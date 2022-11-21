نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

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وطن – بعد سنوات ظل فيها النظام السعودي بفئاته الحكومية والإعلامية والإلكترونية يمارس ما يمكن تسميته “ردحا سياسيا” ضد دولة قطر منذ إعلان حصارها في نكسة يونيو العربية عام 2017، تحول النظام نفسه إلى مشجع لجارته الخليجية في المونديال.

صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان غزت موقع تويتر، بعدما ظهر متوحشا بعلم قطر دعمها لها في تنظيم كأس العالم، ومؤازرا لها في المباراة الافتتاحية أمام منتخب الإكوادور.

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جابت هذه الصورة، حسابات تويتر وحققت انتشارا ضخما على مدار الساعات الماضية، وحازت بالكثير من التعليقات.

الكثيرون فسروا هذه الصورة بأنها نجاح لدولة قطر ودبلوماسيتها التي حولت خصمها إلى مشجعها.

خالد نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق في السعودية، علق بهذه القراءة عبر حسابه على موقع تويتر.

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قال خالد: “مُنتهى الدهاء السياسي أن تحتوي خصمك وتحوّله إلى مُشجّع”.

مُنتهى الدهاء السياسي أن تحتوي خصمك وتحوّله إلى مُشجّع. https://t.co/f4pEt6p6Ns — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) November 20, 2022

مغادرة ودية بين الأميرين

وحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مراسم حفل افتتاح بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.

وانتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة مغادرة ولي العهد رفقة أمير دولة قطر لستاد البيت عقب المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، وظهرا الاثنان وهو ممسكان بيد بضعهما البعض.

لحظة خروج سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان بعد نهاية المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وبرفقته الشيخ تميم بن حمد 🇶🇦🇸🇦 الله يحفظك ويديمك ❤️#محمد_بن_سلمان_في_قطر #QatarWorldCup2022 #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/XtPRJ36HWw — فهد الصيعري (@F_alsaiary) November 20, 2022

توجيه ابن سلمان

وكان ولي العهد قد وجه كافة الجهات الحكومية بتقديم أي دعم إضافي لقطر في استضافة المونديال.

أفاد بذلك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الذي قال إن الأمير محمد بن سلمان وجّه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في قطر، لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م.

ويرافق ولي العهد في زيارته لقطر، وزراء الطاقة والداخلية والخارجية والتجارة والاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين، بينهم مستشاره للأمن الوطني ورئيس الحرس الوطني.