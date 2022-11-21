ابتسامة نجلاء بودن للرئيس الإسرائيلي تنهي مستقبلها السياسي.. هذا ما كشفته المصادر!

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وطن – كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباري لناطق بالفرنسية عن تدهور العلاقات بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة وزرائه نجلاء بودن.

وقال الموقع في تقرير له نقلا عن مصادر حكومية تونسية، إن العلاقات بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة وزرائه متدنية جدا حاليا، مؤكدا أن ابتسامات نجلاء بودن للرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ جعلت رحيلها الوشيك أكثر احتمالًا.

وكان مقطع فيديو ظهرت فيه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وكأنها تتبادل الحديث مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال التقاط الصور التذكارية لقمة المناخ التي انعقدت في شرم الشيخ في مصر، قد أثار ضجّة في تونس، إذ اعتبره البعض “سلوكا تطبيعيا”، مطالبين الحكومة بتقديم توضحيات.

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وانتشر مقطع للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بودن -على ما يبدو- في دردشة خاطفة مع الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، ولم تستغرق المحادثة سوى بضع ثوان، ثم انتهت بابتسامة عريضة من بودن.

فيديو | رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن تتبادل الحديث بشكلٍ ودي مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ خلال مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية pic.twitter.com/ArLU0P9IPl — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) November 8, 2022

موقع إسرائيلي يؤكد أن هيرتسوغ وبودن تبادلا الدعابات

من جهتها قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” حينها إن هرتسوغ وبودن تبادلا الدعابات، عندما اجتمع زعماء العالم لالتقاط صورة مشتركة في شرم الشيخ.

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وأضافت الصحيفة أنه “من الواضح أن المحادثة القصيرة بين الرئيس الإسرائيلي وقادة الدول التي لا تعترف رسميا بالدولة الإسرائيلية لم تلق قبولا جيدا من قبل الكثيرين في العالم العربي”.

مكتب الرئيس الإسرائيلي يصدر بيانا حول الواقعة

يشار إلى ان عقب تداول الفيديو، أصدر مكتب الرئاسة الإسرائيلية بيانا كشف فيه النقاب عن تفاصيل واقعة الصورة الجماعية لقادة العالم بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال البيان إن الرئيس إسحاق هرتسوغ قدم نفسه لرئيسي وزراء تونس ولبنان، دون رد منهما.

وذكر المكتب في بيانه، أنه خلال الصورة الجماعية لقادة العالم في القمة بمصر، التفت الرئيس إلى القادة الذين يقفون بجانبه وقدم نفسه كما تملي الأخلاق.

وأضاف البيان: عندما قدم الزعماء أنفسهم لبعضهم بعضا، كان رئيسا وزراء تونس (نجلاء بودن) ولبنان (نجيب ميقاتي) يقفان في مكان قريب وكان مفهوما أنهما لا يمكنهما الكلام. وأضاف البيان: كان هذا هو الحديث الكامل بين القادة الثلاثة.

وقال هرتسوغ إن أزمة المناخ تهدد وجود المستقبل الذي نتمناه لأطفالنا، إنها تتجاوز السياسة والحدود الجغرافية، وفق البيان.