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نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

ولي العهد السعودي ظهر متوحشا بعلم قطر

كتب خالد السعدي
محمد بن سلمان في افتتاح المونديال watanserb.com
محمد بن سلمان وأمير قطر في افتتاح المونديال
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وطن – بعد سنوات ظل فيها النظام السعودي بفئاته الحكومية والإعلامية والإلكترونية يمارس ما يمكن تسميته “ردحا سياسيا” ضد دولة قطر منذ إعلان حصارها في نكسة يونيو العربية عام 2017، تحول النظام نفسه إلى مشجع لجارته الخليجية في المونديال.

صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان غزت موقع تويتر، بعدما ظهر متوحشا بعلم قطر دعمها لها في تنظيم كأس العالم، ومؤازرا لها في المباراة الافتتاحية أمام منتخب الإكوادور.

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جابت هذه الصورة، حسابات تويتر وحققت انتشارا ضخما على مدار الساعات الماضية، وحازت بالكثير من التعليقات.

الكثيرون فسروا هذه الصورة بأنها نجاح لدولة قطر ودبلوماسيتها التي حولت خصمها إلى مشجعها.

خالد نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق في السعودية، علق بهذه القراءة عبر حسابه على موقع تويتر.

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قال خالد: “مُنتهى الدهاء السياسي أن تحتوي خصمك وتحوّله إلى مُشجّع”.

مغادرة ودية بين الأميرين

وحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مراسم حفل افتتاح بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.

وانتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة مغادرة ولي العهد رفقة أمير دولة قطر لستاد البيت عقب المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، وظهرا الاثنان وهو ممسكان بيد بضعهما البعض.

توجيه ابن سلمان

وكان ولي العهد قد وجه كافة الجهات الحكومية بتقديم أي دعم إضافي لقطر في استضافة المونديال.

أفاد بذلك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الذي قال إن الأمير محمد بن سلمان وجّه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في قطر، لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م.

ويرافق ولي العهد في زيارته لقطر، وزراء الطاقة والداخلية والخارجية والتجارة والاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين، بينهم مستشاره للأمن الوطني ورئيس الحرس الوطني.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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