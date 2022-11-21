ما هو أفضل وقت لغسل الملابس عندما تكون الرطوبة عالية؟

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وطن-من المشاكل العديدة التي تسببها الرطوبة؛ عدم القدرة على غسل الملابس في أي وقت من اليوم. وفي الواقع، الرطوبة العالية مع درجات الحرارة الباردة وتقلبات الطقس، تزعجنا أحيانًا، لاسيما عند القيام بالمهام المنزلية.

وبحسب تقرير لموقع “ماباتيسيري” الفرنسي، فإن تجفيف الملابس داخل المنزل، هو أحد الحلول الأكثر استخدامًا بين الناس، لكننا اليوم سنكتشف معًا متى يكون من الأفضل غسلها للحصول على غسيل مثالي.

تحرى عن الطقس

أول شيء مهم يمكن أن يساعدك في التحكم في الغسيل هو التحقق من أجواء الطقس. وعلى الرغم من وجود هامش بسيط من الخطأ دائمًا، يمكنك الحصول على فكرة عن الطقس في الأيام القادمة ثم تحديد موعد غسيل الملابس.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه النصيحة لا تكون صحيحة أحيانًا كما أنها لا تستجيب لاحتياجاتنا، لأنه في الواقع، يمكن أن تُمطر السماء فجأة. وبشكل عام، مجرّد معرفة أن الأمطار ستهطل، لن يؤدي إلى تحمل عملية غسيل ثانية.

رسم جدول زمني للغسيل

من الضروري أن يكون هناك جدول زمني واضح لغسل الملابس حسب نوعها، حتى لا نرتكب الكثير من الأخطاء أو تكون رائحة الغسيل رطبة. وبالإضافة إلى التحقق من توقعات الطقس، تساعدنا التكنولوجيا لتحديد أوقات بدء دورة الغسيل.

وبهذه الطريقة، لا يمكن بدء تشغيل الغسالة إلا عندما يكون الطقس مناسبًا، ولكن يتيح لك أيضًا هذا التأكد من تحديد وقت يمكن فيه نشر الملابس، لتجنّب تركها مبللة في السلة لساعات طويلة. وهذا الخطأ شائع للغاية.

عملية تجفيف الغسيل

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إذا كانت الملابس ستتبلّل، لأن المناخ الخارجي ليس جافًا، فيجب أيضًا إجراء بعض التغييرات على عملية الغسيل نفسها.

بوالإضافة إلى البرامج ودرجات الحرارة المناسبة للغسيل (والتي يتم اختيارها عن طريق التحقق من ملصقات الغسيل)، يجب أيضًا الانتباه إلى دورة التجفيف. وفي الواقع، فإن الطقس الرطب، يدفعك إلى برمجة دورة تجفيف في الغسالة للتخلص من الماء الزائد.

وهكذا، سيسهل نشر الملابس بمجرّد تجفيفها.