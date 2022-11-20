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كريس هيمسورث ليس خارقاً في الحقيقة.. مرض قاتل يكتب نهاية مسيرته الفنية!

عُرف هيمسورث بشخصية "ثور" الخارق

كتب رفيف عبدالله
كريس هيمسورث ليس خارقاً في الحقيقة.. مرض قاتل يكتب نهاية مسيرته الفنية! watanserb.com
كريس هيمسورث
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وطن– أثار كريس هيمسورث، النجم الأسترالي العالمي تعاطفاً واسعاً، بعدما كشف أنه يخطط لاعتزال الفن، بسبب حمله أعراض مرض ألزهايمر.

وقال كريس هيمسورث، في تصريح لمجلة “فانيتي فير” الأمريكية: “سأختتم جولتي لسلسلة Limitless، وسآخذ إجازة طويلة”.

جين مرضي

وأوضح كريس، أن حمضه النووي يحتوي على نسختين من جين مرضي. وهو الأمر الذي يجعل فرصته في تطوير الاضطراب العصبي أعلى بـ 8 إلى 10 أضعاف من متوسط الشخص العادي.

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تلك المعلومات عن حالة كريس الصحية جعلته يرغب في الحصول على مزيد من الراحة من العمل، ولكن ذلك سيكون بعد وفائه بالتزامات العمل التي تعاقد على القيام بها.

وأشار إلى أن سبب قراره المحزن لجمهوره، هو اكتشافه لاستعداد إصابته بمرض ألزهايمر.

لست مستعداً للموت

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ذلك جاء حينما التقي بطبيب وخضع لفحوصات دقيقة، أثبتت أن لديه استعدادًا وراثيًا للإصابة بالمرض في أثناء تصويره Limitless.التي تقدمها منصة “ديزني”.

وأكد كريس أنه عندما ينتهي من تلك الأعمال سيعود إلى المنزل ويحظى بقسط من الراحة مع أطفاله وزوجته.

وقال هيمسورث إن تصوير حلقة من مسلسل Limitless عن الموت جعله يدرك أنه ليس مستعدًّا للذهاب بعد.

 

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A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

من هو كريس هيمسورث؟

وكريس هيمسورث “39 عاما، هو أحد الممثلين الرائدين والأعلى أجرًا في العالم واشتهر ” بشخصية البطل الخارق ثور.

أما بداياته التي حققت له النجومية ، هو دور كيم هايد في المسلسل التلفزيوني الأسترالي «هوم آند أويي».

واقتحم كريس السينما في هوليوود من خلال مشاركته في أجزاء من فيلم الخيال العلمي والإثارة «ستار تريك» 2009.

واصل هيمسورث صعود النجومية في دور البطولة في فيلم «سنو وايت آند هانتسمان» 2012. ثم فيلم الحرب «ريد داون» 2012. وأفلام الإثارة «بلاك هات» 2015. ومسلسل السيرة الذاتية «إن ذا هارت أوف ذا سي» 2015. والكوميديا «غوستباسترز» 2016، وسلسلة أفلام «مين إن بلاك إنترناشيونال» 2019.

ومن أدوار كريس التي برز فيها،  دوره في فيلم الرعب الكوميدي «ذا كابين إن ذا وودز» 2012. وفيلم السيرة الرياضية «راش» 2013، الذي مثّل فيه دور جيمس هانت.

لكن أكبر نجاحات هيمسورث كانت مع شركة مارفل، بدايةً من لعب دور الخارق «ثور» عام 2011، إلى دوره في «إفينجرز إيند غيم» 2019.

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المصدرفانيتي فير
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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