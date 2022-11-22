الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
الرئيسيةالهدهدأمير قطر يشعل استاد "لوسيل" في مباراة السعودية والأرجنتين متوشحا بالأخضر (شاهد)
الهدهد

أمير قطر يشعل استاد “لوسيل” في مباراة السعودية والأرجنتين متوشحا بالأخضر (شاهد)

ولي العهد السعودي ارتدى وشاحا بعلم قطر في حفل افتتاح المونديال

كتب سالم حنفي
watanserb.com
Part of a sign is seen at the entrance of Trump International Golf Club in Dubai, United Arab Emirates, November 8, 2020. REUTERS/Christopher Pike
- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في استاد “لوسيل” لحضور منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم بين المنتخبين السعودية والأرجنتيني.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الأمير “تميم” ملوحا بالعلم السعودي قبل أن يتوشح به، في إشارة منه إلى تشجيعه للمنتخب السعودي.

مواجهة تاريخية

- Advertisement -

ووفقاً للعديد من المحللين الرياضيين، فإن المباراة اليوم تُعتبر تاريخية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة أنها تُعتبر المواجهة الأولى في تاريخ الكرة العربية أمام منتخب التانجو الأرجنتيني بالمونديال، وفي الوقت ذاته، فإنها تحمل أيضاً طابعا ثأرياً للأخضر السعودي، الذي مُني بهزيمة قاسية قبل ثلاثين عاماً أمام المنتخب الأرجنتيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على استاد الملك فهد بالرياض، في النسخة الأولى لكأس العالم للقارات، التي استضافتها السعودية.

محمد بن سلمان يشجع المنتخب القطري

يشار إلى انه خلال افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، ارتدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وشاحًا عليه العلم قطري لدى حضوره مباراة قطر والإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم، مساء الأحد.

وأظهرت لقطات مصورة ولي العهد السعودي مرتديًا الوشاح مقصورة كبار الحضور من المسؤولين، حيث كان يجلس إلى جوار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدنم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

- Advertisement -

توجيه الوزارات بتقديم كل الدعم لقطر

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد وجه جميع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، إلى تقديم الدعم والتسهيلات التي تحتاج إليها قطر لمساندة جهودها في إنجاح استضافتها لبطولة كأس العالم، حسب بيان لوزارة الرياضة السعودية الأحد.

وبعث ولي العهد السعودي برقية شكر إلى أمير دولة قطر، إثر مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

محمد بن زايد هاتف أمير قطر وأكد دعمه للدوحة.. ماذا عن حمد المزروعي؟

حياتنا

لقطة عفوية للشيخة جواهر زوجة أمير قطر وإشادة بجمالها العربي

تقارير

ما وراء مصافحة أردوغان والسيسي: الرئيس التركي لم يكن متعاطفًا مع الفكرة!

الهدهد

شاهد ما فعلته زوجة أمير قطر مع غانم المفتاح ولاقى تفاعلا كبيرا

الهدهد

أول تعليق رسمي من مصر على مصافحة السيسي وأردوغان

الهدهد

“ريدوان” فخر المغرب شكره أمير قطر بنفسه.. ما دوره بافتتاح المونديال الأسطوري؟

الهدهد

نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

الهدهد

هذا ما فعله أمير قطر مع الملهم غانم المفتاح خلف كواليس افتتاح المونديال (شاهد)

الهدهد

هل خرج ابن سلمان من عباءة الإمارات؟.. صوره مع أمير قطر تثير جدلا

الهدهد

أمير قطر يجمع السيسي بأردوغان ومصافحة حارة في اللقاء الأول (شاهد)

الهدهد

“من قطر من بلاد العرب”.. كلمة مؤثرة للأمير تميم بافتتاح كأس العالم

الهدهد

لحظة وصول أمير قطر لاستاد البيت وما فعله مع والده لفت الأنظار (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ياسمين صبري تثير السخرية بملابسها في مونديال قطر والجمهور يحذرها من رونالدو! (شاهد)

6 وجبات صحية تبعدك عن تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية

نيويورك تايمز: صفقة “ترامب” في سلطنة عُمان تثير الأسئلة والشكوك حول تضارب المصالح!

زفة الشريفة العفيفة.. آلام في عضوها التناسلي قد تسجن والدها 15 عاماً! (شاهد)

مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً .. إليكم الطريقة

شاهد ما فعله شاب قطري مع مشجعين إنجليزيين كانا يبحثان عن البيرة!

روميو لحود.. وفاته في يوم الاستقلال فجع اللبنانيين بحرقة! (شاهد)

بعد 50 عامََا على وفاته..دراسة حديثة تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة بروس لي

تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022 قطر

جاسم بهمن يعلن استعداده لعلاج “بنزيما” ويتوعد القطريين الساخرين بلسان طويل(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC