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مونديال قطر 2022

تعرف على تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين قبيل مباراة كأس العالم 2022

المنتخب السعودي سيلتقي أمام الأرجنتين للمرة الرابعة في تاريخ المواجهات بين كلا المنتخبين

كتب فارس أبو شيحة
تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين watanserb.com
حكم مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022
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وطن- يلتقي منتخب السعودية مباراة قوية وصعبة أمام الأرجنتين، أحد المرشحين بقوة لنيل بطولة كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء، على ملعب “استاد لوسيل”.

ولكن دعونا نتعرف على تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين، سواء كانت ودية أو رسمية، قبيل المباراة المرتقبة في أولى مواجهات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين

وتقابل منتخب السعودية (الصقور الخضر)، أمام نظيره الأرجنتين (راقصو التانغو)، أربع مواجهات سابقة، كان من بينها مباراة واحدة فقط رسمية.

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وفق موقع جول الرياضي، فقد كانت أولى مواجهات السعودية والأرجنتين، في يوليو/ تموز عام 1988، في منافسات بطولة كأس أستراليا الذهبية الودية، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكليهما.

كما وكانت المواجهة الثانية، في ذات العام. حيث أقيمت تلك المباراة من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في كأس أستراليا الذهبية الودية، التي انتهت بفوز راقصو التانغو بهدفين نظيفين دون مقابل.

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بينما كانت المواجهة الثالثة الرسمية بين السعودية والأرجنتين في أكتوبر عام 1992، في بطولة كأس الملك فهد، والتي تحولت بعدها إلى كأس القارات. حيث تمكن الأخير من تحقيق الفوز الثمين بنتيجة 3-1.

كما وسجل أهداف الأرجنتين (راقصو التانغو) في تلك المباراة، دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني الحالي، وكلاوديو كانيجيا، وليوناردو رودريجيز.

فيما سجل منتخب السعودية الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب سعيد العويران.

والمواجهة الأخيرة الرابعة بين كلا المنتخبين أقيمت في 2012، على استاد الملك فهد الدولي (ودية)، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في تلك المباراة.

مباراة وحيدة خاضها ميسي أمام السعودية

وخاض الجوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي الذي يعول عليه الكثير في مونديال كأس العالم 2022، مباراة واحدة أمام منتخب السعودية ودية، والتي أقيمت في عام 2012.

لكن البرغوث ميسي لم يتألق في تلك المباراة، وكما ذكرنا سابقاً بأن المباراة الودية أمام السعودية، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

حكم مباراة الأرجنتين والسعودية

كما وسيدير تحكيم مباراة الأرجنتين والسعودية، الحكم السلوفيني سيكون فينتيتش، وسيعاونه توماز كلانشنيك، وأندراز كوفاسيتش، وماجويت ندياي. والحاج سامبا.

بينما سيتواجد في غرفة تقنية الفيديو (VAR)، الحكم الهولندي فان بويكل، وباستيان دانكرت، والجزائري عبد الحق التشيالي، وريكاردو دي بورجوس. نيكولا دانوس.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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