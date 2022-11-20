الأحد, نوفمبر 20, 2022
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بفيديوهات قديمة.. أذرع الإمارات الإلكترونية تحاول تشويه استضافة قطر للمونديال

تداول مقاطع سابقة وربطها بكأس العالم المقام بالدوحة

كتب خالد السعدي
الإمارات تحاول تشويه مونديال قطر watanserb.com
ما زالت الإمارات تحاول تشويه استضافة قطر للمونديال
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وطن – لجأت أذرع الإمارات إلى إعادة تداول مقاطع قديمة، في محاولة لتشويه مونديال قطر بعدما أبهرت “الأخيرة” العالم بحفل افتتاح ضخم.

فقد انتشر مقطع فيديو لطفل قطري عبر عن غضبه وانفعاله الشديد، ونشر هذا المقطع شخص يقيم في جنوب اليمن ويوالي دولة الإمارات لكون الأخيرة تدعم الانفصاليين هناك.

وفي الفيديو، طلب مراسل قناة بي إن سبورت، من الطفل أن يعبر عن رأيه بعدما شاهده وهو في حالة حزن شديد.

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وقال الطفل، منفعلا: “المنتخب اللي لعب مش منتخبنا.. كل اللاعيبة متجنسة..اللاعبية بتلعب من غير روح.. أي لاعب بيتجنس على طول ويلعب معانا”.

فيديو الطفل “قديم”

وفيما تم ربط هذا الفيديو، بمباراة منتخبي قطر والإكوادور في مستهل بطولة كأس العالم، إلا أنه تبين أنه مقطع قديم سبق تداوله في عام 2017.

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كما تم تداول الفيديو لاحقا في سنتي 2019 و2020، ما يعني أنه مادة خصبة لدى أذرع الإمارات لتشويه الدوحة.

كما أن الفيديو المتداول خلال الساعات الماضية، يُظهر على الشاشة أن اللقطات من أمام ستاد جاسم بن حمد، بينما مباراة قطر والإكوادور تم خوضها على ملعب ستاد البيت في مدينة الخور.

فيديو ذاكر نايك

هذه الواقعة تشبه إقدام منصة إماراتية شهيرة على ترويج مقطع فيديو قديم للداعية الشهير ذاكر نايك، وذلك بنشر مقطع فيديو للشيخ ينقل فيه عن علماء قولهم إن هناك علماء يقولون إن اختيار كرة القدم كمهنة غير جائز وحرام.

وأوضح أن الفتوى التي قدمها الشيخ محمد بن إبراهيم في هذا الصدد لم تكن بشكل مطلق، لكن ما تكلم عنه هو احتراف كرة القدم على أعلى مستوى وخوض بطولات كبرى مثل كأس العالم، وقال إنه يتفق مع ذلك.

ترويج هذا الفيديو جاء في وقت وصل فيه ذاكر نايك إلى الدوحة، ضمن حملة تعريفية بالإسلام بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم.

وانتشر مقطع فيديو لاعتناق أربعة أشخاص الإسلام في قطر بينما كان يقف بجانبهم الداعية الإسلامي ذاكر نايك، عشية انطلاق فعاليات كأس العالم 2022، وسط تفاعل كبير واستحسان لمثل هذه المبادرات.

خسارة العنابي

وخسر العنابي بهدفين نظيفين أمام منتخب الإكوادور، في مستهل بطولة كأس العالم المقام حاليا في الدوحة.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ المنطقة العربية، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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