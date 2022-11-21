الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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الهدهد

ابتسامة نجلاء بودن للرئيس الإسرائيلي تنهي مستقبلها السياسي.. هذا ما كشفته المصادر!

نجلاء بودن أثارت الغضب بعد تبادلها الابتسامات مع الرئيس الإسرائيلي

كتب سالم حنفي
تدهور علاقة نجلاء بودن وقيس سعيد watanserb.com
نجلاء بودن تتبادل الابتسامات مع الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في قمة المناخ
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وطن – كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباري لناطق بالفرنسية عن تدهور العلاقات بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة وزرائه نجلاء بودن.

وقال الموقع في تقرير له نقلا عن مصادر حكومية تونسية، إن العلاقات بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة وزرائه متدنية جدا حاليا، مؤكدا أن ابتسامات نجلاء بودن للرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ جعلت رحيلها الوشيك أكثر احتمالًا.

وكان مقطع فيديو ظهرت فيه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وكأنها تتبادل الحديث مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، خلال التقاط الصور التذكارية لقمة المناخ التي انعقدت في شرم الشيخ في مصر، قد أثار ضجّة في تونس، إذ اعتبره البعض “سلوكا تطبيعيا”، مطالبين الحكومة بتقديم توضحيات.

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وانتشر مقطع للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بودن -على ما يبدو- في دردشة خاطفة مع الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، ولم تستغرق المحادثة سوى بضع ثوان، ثم انتهت بابتسامة عريضة من بودن.

موقع إسرائيلي يؤكد أن هيرتسوغ وبودن تبادلا الدعابات

من جهتها قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” حينها إن هرتسوغ وبودن تبادلا الدعابات، عندما اجتمع زعماء العالم لالتقاط صورة مشتركة في شرم الشيخ.

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وأضافت الصحيفة أنه “من الواضح أن المحادثة القصيرة بين الرئيس الإسرائيلي وقادة الدول التي لا تعترف رسميا بالدولة الإسرائيلية لم تلق قبولا جيدا من قبل الكثيرين في العالم العربي”.

مكتب الرئيس الإسرائيلي يصدر بيانا حول الواقعة

يشار إلى ان عقب تداول الفيديو، أصدر مكتب الرئاسة الإسرائيلية بيانا كشف فيه النقاب عن تفاصيل واقعة الصورة الجماعية لقادة العالم بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال البيان إن الرئيس إسحاق هرتسوغ قدم نفسه لرئيسي وزراء تونس ولبنان، دون رد منهما.

وذكر المكتب في بيانه، أنه خلال الصورة الجماعية لقادة العالم في القمة بمصر، التفت الرئيس إلى القادة الذين يقفون بجانبه وقدم نفسه كما تملي الأخلاق.

وأضاف البيان: عندما قدم الزعماء أنفسهم لبعضهم بعضا، كان رئيسا وزراء تونس (نجلاء بودن) ولبنان (نجيب ميقاتي) يقفان في مكان قريب وكان مفهوما أنهما لا يمكنهما الكلام. وأضاف البيان: كان هذا هو الحديث الكامل بين القادة الثلاثة.

وقال هرتسوغ إن أزمة المناخ تهدد وجود المستقبل الذي نتمناه لأطفالنا، إنها تتجاوز السياسة والحدود الجغرافية، وفق البيان.

المصدرأفريكا إنتليجنس + تايمز أوف إسرائيل + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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