الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022أبطال العالم فرنسا يفتتحون المونديال بحفلة رباعية أمام أستراليا (شاهد)
مونديال قطر 2022

أبطال العالم فرنسا يفتتحون المونديال بحفلة رباعية أمام أستراليا (شاهد)

ديوك فرنسا تستهل مشوارها في كأس العالم 2022 بفوز ثمين على أستراليا

كتب فارس أبو شيحة
نتيجة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022 watanserb.com
منتخب فرنسا يحتفل برباعية ثمينة في مستهل مشواره في كأس العالم
- Advertisement -

وطن- فاز حامل اللقب منتخب فرنسا، على منافسه أستراليا، الثلاثاء، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في مستهل مشوارهم في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب “استاد الجنوب” بدولة قطر.

وافتتح منتخب أستراليا أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال9، بهدف مباغت عن طريق النجم الأسترالي كريغ غودوين.

أهداف فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022

وأدرك منتخب الديوك الفرنسي هدف التعادل في الدقيقة ال26، عن طريق أدريان رابيو برأسية كروية. سكنت داخل شباك مرمى الفريق المنافس أستراليا.

- Advertisement -

كما وعزز بطل العالم فرنسا التقدم في النتيجة بهدف ثاني عند الدقيقة ال32. عن طريق الهداف التاريخي للديوك أوليفيه جيرو، لينتهي الشوط الأول بتقدم البطل بهدفين مقابل هدف وحيد أمام نظيره أستراليا.

أوليفيه جيرو هداف منتخب فرنسا التاريخي

كما وسجل كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان لهذا الموسم، الهدف الثالث في الدقيقة ال68 برأسية كروية، اصطدمت في العارضة اليمنى للحارس الأسترالي لتدخل بعدها شباك المرمى.

- Advertisement -

كما وأحرز أوليفيه جيرو الهدف التاريخي ال51 مع منتخب فرنسا خلال مسيرته الدولية، ليتساوى بذلك مع رقم الأسطورة تييري هنري، بعد تمكنه من تسجيل الهدف الرابع للديوك، عقب استلامه عرضية جميلة من زميله كيليان مبابي، ليضعها برأسه داخل الشباك.

وكان منتخب فرنسا حامل اللقب الأكثر تسديداً واستحواذاً طيلة مجريات المباراة، أمام منافسه أستراليا، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 23 تسديدة باتجاه شباك المرمى، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 63%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس أستراليا إلى 4 تسديدات فقط، فيما استحوذ طيلة مجريات اللقاء أمام الديوك الفرنسي بنسبة 37%.

ترتيب منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

ويعتلي حامل اللقب فرنسا (الديوك) صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

كما وجاء منتخب تونس (نسور قرطاج) في المركز الثاني من ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، متساوياً بذلك مع منتخب الدنمارك الذي جاء في ثالث جدول الترتيب.

كما وحل منتخب أستراليا في أدنى جدول الترتيب بدون أي من النقاط، عقب انتهاء منافسات الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 للمجموعة.

ويستعد منتخب فرنسا للمواجهة القوية أمام نظيره الدنمارك، السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن + قنوات الكأس +بين سبورت + صفحة منتخب فرنسا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

بكاء مشجع سعودي بعد فوز بلاده التاريخي على الأرجنتين (شاهد)

مونديال قطر 2022

دموع لاعب منتخب المكسيك أثناء عزف نشيد بلاده في كأس العالم 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر بجودة عالية اليوم يلا شوت

مونديال قطر 2022

لا غالب ولا مغلوب بين تونس والدنمارك في مونديال قطر 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مباراة للتاريخ .. السعودية تهزم الأرجنتين في كأس العالم 2022 (شاهد)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب ألمانيا أمام اليابان في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً .. إليكم الطريقة

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022 قطر

مونديال قطر 2022

بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم بجودة عالية على بين سبورت

مونديال قطر 2022

من هو الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي دخل تاريخ كأس العالم 2022؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قتيل و١٩ إصابة .. تفجير مزدوج بمحطتين للحافلات بالقدس (شاهد)

بكاء مشجع سعودي بعد فوز بلاده التاريخي على الأرجنتين (شاهد)

ابنة شقيقة إلهام شاهين على خطى خالتها.. فستان شفاف ومفتوح بعد مشهد القبلة الحميمية (شاهد)

سعر الدولار في السودان الأربعاء 23 نوفمبر2022.. ارتفاع كبير لليورو!

أحلام تعرض ميسي للبيع.. لن تصدق ما فعلته! (شاهد)

بعد فوز المنتخب السعودي.. الحسناء اللبنانية جيني شليطا تضرب من جديد (فيديو)

إطلالة فاضحة لشمس الكويتية مع خالد يوسف تثير جدلا (شاهد)

محمد بن سلمان وفضيحة جديدة كشفتها “نيويورك تايمز” عن ولي العهد

بيان رسمي يحسم سبب وفاة أشرف طلفاح وابن عمه يكشف مفاجآت

فيديو يفطر القلب لرضيعة سورية يُبكي كل من شاهده

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC