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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022

حامل اللقب فرنسا يلتقي أمام أستراليا في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
منتخب فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
منتخب فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022 قطر
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وطن- يخوض حامل اللقب منتخب فرنسا، أولى مواجهات مونديال كأس العالم 2022 قطر، أمام منافسه أستراليا، الثلاثاء، على ميدان ملعب “الوكرة” جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

وستقام المباراة بين فرنسا وأستراليا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، وقطر، فيما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مباراة فرنسا وأستراليا

كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

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تشكيلة منتخب فرنسا أمام أستراليا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، المباراة أمام أستراليا، بتشكيلة أساسية متوقعة في دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس، ستيف مانداندا.

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دفاع الديوك الفرنسي: جول كوندي، رافاييل فاران، لوكاس هيرنانديز، بافار( كوناتي).

خط الوسط: أوريلين تشواميني، رابيو، فيريتو (غندوزي).

مركز الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، أنطوان غريزمان (عثمان ديمبيلي).

كما ويغيب عن صفوف منتخب فرنسا 7 نجوم بارزين ومؤثرين في مونديال كأس العالم 2022، بسبب الإصابات، كان من أبرزهم كريم بنزيما وبول بوغبا وكانتي وغيرهم.

معلق مباراة فرنسا وأستراليا

وسيعلق على أحداث مباراة فرنسا وأستراليا، على قناة (beIN sports Max 2) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما وستنقل أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على قنوات “الكأس” الرياضية القطرية، الناقل لحقوق بث مباريات بطولة كأس العالم 2022 قطر.

مجموعة منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 قطر

كما ويتواجد منتخب فرنسا وأستراليا، في المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة تونس والدنمارك.

المصدروطن + صفحة منتخب فرنسا+ منتخب أستراليا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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