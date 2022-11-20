الأحد, نوفمبر 20, 2022
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محمد بن سلمان يتوشح بعلم قطر ويحتضن رئيس الجزائر (شاهد)

وصل إلى الدوحة تلبية لدعوة الأمير تميم بن حمد

كتب خالد الأحمد
محمد بن سلمان و رئيس الجزائر watanserb.com
محمد بن سلمان و رئيس الجزائر
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وطن- ظهر ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، وهو يرتدي وشاحًا بألوان العلم القطري، من داخل استاد البيت، كدعم ومساندة من جانبه للمنتخب القطري في أول مبارياته في كأس العالم.

وصل إلى الدوحة تلبية لدعوة أمير قطر

وكان محمد بن سلمان، وصل إلى الدوحة اليوم، الأحد، تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل الافتتاح ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، حيث واجه “العنابي” الإكوادور في ملعب البيت، المباراة التي انتهت بخسارة المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء.

وظهر ابن سلمان في أكثر من لقطة وهو يتوشح العلم القطري داخل المدرجات وخارجها.

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كما التقط ولي العهد السعودي عدة صور تذكارية مع بعض الزعماء وهو يرتدي ذات الوشاح بألوان العلم القطري.

وكان ضمن هؤلاء الزعماء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي ظهر ابن سلمان يحتضنه في المقصورة الرئيسية ويبتسم، أثناء التقاط صورة معه.

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ونشر حساب الرئاسة الجزائرية بتويتر هذه الصورة وعلق عليها بالقول:”رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في صورة تذكارية مع وليّ عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، على هامش احتفالية انطلاق مونديال قطر.”

وتأهل منتخب قطر للمونديال باعتباره ممثل البلد المضيف، بينما تعود الإكوادور للمونديال بعد غياب 8 أعوام.

مساهمة سعودية

وبحسب وسائل إعلام سعودية وجّه الأمير محمد بن سلمان، جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في المملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة؛ لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك ورفع التقارير له أولًا بأول.

وكان نشطاء تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الدوحة استعدادا للحفل الافتتاحي لمونديال قطر 2022.

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الصورة بتعليق قال فيه: “سمو ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة سمو أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022”.

وفي تعليق آخر غرد العساكر: “نحن مع أهلنا وأشقائنا بدولة قطر في تنظيم تاريخي لبطولة كأس العالم 2022 الله يبارك جهودهم”.

تفاعل مع صور محمد بن سلمان في قطر

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي” تويتر” مع الصورة وظهور بن سلمان مرتدياً وشاح قطر في إشارة إلى عمق العلاقات بين البلدين وعودتها إلى الحياة بعد فترة من القطيعة.

وعلق “خالد جاسم”على ارتداء بن سلمان لوشاح قطر العنابي: “هذي الصورة الفخمة ومعانيها كبيرة من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بأرتدائه لوشاح عليه علم قطر”.

وأضاف:”” اللي يطلع من القلب يوصل للقلب بسرعة، الله لا يحرمنا من المشاعر الأخوية الأصيلة اللي هي مش مستغربة من قادتنا في دول الخليج”.

وقال “أبو سعود”:” الله يعز معازيبنا ويطول بأعمارهم ويجمع كلمتهم على الحق ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء،رائعة قطر بهذا التنظيم”.

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وقال “العوّام”:”لا غرابة ولا عجب ،كلنا مع قطر وندعمها فهي منا نجاحها نجاح لنا وكفى”.

وعقب آخر: “الفخامة تليق بسموه الكريم في حبه لقطر وشعبها الله يديم على حكامنا الحب والمودة والرخاء وربنا يوفق الشقيقة قطر في هذا المحفل العالمي”.

وعلقت “نجوى”: “صورة جميلة طول عمرهم السعودية وقطر أشقاء وأهل”.

ورأى “علي مباركي” أن “المشاعر الأخوية الصادقة بين قاداتنا وشعوبنا في دول الخليج ليست وليدة اليوم وإن شاء الله تستمر هذه المشاعر والعلاقات طول العمر فنحن إخوة وأبناء عمومه الله يديم المحبة”.

وبطولة كأس العالم 2022، بنسختها ال22، تستضيفها دولة قطر كأول نسخة عربية في تاريخ نسخ البطولة العالمية، والأولى كذلك على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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