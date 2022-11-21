ما هي معاجين الأسنان التي يجب تجنبها لتفادي خطر الإصابة بالسرطان؟

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وطن-في أحدث عدد خاص لها، أجرت مجلة “60 مليون مستهلك” الفرنسية، دراسة استقصائية حول تركيبة معجون الأسنان، حيث قام الخبراء بفحص 12 علامة تجارية من معجون الأسنان الأكثر مبيعًا في فرنسا.

وفيما يلي استعرضت مجلة “باسبورسانتي” الفرنسية نقلا عن “60 مليون مستهلك”، معاجين الأسنان والمكونات الضارة التي يجب علينا تجنبها تمامًا.

معاجين الأسنان التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم

خلال المسح، كشفت مجلة 60 مليون مستهلك، أن أكثر من نصف معاجين الأسنان التي تم تحليلها تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم. ويستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم في معاجين الأسنان بسبب خصائصه في امتصاص الأشعة فوق البنفسجية والقدرة على التبييض، ومع ذلك فهو مادة سامة.

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وعلى الرغم من أنه لا يزال مسموحًا به في تكوين بعض الأدوية ومستحضرات التجميل، فإن هذه المادة المضافة محظورة في جميع المنتجات الغذائية في أوروبا.

وذلك لأسباب وجيهة، حيث تم تصنيفه على أنه مادة مسرطنة من الفئة 2 تضر بالإنسان عن طريق الاستنشاق. ويشتبه بشكل خاص في أنها تعزز من ظهور سرطان القولون والمستقيم.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه من الضروري حظر جميع معاجين الأسنان التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم -والتي يشار إليها أحيانًا باسم ثاني أكسيد التيتانيوم أو TiO2 أو من خلال الرموز CI 77891 أو E171-لتجنب خطر الإصابة بالسرطان.

معاجين الأسنان التي تحتوي على مواد كاشطة

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بالإضافة إلى هذه المادة المسببة للسرطان، تحتوي معاجين الأسنان أيضًا على مكونات ضارة بصحة الفم. وهي كالآتي:

السيليكا

كربونات الكالسيوم

الألومينا

بيكربونات الصوديوم

طين

تستخدم هذه المساحيق لإزالة البلاك وتبييض الأسنان، ويمكن أن يكون لها تأثيرات على صحة المينا. وفي الواقع، يمكن لهذه المواد أن تقلل سمك مينا الأسنان تدريجياً.

ولهذا، توصي مجلة “60 مليون مستهلك” بتجنب معاجين الأسنان التي يُشار إلى أنها “مبيّضة للأسنان”

أسوأ معاجين الأسنان حسب 60 مليون مستهلك

من بين 12 معجون أسنان تم فحصه من قبل فريق المجلة، 4 تعتبر ضارة للغاية بسبب تركيبتها: