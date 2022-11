تشكيلة منتخب فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- يخوض حامل اللقب منتخب فرنسا، أولى مواجهات مونديال كأس العالم 2022 قطر، أمام منافسه أستراليا، الثلاثاء، على ميدان ملعب “الوكرة” جنوب العاصمة القطرية (الدوحة).

وستقام المباراة بين فرنسا وأستراليا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، وقطر، فيما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين.

كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

Footage of les Bleus' first training exercise last night #FiersdetreBleus pic.twitter.com/qEvbnpI2aN

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الفرنسي ديدييه ديشان، المباراة أمام أستراليا، بتشكيلة أساسية متوقعة في دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس، ستيف مانداندا.

دفاع الديوك الفرنسي: جول كوندي، رافاييل فاران، لوكاس هيرنانديز، بافار( كوناتي).

خط الوسط: أوريلين تشواميني، رابيو، فيريتو (غندوزي).

مركز الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، أنطوان غريزمان (عثمان ديمبيلي).

كما ويغيب عن صفوف منتخب فرنسا 7 نجوم بارزين ومؤثرين في مونديال كأس العالم 2022، بسبب الإصابات، كان من أبرزهم كريم بنزيما وبول بوغبا وكانتي وغيرهم.

وسيعلق على أحداث مباراة فرنسا وأستراليا، على قناة (beIN sports Max 2) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما وستنقل أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على قنوات “الكأس” الرياضية القطرية، الناقل لحقوق بث مباريات بطولة كأس العالم 2022 قطر.

The sixth squad to represent Australia at the #FIFAWorldCup #Socceroos #GiveIt100 pic.twitter.com/hX1riTC5PN

— Socceroos (@Socceroos) November 18, 2022