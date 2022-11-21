لن تصدق ماذا احتوت حقيبة الهدايا التي وضعتها قطر على كراسي المشجعين!(شاهد)

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وطن – كشف أحد المشجعين تفاصيل الهدية التي تم وضعها على كراسي المشجعين في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم في قطر.

وبحسب فيديو متداول فقد احتوت الحقيبة على العديد من الهدايا، منها تميمة المونديال التي اطلق عليها اسم “لعيب” وهي شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، أي هو كائن ينتمي لعالم موازٍ، ولا يمكن تصنيفه كشيء معين، ولك حرية أن تصفه كما شئت، كما وصفته لجنة المشاريع والإرث القطرية المسؤولة عن تنظيم المونديال.

كما شملت حقيبة الهدايا على شال مصنوع من الصوف ليتشح به المشجع في حال شعر بالبرد، بالإضافة إلى دبوس يحمل شعار كأس العالم.

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واحتوت الحقيبة أيضا على مجسم لشعار البطولة الذي استوحي من شكل كأس العالم، بالإضافة إلى عبوتين صغيرتين من العود والمسك.

وأخيرا احتوت الحقيبة على نسخة من تي شيرت رياضي ارتداه أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في إحدى المباريات منذ عشرات السنوات، موقعا منه.

حقيبة الهدايا التي وزعت على الجماهير الحاضرة في افتتاح كأس العالم pic.twitter.com/UntFxfUeVJ — ترند (@trendnetwork_kw) November 21, 2022

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يشار إلى انه في مُستهلّ افتتاح مونديال قطر مساء، الاحد، بث مقطعَ فيديو تاريخياً، يَظهر فيه الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، في عزِّ شبابه وهو يمارس كرة القدم، رفقةَ مجموعة من أصدقائه، في أحد بوادي قطر.

وظهر الشيخ حمد في مقطع الفيديو الذي صُوِّر قبل نصف قرن من الزمن، برفقة عدد من أقرانه، يلعبون كرة القدم على أرضية ترابية وهم في قمة السعادة، وكأنهم ملكوا العالم في تلك اللحظات.

وكشف الفيديو مدى تعلّق الشعب القطري وقيادته بلعبة كرة القدم، ما جعل الدولة الخليجية تعمل على تطوير هذه اللعبة في البلد، عبر السنوات، بل وجعلها واحدة من أهم الرياضات في البلد، والمنطقة الخليجية، ليأتي عام 2022 ليشهد على أداء النشيد القطري لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم.

أمير قطر الوالد يوقّع على القميص

وبعد أكثر من خمسين عاماً من مقطع فيديو الأمير الوالد وهو يلعب كرة القدم، حضر الشيخ حمد بن خليفة مساء الأحد، حفلَ افتتاح نهائيات مونديال قطر 2022 بملعب البيت، وكان شاهداً على تحقيق حلم شعب كامل.

وفي لقطةٍ ربطت الماضي بالحاضر، ظهر الأمير حمد وهو يُوقّع بخط يده على نفس القميص الذي لعب به قديماً.

وأحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، هذا القميص معه أثناء حفل الافتتاح، عرفاناً بجهود والده الشيخ حمد بن خليفة في تكريس ثقافة العمل والاجتهاد والمثابرة في السعي وراء الحلم مهما بدا ذات يوم بعيداً، وهو اليوم واقعٌ قد تحقّق.