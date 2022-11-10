الخميس, نوفمبر 10, 2022
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رياضة

طبيعة إصابة بنزيما ومدى جاهزيته لمونديال قطر 2022

المدرب ديشان يكشف عن مدى جاهزية الفرنسي بنزيما في مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
إصابة بنزيما ومدى جاهزيته لمونديال قطر 2022 watanserb.com
النجم الفرنسي كريم بنزيما
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وطن- رغم تواجد النجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية كريم بنزيما، صاحب الـ34 عاماً، في قائمة المشاركين في مونديال قطر 2022، إلا أنّ فكرة غيابه ما تزال واردةً، بسبب الإصابة.

وكان المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد استبعد بنزيما من قائمة فريق ريال مدريد، لمواجهة منافسه قادش، الخميس، في منافسات الجولة ال14 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

طبيعة إصابة بنزيما

وكشف موقع (ديفنسا سنترال) الإسباني، أن إصابة كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، في منطقة الفخذ الأيمن ما تزال مقلقة لطاقم الطبي في النادي الملكي.

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وأردف الموقع، “بنزيما في الوقت الحالي يتمتع ب60% فقط من حالته البدنية، وفي حال شارك اللاعب في أحد من المباريات الآن، فإنه سيتعرض لانتكاسة جديدة تهدده بالغياب عن كأس العالم 2022”.

تهرب كريم بنزيما

كما وأضاف، “الأطباء في ريال مدريد لا يجدون أي مبرر يمكن الاستناد إليه، لضم بنزيما إلى قائمة فريق ريال مدريد أمام قادش”.

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وتعرض لاعب ريال مدريد بنزيما، لموجة من النقد خلال الأيام الماضية، بشأن جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات، إلى جانب اتهام اللاعب بالهروب عن المشاركة مع ريال مدريد، من أجل تمثيل فرنسا في مونديال قطر 2022.

من جهته، قال المدرب “ديدييه ديشان” مدرب منتخب فرنسا (الديوك): “سيكون معنا بالرغم من الإصابة التي تعرض لها، إصابته كانت بسبب اللعب الكثير من المباريات في فترة قصير، مما أثر عليه”.

وأضاف الفرنسي ديشان، “أعتقد أنه سيفعل كل ما في وسعه للاستعداد لمباراة فرنسا وأستراليا”.

كما وغاب بنزيما على 8 مباريات عن ريال مدريد (الملكي) حتى الآن، في البطولات المحلية والقارية لهذا الموسم.

منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022

كما ويتواجد منتخب فرنسا (الديوك)، في المجموعة الرابعة من منافسات كأس العالم 2022 دور المجموعات. برفقة أستراليا والدنمارك وتونس.

وسيلتقي منتخب فرنسا في أولى مواجهاته ببطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر، أمام أستراليا، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

المصدروطن + فابريزيو رومانو + ديفنسا سنترال
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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