تشكيلة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا في كأس العالم 2022

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وطن- يلتقي منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا، الأربعاء، في أولى مواجهات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب “استاد الثمامة”.

وستقام مباراة إسبانيا وكوستاريكا القوية والمثيرة، في دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة إسبانيا ضد كوستاريكا

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين، في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لنقل أحداث المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين في منافسات البطولة العالمية.

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني لويس إنريكي، المباراة بتشكيلة ضاربة أمام نظيره كوستاريكا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، كما يلي:

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حراسة المرمى: أوناي سيمون، روبيرت سانشيز.

🤷🏻‍♂️ ¿Por qué estos chicos son unos máquinas con cualquier juego en el que haya una pelota de por medio? ¡¡Alucina con la destreza de Gavi, @AlvaroMorata, @Pedri y @FerranTorres20!! 😜 Por cierto, tenéis que ver el vídeo entero para saber quién gana. #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/4y2AsDGUbX — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 22, 2022

دفاع لاروخا: داني كارفاخال، سيراز أزبليكويتا (إريك غارسيا)، إيمريك لابورتا، سيراز أزبليكويتا (جوردي ألبا).

خط الوسط: بيدري، جافي، كوكي (سيرجيو بوسكيتس).

كما وفي مركز الهجوم: ألفارو موراتا، فيران توريس (أنسو فاتي)، ماركو أسينسيو (بابلو سارابيا).

معلق مباراة إسبانيا وكوستاريكا

وسيعلق على أحداث مباراة إسبانيا وكوستاريكا، على قناة (beIN Sport max 1) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق المصري علي محمد علي.

كما وستبث وقائع المباراة بين كلا المنتخبين، كذلك على قنوات (الكأس) القطرية، الناقلة لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

😱 ¡¡Métete 🄳🄴🄽🅃🅁🄾 del entrenamiento de nuestros porteros!! 🔊 Estas son las ESPECTACULARES imágenes de un día cualquiera de porteros. ¡¡Sube el altavoz y disfruta de los SONIDOS del fútbol!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/sCskKl5eBm — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 21, 2022

مجموعة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022

كما ويتواجد منتخب إسبانيا وكوستاريكا، في المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة اليابان وألمانيا.

✅ ¡¡Sesion vespertina completada!! 😃 La @SEFutbol termina la doble sesión con la alegría del trabajo bien realizado. 💪🏻 ¡¡VAMOS, EQUIPO!! ¡¡Que ya son solo dos días los que tenemos que esperar para el ansiado debut!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/ot63NU9MS7 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 21, 2022

وكان منتخب إسبانيا، قد حقق الفوز الثمين على نظيره الأردن (النشامى)، بنتيجة 3-1، في المباراة الودية الأسبوع الماضي، في إطار التحضيرات لمونديال كأس العالم 2022.