محمد بن سلمان يتوشح بعلم قطر ويحتضن رئيس الجزائر (شاهد)

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وطن- ظهر ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، وهو يرتدي وشاحًا بألوان العلم القطري، من داخل استاد البيت، كدعم ومساندة من جانبه للمنتخب القطري في أول مبارياته في كأس العالم.

وصل إلى الدوحة تلبية لدعوة أمير قطر

وكان محمد بن سلمان، وصل إلى الدوحة اليوم، الأحد، تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل الافتتاح ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، حيث واجه “العنابي” الإكوادور في ملعب البيت، المباراة التي انتهت بخسارة المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء.

وظهر ابن سلمان في أكثر من لقطة وهو يتوشح العلم القطري داخل المدرجات وخارجها.

صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية يدعم منتخبنا الوطني أمام الإكوادور مرتديًا وشاح قطر#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#قنوات_الكاس #Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IPpWP4ZD5o — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022

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كما التقط ولي العهد السعودي عدة صور تذكارية مع بعض الزعماء وهو يرتدي ذات الوشاح بألوان العلم القطري.

وكان ضمن هؤلاء الزعماء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي ظهر ابن سلمان يحتضنه في المقصورة الرئيسية ويبتسم، أثناء التقاط صورة معه.

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ونشر حساب الرئاسة الجزائرية بتويتر هذه الصورة وعلق عليها بالقول:”رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في صورة تذكارية مع وليّ عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، على هامش احتفالية انطلاق مونديال قطر.”

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في صورة تذكارية مع وليّ عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، على هامش احتفالية انطلاق مونديال قطر. pic.twitter.com/CcXmj0aFTw — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) November 20, 2022

وتأهل منتخب قطر للمونديال باعتباره ممثل البلد المضيف، بينما تعود الإكوادور للمونديال بعد غياب 8 أعوام.

مساهمة سعودية

وبحسب وسائل إعلام سعودية وجّه الأمير محمد بن سلمان، جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في المملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة؛ لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك ورفع التقارير له أولًا بأول.

الأمير محمد بن سلمان يرتدي وشاح العنابي في مباراة اليوم ، مشكور وما قصرت بو سلمان pic.twitter.com/tGSOZlbC6B — ماجد الخليفي (@MAJEDALKHELAIFI) November 20, 2022

وكان نشطاء تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الدوحة استعدادا للحفل الافتتاحي لمونديال قطر 2022.

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الصورة بتعليق قال فيه: “سمو ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة سمو أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022”.

🇶🇦🇸🇦

نحن مع أهلنا وأشقائنا بدولة قطر

في تنظيم تاريخي لبطولة كأس العالم 2022

الله يبارك جهودهم.. #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/Fwsr4IIQUx — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 20, 2022

وفي تعليق آخر غرد العساكر: “نحن مع أهلنا وأشقائنا بدولة قطر في تنظيم تاريخي لبطولة كأس العالم 2022 الله يبارك جهودهم”.

تفاعل مع صور محمد بن سلمان في قطر

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي” تويتر” مع الصورة وظهور بن سلمان مرتدياً وشاح قطر في إشارة إلى عمق العلاقات بين البلدين وعودتها إلى الحياة بعد فترة من القطيعة.

وعلق “خالد جاسم”على ارتداء بن سلمان لوشاح قطر العنابي: “هذي الصورة الفخمة ومعانيها كبيرة من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بأرتدائه لوشاح عليه علم قطر”.

رووووعة هذي الصورة الفخمة ومعانيها كبيرة من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بأرتدائه لوشاح عليه علم قطر 🇶🇦

" اللي يطلع من القلب يوصل للقلب بسرعة "

الله لا يحرمنا من المشاعر الأخوية الأصيلة اللي هي مش مستغربة من قادتنا في دول الخليج

🇶🇦🤝🇸🇦 pic.twitter.com/5JTIJGn2sy — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 20, 2022

وأضاف:”” اللي يطلع من القلب يوصل للقلب بسرعة، الله لا يحرمنا من المشاعر الأخوية الأصيلة اللي هي مش مستغربة من قادتنا في دول الخليج”.

وقال “أبو سعود”:” الله يعز معازيبنا ويطول بأعمارهم ويجمع كلمتهم على الحق ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء،رائعة قطر بهذا التنظيم”.

وقال “العوّام”:”لا غرابة ولا عجب ،كلنا مع قطر وندعمها فهي منا نجاحها نجاح لنا وكفى”.

وعقب آخر: “الفخامة تليق بسموه الكريم في حبه لقطر وشعبها الله يديم على حكامنا الحب والمودة والرخاء وربنا يوفق الشقيقة قطر في هذا المحفل العالمي”.

وعلقت “نجوى”: “صورة جميلة طول عمرهم السعودية وقطر أشقاء وأهل”.

ياسلام صورة جميلة 🇶🇦💚🇸🇦 طول عمرهم السعودية وقطر أشقاء وأهل — نجوى🇸🇦🤍 (@Nagwa99881) November 20, 2022

ورأى “علي مباركي” أن “المشاعر الأخوية الصادقة بين قاداتنا وشعوبنا في دول الخليج ليست وليدة اليوم وإن شاء الله تستمر هذه المشاعر والعلاقات طول العمر فنحن إخوة وأبناء عمومه الله يديم المحبة”.

ي أستاذ خالد المشاعر الأخوية الصادقة بين قاداتنا وشعوبنا في دول الخليج ليست وليدة اليوم وإن شاء الله تستمر هذه المشاعر والعلاقات طول العمر فنحن إخوة وأبناء عمومه الله يديم المحبة — Ali g mobarki (@g_mobarki) November 20, 2022

وبطولة كأس العالم 2022، بنسختها ال22، تستضيفها دولة قطر كأول نسخة عربية في تاريخ نسخ البطولة العالمية، والأولى كذلك على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.