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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا في كأس العالم 2022

الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا في كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا في كأس العالم 2022
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وطن- يلتقي منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا، الأربعاء، في أولى مواجهات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب “استاد الثمامة”.

وستقام مباراة إسبانيا وكوستاريكا القوية والمثيرة، في دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة إسبانيا ضد كوستاريكا

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين، في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لنقل أحداث المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين في منافسات البطولة العالمية.

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني لويس إنريكي، المباراة بتشكيلة ضاربة أمام نظيره كوستاريكا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، كما يلي:

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حراسة المرمى: أوناي سيمون، روبيرت سانشيز.

دفاع لاروخا: داني كارفاخال، سيراز أزبليكويتا (إريك غارسيا)، إيمريك لابورتا، سيراز أزبليكويتا (جوردي ألبا).

خط الوسط: بيدري، جافي، كوكي (سيرجيو بوسكيتس).

كما وفي مركز الهجوم: ألفارو موراتا، فيران توريس (أنسو فاتي)، ماركو أسينسيو (بابلو سارابيا).

معلق مباراة إسبانيا وكوستاريكا

وسيعلق على أحداث مباراة إسبانيا وكوستاريكا، على قناة (beIN Sport max 1) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق المصري علي محمد علي.

كما وستبث وقائع المباراة بين كلا المنتخبين، كذلك على قنوات (الكأس) القطرية، الناقلة لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

مجموعة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022

كما ويتواجد منتخب إسبانيا وكوستاريكا، في المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة اليابان وألمانيا.

وكان منتخب إسبانيا، قد حقق الفوز الثمين على نظيره الأردن (النشامى)، بنتيجة 3-1، في المباراة الودية الأسبوع الماضي، في إطار التحضيرات لمونديال كأس العالم 2022.

المصدروطن + صفحة منتخب إسبانيا + صفحة منتخب كوستاريكا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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