسا سنترال) الإسباني، أن إصابة كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، في منطقة الفخذ الأيمن ما تزال مقلقة لطاقم الطبي في النادي الملكي.

Deschamps on Karim Benzema: “He will be with us despite the injury he suffered — his injury is because he played a lot in a short period which affected him”. ⚪️🇫🇷 #WorldCup

“I believe that he will do everything he can to ready for the France-Australia match”. pic.twitter.com/1dWsCcvueu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2022