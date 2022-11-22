أمير قطر يشعل استاد “لوسيل” في مباراة السعودية والأرجنتين متوشحا بالأخضر (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في استاد “لوسيل” لحضور منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم بين المنتخبين السعودية والأرجنتيني.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الأمير “تميم” ملوحا بالعلم السعودي قبل أن يتوشح به، في إشارة منه إلى تشجيعه للمنتخب السعودي.

امير قطر تميم بن حمد بشعار المنتخب السعودي في المدرجات 🇸🇦🇶🇦♥️

pic.twitter.com/KP1e5qcmyl — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 22, 2022

مواجهة تاريخية

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ووفقاً للعديد من المحللين الرياضيين، فإن المباراة اليوم تُعتبر تاريخية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة أنها تُعتبر المواجهة الأولى في تاريخ الكرة العربية أمام منتخب التانجو الأرجنتيني بالمونديال، وفي الوقت ذاته، فإنها تحمل أيضاً طابعا ثأرياً للأخضر السعودي، الذي مُني بهزيمة قاسية قبل ثلاثين عاماً أمام المنتخب الأرجنتيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على استاد الملك فهد بالرياض، في النسخة الأولى لكأس العالم للقارات، التي استضافتها السعودية.

محمد بن سلمان يشجع المنتخب القطري

يشار إلى انه خلال افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، ارتدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وشاحًا عليه العلم قطري لدى حضوره مباراة قطر والإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم، مساء الأحد.

وأظهرت لقطات مصورة ولي العهد السعودي مرتديًا الوشاح مقصورة كبار الحضور من المسؤولين، حيث كان يجلس إلى جوار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدنم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية 🇸🇦 يدعم منتخبنا الوطني أمام الإكوادور مرتديًا وشاح قطر 🇶🇦 #مرسال_قطر | #كأس_العالم_قطر_2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/SnWFy7Oe8Z — مرسال قطر (@Marsalqatar) November 20, 2022

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توجيه الوزارات بتقديم كل الدعم لقطر

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد وجه جميع الوزارات والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، إلى تقديم الدعم والتسهيلات التي تحتاج إليها قطر لمساندة جهودها في إنجاح استضافتها لبطولة كأس العالم، حسب بيان لوزارة الرياضة السعودية الأحد.

وبعث ولي العهد السعودي برقية شكر إلى أمير دولة قطر، إثر مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).