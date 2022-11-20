بفيديوهات قديمة.. أذرع الإمارات الإلكترونية تحاول تشويه استضافة قطر للمونديال

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وطن – لجأت أذرع الإمارات إلى إعادة تداول مقاطع قديمة، في محاولة لتشويه مونديال قطر بعدما أبهرت “الأخيرة” العالم بحفل افتتاح ضخم.

فقد انتشر مقطع فيديو لطفل قطري عبر عن غضبه وانفعاله الشديد، ونشر هذا المقطع شخص يقيم في جنوب اليمن ويوالي دولة الإمارات لكون الأخيرة تدعم الانفصاليين هناك.

وفي الفيديو، طلب مراسل قناة بي إن سبورت، من الطفل أن يعبر عن رأيه بعدما شاهده وهو في حالة حزن شديد.

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وقال الطفل، منفعلا: “المنتخب اللي لعب مش منتخبنا.. كل اللاعيبة متجنسة..اللاعبية بتلعب من غير روح.. أي لاعب بيتجنس على طول ويلعب معانا”.

مشجع قطري يفضح المنتخب

😃 pic.twitter.com/ZBe9T2THQc — عدنان الاعجم (@adnanalaegm) November 20, 2022

فيديو الطفل “قديم”

وفيما تم ربط هذا الفيديو، بمباراة منتخبي قطر والإكوادور في مستهل بطولة كأس العالم، إلا أنه تبين أنه مقطع قديم سبق تداوله في عام 2017.

طفل قطري يتحدث عن غياب الروح لدى الاعبين القطريين بسبب التجنيس

وماذا يقولون الكبار القطريين عن تجنيس المرتزقة (تجنيس على طول) #تنظيم_الحمدين pic.twitter.com/cw4IzS994H — سيف الدرعي (@saif_aldareei) August 28, 2017

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كما تم تداول الفيديو لاحقا في سنتي 2019 و2020، ما يعني أنه مادة خصبة لدى أذرع الإمارات لتشويه الدوحة.

العنابي .

مافيهم واحد قطري .

وغير العنابي . في الرياضة و في كل القطاعات .

كلهم مجنسين .

بماذا تفخرون ؟. الا تخجلون ؟.

من كل قُطْر أغنية .

تجنيس على طول .

قطر تجنيس .

طفل قطري على الفطرة لم تسمم افكاره بعد .

👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/UpCbZD1Zw0 — الـمـهـنــدس (@sa001100as) January 25, 2019

تجنيس على طول طفل قطري هز المذيع هز pic.twitter.com/N3fhUiSEim — rakan bin mohammed (@rkn_jbl) May 7, 2020

كما أن الفيديو المتداول خلال الساعات الماضية، يُظهر على الشاشة أن اللقطات من أمام ستاد جاسم بن حمد، بينما مباراة قطر والإكوادور تم خوضها على ملعب ستاد البيت في مدينة الخور.

فيديو ذاكر نايك

هذه الواقعة تشبه إقدام منصة إماراتية شهيرة على ترويج مقطع فيديو قديم للداعية الشهير ذاكر نايك، وذلك بنشر مقطع فيديو للشيخ ينقل فيه عن علماء قولهم إن هناك علماء يقولون إن اختيار كرة القدم كمهنة غير جائز وحرام.

وأوضح أن الفتوى التي قدمها الشيخ محمد بن إبراهيم في هذا الصدد لم تكن بشكل مطلق، لكن ما تكلم عنه هو احتراف كرة القدم على أعلى مستوى وخوض بطولات كبرى مثل كأس العالم، وقال إنه يتفق مع ذلك.

ترويج هذا الفيديو جاء في وقت وصل فيه ذاكر نايك إلى الدوحة، ضمن حملة تعريفية بالإسلام بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم.

وانتشر مقطع فيديو لاعتناق أربعة أشخاص الإسلام في قطر بينما كان يقف بجانبهم الداعية الإسلامي ذاكر نايك، عشية انطلاق فعاليات كأس العالم 2022، وسط تفاعل كبير واستحسان لمثل هذه المبادرات.

4 أشخاص يعلنون إسلامهم أمام الدكتور ذاكر نايك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ❤️pic.twitter.com/NkP6EwHV11 — Screen Mix (@ScreenMix) November 20, 2022

خسارة العنابي

وخسر العنابي بهدفين نظيفين أمام منتخب الإكوادور، في مستهل بطولة كأس العالم المقام حاليا في الدوحة.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ المنطقة العربية، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.