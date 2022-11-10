طبيعة إصابة بنزيما ومدى جاهزيته لمونديال قطر 2022

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وطن- رغم تواجد النجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية كريم بنزيما، صاحب الـ34 عاماً، في قائمة المشاركين في مونديال قطر 2022، إلا أنّ فكرة غيابه ما تزال واردةً، بسبب الإصابة.

وكان المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد استبعد بنزيما من قائمة فريق ريال مدريد، لمواجهة منافسه قادش، الخميس، في منافسات الجولة ال14 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

طبيعة إصابة بنزيما

وكشف موقع (ديفنسا سنترال) الإسباني، أن إصابة كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، في منطقة الفخذ الأيمن ما تزال مقلقة لطاقم الطبي في النادي الملكي.

Deschamps on Karim Benzema: “He will be with us despite the injury he suffered — his injury is because he played a lot in a short period which affected him”. ⚪️🇫🇷 #WorldCup “I believe that he will do everything he can to ready for the France-Australia match”. pic.twitter.com/1dWsCcvueu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2022

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وأردف الموقع، “بنزيما في الوقت الحالي يتمتع ب60% فقط من حالته البدنية، وفي حال شارك اللاعب في أحد من المباريات الآن، فإنه سيتعرض لانتكاسة جديدة تهدده بالغياب عن كأس العالم 2022”.

تهرب كريم بنزيما

كما وأضاف، “الأطباء في ريال مدريد لا يجدون أي مبرر يمكن الاستناد إليه، لضم بنزيما إلى قائمة فريق ريال مدريد أمام قادش”.

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وتعرض لاعب ريال مدريد بنزيما، لموجة من النقد خلال الأيام الماضية، بشأن جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات، إلى جانب اتهام اللاعب بالهروب عن المشاركة مع ريال مدريد، من أجل تمثيل فرنسا في مونديال قطر 2022.

من جهته، قال المدرب “ديدييه ديشان” مدرب منتخب فرنسا (الديوك): “سيكون معنا بالرغم من الإصابة التي تعرض لها، إصابته كانت بسبب اللعب الكثير من المباريات في فترة قصير، مما أثر عليه”.

وأضاف الفرنسي ديشان، “أعتقد أنه سيفعل كل ما في وسعه للاستعداد لمباراة فرنسا وأستراليا”.

كما وغاب بنزيما على 8 مباريات عن ريال مدريد (الملكي) حتى الآن، في البطولات المحلية والقارية لهذا الموسم.

منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022

كما ويتواجد منتخب فرنسا (الديوك)، في المجموعة الرابعة من منافسات كأس العالم 2022 دور المجموعات. برفقة أستراليا والدنمارك وتونس.

𝙇𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 des 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour

𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RpQ0ddN3he — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2022

وسيلتقي منتخب فرنسا في أولى مواجهاته ببطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر، أمام أستراليا، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.