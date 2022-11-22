أبطال العالم فرنسا يفتتحون المونديال بحفلة رباعية أمام أستراليا (شاهد)

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وطن- فاز حامل اللقب منتخب فرنسا، على منافسه أستراليا، الثلاثاء، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في مستهل مشوارهم في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب “استاد الجنوب” بدولة قطر.

وافتتح منتخب أستراليا أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال9، بهدف مباغت عن طريق النجم الأسترالي كريغ غودوين.

أهداف فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022

وأدرك منتخب الديوك الفرنسي هدف التعادل في الدقيقة ال26، عن طريق أدريان رابيو برأسية كروية. سكنت داخل شباك مرمى الفريق المنافس أستراليا.

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كما وعزز بطل العالم فرنسا التقدم في النتيجة بهدف ثاني عند الدقيقة ال32. عن طريق الهداف التاريخي للديوك أوليفيه جيرو، لينتهي الشوط الأول بتقدم البطل بهدفين مقابل هدف وحيد أمام نظيره أستراليا.

أوليفيه جيرو هداف منتخب فرنسا التاريخي

كما وسجل كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان لهذا الموسم، الهدف الثالث في الدقيقة ال68 برأسية كروية، اصطدمت في العارضة اليمنى للحارس الأسترالي لتدخل بعدها شباك المرمى.

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كما وأحرز أوليفيه جيرو الهدف التاريخي ال51 مع منتخب فرنسا خلال مسيرته الدولية، ليتساوى بذلك مع رقم الأسطورة تييري هنري، بعد تمكنه من تسجيل الهدف الرابع للديوك، عقب استلامه عرضية جميلة من زميله كيليان مبابي، ليضعها برأسه داخل الشباك.

وكان منتخب فرنسا حامل اللقب الأكثر تسديداً واستحواذاً طيلة مجريات المباراة، أمام منافسه أستراليا، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 23 تسديدة باتجاه شباك المرمى، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 63%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس أستراليا إلى 4 تسديدات فقط، فيما استحوذ طيلة مجريات اللقاء أمام الديوك الفرنسي بنسبة 37%.

ترتيب منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

ويعتلي حامل اللقب فرنسا (الديوك) صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

كما وجاء منتخب تونس (نسور قرطاج) في المركز الثاني من ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، متساوياً بذلك مع منتخب الدنمارك الذي جاء في ثالث جدول الترتيب.

كما وحل منتخب أستراليا في أدنى جدول الترتيب بدون أي من النقاط، عقب انتهاء منافسات الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 للمجموعة.

ويستعد منتخب فرنسا للمواجهة القوية أمام نظيره الدنمارك، السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.