الإثنين, نوفمبر 21, 2022
الرئيسيةحياتناما هي معاجين الأسنان التي يجب تجنبها لتفادي خطر الإصابة بالسرطان؟
حياتنا

ما هي معاجين الأسنان التي يجب تجنبها لتفادي خطر الإصابة بالسرطان؟

هناك أنواع من معاجين الأسنان تسبب السرطان

كتب معالي بن عمر
هناك أنواع من معاجين الأسنان تسبب السرطان watanserb.com
هناك أنواع من معاجين الأسنان تسبب السرطان
- Advertisement -

وطن-في أحدث عدد خاص لها، أجرت مجلة “60 مليون مستهلك” الفرنسية، دراسة استقصائية حول تركيبة معجون الأسنان، حيث قام الخبراء بفحص 12 علامة تجارية من معجون الأسنان الأكثر مبيعًا في فرنسا.

وفيما يلي استعرضت مجلة “باسبورسانتي” الفرنسية نقلا عن “60 مليون مستهلك”، معاجين الأسنان والمكونات الضارة التي يجب علينا تجنبها تمامًا.

ما حقيقة أن معجون الأسنان يحتوي على مادة تسبب السكري وأمراض القلب!؟

معاجين الأسنان التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم

خلال المسح، كشفت مجلة 60 مليون مستهلك، أن أكثر من نصف معاجين الأسنان التي تم تحليلها تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم. ويستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم في معاجين الأسنان بسبب خصائصه في امتصاص الأشعة فوق البنفسجية والقدرة على التبييض، ومع ذلك فهو مادة سامة.

- Advertisement -

وعلى الرغم من أنه لا يزال مسموحًا به في تكوين بعض الأدوية ومستحضرات التجميل، فإن هذه المادة المضافة محظورة في جميع المنتجات الغذائية في أوروبا.

كم من مرة عليك تغيير فرشاة الأسنان؟ إليك الإجابة watanserb.com
إن تنظيف أسنانك بالفرشاة يساعد على إزالة البلاك وتحسين صحة الفم

وذلك لأسباب وجيهة، حيث تم تصنيفه على أنه مادة مسرطنة من الفئة 2 تضر بالإنسان عن طريق الاستنشاق. ويشتبه بشكل خاص في أنها تعزز من ظهور سرطان القولون والمستقيم.

عادة يجب تجنبها عند تنظيف الأسنان، تعرف عليها

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه من الضروري حظر جميع معاجين الأسنان التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم -والتي يشار إليها أحيانًا باسم ثاني أكسيد التيتانيوم أو TiO2 أو من خلال الرموز CI 77891 أو E171-لتجنب خطر الإصابة بالسرطان.

معاجين الأسنان التي تحتوي على مواد كاشطة

- Advertisement -

بالإضافة إلى هذه المادة المسببة للسرطان، تحتوي معاجين الأسنان أيضًا على مكونات ضارة بصحة الفم. وهي كالآتي:

  • السيليكا
  • كربونات الكالسيوم
  • الألومينا
  • بيكربونات الصوديوم
  • طين

تستخدم هذه المساحيق لإزالة البلاك وتبييض الأسنان، ويمكن أن يكون لها تأثيرات على صحة المينا. وفي الواقع، يمكن لهذه المواد أن تقلل سمك مينا الأسنان تدريجياً.

لماذا يجب تغيير فرشاة الأسنان بانتظام؟

ولهذا، توصي مجلة “60 مليون مستهلك” بتجنب معاجين الأسنان التي يُشار إلى أنها “مبيّضة للأسنان”

أسوأ معاجين الأسنان حسب 60 مليون مستهلك

من بين 12 معجون أسنان تم فحصه من قبل فريق المجلة، 4 تعتبر ضارة للغاية بسبب تركيبتها:

  • معجون “فحم المينا الماسي”-“L’Émail diamant le charbon”: يحتوي على الكثير من الفحم ويمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى تدهور المينا وتآكل الأسنان
  • معجون “العناية باللثة Sanogyl بمركب الفيتامينات”-“Sanogyl soin gencives au complexe vitaminé”: يحتوي معجون الأسنان هذا على الكثير من المواد الضارة، ولا سيما ثاني أكسيد التيتانيوم وكبريتات لوريل الصوديوم
  • معجون “سنسوداين للحساسية الأحمر”-“Sensodyne action sensibilité rouge”: يتكون معجون الأسنان هذا أيضًا من ثاني أكسيد التيتانيوم وكبريتات لوريل الصوديوم

    معجون سانسوداين للحساسية الاحمر
    معجون سانسوداين للحساسية الاحمر
  • “Signal Haleine Pure”: يوجد في هذا المنتج أيضًا ثاني أكسيد التيتانيوم وكبريتات لوريل الصوديوم.

دراسة حديثة: لهذا يجب عليكم القلق من معجون الأسنان

المصدرباسبورسانتي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

الخبراء يحذرون..منتجات التنظيف المنزلية قد تزيد من خطر الإصابة بأربعة أنواع من السرطان

حياتنا

دراسة: 50٪ من النساء المصابات بالسرطان لا يتحدثن عن مرضهنّ في موعد غرامي

حياتنا

لماذا يصاب الرجال بالسرطان أكثر من النساء؟ دراسة جديدة تحل اللغز

حياتنا

شاي شعبي يزيد من إحتمال الإصابة بالسرطان .. إحذروا منه

حياتنا

علامة مفاجئة للسرطان قد تبدأ في ملاحظتها فور الإستيقاظ من النوم

حياتنا

هل يمكن للجراد شم الخلايا السرطانية؟ دراسة تجيب

الهدهد

لماذا الهوس بصحة بوتين؟!

تقارير

بوتين سيغيب عن المشهد ويخضع لتدخل جراحي .. اختار هذا الشخص ليكمل الحرب

الهدهد

شاهد يد وساق بوتين ترتعشان في مشهد صادم جديد! (فيديو)

حياتنا

زيوت نباتية شائعة الاستخدام لها علاقة بمرض السرطان!

حياتنا

آلام في 4 مناطق من الجسم يمكن أن تشير إلى الإصابة بالسرطان

الهدهد

مرض بوتين .. طبيب أورام سرطانية زاره 35 مرة خلال فترة وجيزة فما الذي يعانيه؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد ماذا فعل شرطي قطري مع مشجع إكوادوري خلال المباراة الإفتتاحية لكأس العالم؟!

ابتسامة نجلاء بودن للرئيس الإسرائيلي تنهي مستقبلها السياسي.. هذا ما كشفته المصادر!

سبب ارتداء الشيخة موزة في افتتاح مونديال قطر فستانا ارتدته قبل 12 عاما!

ما هو أفضل وقت لغسل الملابس عندما تكون الرطوبة عالية؟

نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

تعرف على تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين قبيل مباراة كأس العالم 2022

مشجعون عرب يوجهون صفعات متتالية للإعلام الإسرائيلي ومراسليه في قطر (شاهد)

لحظة سقوط قنبلة أوكرانية على جنود روس متحصنين ورد فعلهم “صادم”

بالأرقام .. مليارات ستتدفق على قطر من استضافتها كأس العالم

سودانية تحرق زوجها حتى الموت (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC