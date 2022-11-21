الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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ما هو أفضل وقت لغسل الملابس عندما تكون الرطوبة عالية؟

"الطقس الرطب يمنع تجفيف الملابس بشكل جيّد"

كتب معالي بن عمر
يجب أن تعرف متى ينبغي غسل الملابس لتجنب نشرها في طقس رطب watanserb.com
يجب أن تعرف متى ينبغي غسل الملابس لتجنب نشرها في طقس رطب
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وطن-من المشاكل العديدة التي تسببها الرطوبة؛ عدم القدرة على غسل الملابس في أي وقت من اليوم. وفي الواقع، الرطوبة العالية مع درجات الحرارة الباردة وتقلبات الطقس، تزعجنا أحيانًا، لاسيما عند القيام بالمهام المنزلية.

وبحسب تقرير لموقع “ماباتيسيري” الفرنسي، فإن تجفيف الملابس داخل المنزل، هو أحد الحلول الأكثر استخدامًا بين الناس، لكننا اليوم سنكتشف معًا متى يكون من الأفضل غسلها للحصول على غسيل مثالي.

منها الجوارب..أنواع من الملابس إحذر وضعها في الغسالة

تحرى عن الطقس

أول شيء مهم يمكن أن يساعدك في التحكم في الغسيل هو التحقق من أجواء الطقس. وعلى الرغم من وجود هامش بسيط من الخطأ دائمًا، يمكنك الحصول على فكرة عن الطقس في الأيام القادمة ثم تحديد موعد غسيل الملابس.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه النصيحة لا تكون صحيحة أحيانًا كما أنها لا تستجيب لاحتياجاتنا، لأنه في الواقع، يمكن أن تُمطر السماء فجأة. وبشكل عام، مجرّد معرفة أن الأمطار ستهطل، لن يؤدي إلى تحمل عملية غسيل ثانية.

من المشاكل العديدة التي تسببها الرطوبة عدم القدرة على غسل الملابس في أي وقت من اليوم
من المشاكل العديدة التي تسببها الرطوبة عدم القدرة على غسل الملابس في أي وقت من اليوم

رسم جدول زمني للغسيل

من الضروري أن يكون هناك جدول زمني واضح لغسل الملابس حسب نوعها، حتى لا نرتكب الكثير من الأخطاء أو تكون رائحة الغسيل رطبة. وبالإضافة إلى التحقق من توقعات الطقس، تساعدنا التكنولوجيا لتحديد أوقات بدء دورة الغسيل.

وبهذه الطريقة، لا يمكن بدء تشغيل الغسالة إلا عندما يكون الطقس مناسبًا، ولكن يتيح لك أيضًا هذا التأكد من تحديد وقت يمكن فيه نشر الملابس، لتجنّب تركها مبللة في السلة لساعات طويلة. وهذا الخطأ  شائع للغاية.

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عملية تجفيف الغسيل

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إذا كانت الملابس  ستتبلّل، لأن المناخ الخارجي ليس جافًا، فيجب أيضًا إجراء بعض التغييرات على عملية الغسيل نفسها.

الرطوبة العالية مع درجات الحرارة الباردة وتقلبات الطقس، تزعج أحيانًا، لاسيما عند القيام بالمهام المنزلية
الرطوبة العالية مع درجات الحرارة الباردة وتقلبات الطقس، تزعج أحيانًا، لاسيما عند القيام بالمهام المنزلية

بوالإضافة إلى البرامج ودرجات الحرارة المناسبة للغسيل (والتي يتم اختيارها عن طريق التحقق من ملصقات الغسيل)، يجب أيضًا الانتباه إلى دورة التجفيف. وفي الواقع، فإن الطقس الرطب، يدفعك إلى برمجة دورة تجفيف في الغسالة للتخلص من الماء الزائد.

وهكذا، سيسهل نشر الملابس بمجرّد تجفيفها.

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المصدرماباتيسيري-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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