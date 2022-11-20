بدأها بالقرآن.. مقدمة أسطورية لأبو تريكة في افتتاح كأس العالم (شاهد)

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وطن- قال اللاعب المصري ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق الكابتن محمد أبو تريكة، إن قطر سوف تبهر العالم وسوف نفتخر بها كعرب.

جاء ذلك خلال مشاركته في الأستوديو الافتتاحي التحليلي لقناة “بى إن سبورت” الرياضية، قبل ساعات قليلة من انطلاق فعاليات كأس العالم.

بدأ كلمته بآية قرآنية

وأضاف النجم الكروي أنه يشعر بالفخر أنه من سنة 1930 أصبحت هناك دولة عربية إسلامية تستضيف كأس العالم.

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وأورد أبو تريكة الآية القرآنية: “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير”.

ابو تريكة يبدأ الاستوديو التحليلي لمبارة الافتتاح لكأس العالم بأيات من القرآن الكريم pic.twitter.com/kGOjC52S6u — Fekry MO (@FekryMoo) November 20, 2022

واستدرك مخاطباً غير المسلمين: “اعرفونا وأحكموا علينا كويس”.

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وأضاف: “بلد عربي إسلامي ينظم حدثاً عالمياً كبيراً.. من يعرف قطر ويزورها سيحبها”.

وأردف أسطورة الكرة المصرية الساحر محمد أبو تريكة:”العالم مدين لقطر التي ستبهر العالم.. وسوف نفتخر بها كعرب ومسلمين.”

وأضاف: “بلد إسلامي يعتز بهويته وتقاليده وقوانينها.. وهو من يتحكم متى يمنع ومتى يسمح”، في إشارة إلى الضوابط التي اتخذتها قطر بخصوص التقاليد الإسلامية.

وقال أبو تريكة أيضا: “أنا أحب قطر وأدعوا الله أن يديم عليها الأمن والأمان والرخاء وأن يحفظها من كل سوء”.

وأكمل داعياً: “اللهم من أراد بقطر سوءاً فاجعل كيده في نحره ومن أراد بها خيراً فوفقه إلى كل خير”.

ضربة البداية

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم، اختارت اللاعب “محمد أبو تريكة” لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق وسفير المونديال، للقيام بضربة البداية في المباراة الافتتاحية، من بطولة كأس العالم، المُقام في قطر بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت اليوم.

ويُعد النجم المصري أبو تريكة، واحد من أهم النجوم التي تستعين بهم قطر، من أجل الترويج لها، في الحدث العالمي، لأول مرة في الوطن العربي الشرق الأوسط.

ألجم المنتقدين

وتفاعل مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي مع حديث أبو تريكة وثنائه على تنظيم قطر لكأس العالم.

وقال “عبد الله الشيحه”:”كلمة محمد ابوتريكه في استديو المونديال تلجم المنتقدين لله درك يا محمد”.

كلمة محمد ابوتريكه في استديو المونديال تلجم المنتقدين لله درك يا محمد 🤍 #WorldCup2022#مونديال_قطر_2022 #FIFAWorldCup — عبدالله الشيحه ✨ (@Bo_3ly_86) November 20, 2022

وعلقت “مها”: “من أفضل قرارات منظمين كأس العالم في قطر قرار أن يركل أبو تريكه ضربة البداية في افتتاح كأس العالم “.

وأضافت: “هنشوفه وسط الجمهور تاني وهنشوفه في الملعب تاني”.

واستدركت:” مش فارق معايا مين ياخد كأس العالم ولا مين يلعب حلو المهم أشوف تريكه في الملعب”.

من أفضل قرارات منظمين كأس العالم في قطر – قرار أن أبو تريكه هيلعب ضربة البدايه فـ إفتتاح كأس العالم هنشوفه وسط الجمهور تاني و هنشوفه في الملعب تاني

مش فارق معايا مين ياخد كأس العالم ولا مين يلعب حلو

المهم أشوف تريكه في الملعب و بس كده ♥️ pic.twitter.com/94pLXQn0XB — Maha (@Maha268952197) November 19, 2022

ووصف “وجيه نور” أبو تريكة بـ “أفضل وأعظم و أنقى وأنضف لاعب وأخلاق وروح و تعامل، وأضاف :”أبوتريكة الماجيك أمير القلوب”.

أفضل و أعظم و أنقى و أنضف لاعب و أخلاق و روح و تعامل …

ابوتريكة الماجيك أمير القلوب pic.twitter.com/uGNJtlAD4X — وجيه نور (@sERy1Zethimt1l1) November 19, 2022

وعقب “هيثم صلاح”:”أبو تريكه وجهة عربية مشرفه لكل العرب والمسلمين”.

وفي السياق ذاته عقب صاحب حساب “مستشارك القانوني”: “أبو تريكة أمير القلوب يلاقي ما يستحقه في قطر الشقيقة”.

ابو تريكه امير القلوب يلاقي ما يستحقه في قطر الشقيقه — مستشارك القانوني (@abdelgani675) November 20, 2022

وعلقت “ملك المصريه”:”الماجيكو وضربة البداية قطر بتعمل عظمة حتى الان أبـو تريـكـة حبيب الملايين”.

وعقب “عزام حنشل” على محاربة أبو تريكة في مصر قائلاً: “من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه”.

وأضاف: “محمد ابو تريكة الذي حورب من قبل بلده ابتداء ثم حورب من قبل دول العالم بسبب مواقفه المشرفة وثباته على مبادئه وقيمه النبيلة،اختارته قطر ليكون سفيرا للجنة العليا في كأس العالم في قطر2022 وصاحب كرة البداية في المباراة الإفتتاحية”.

و”أبو تريكة” متواجد في قطر منذ سنوات بعد خروجه من مصر بسبب اضطهاد نظام السيسي له، حيث يعمل كمحلل رياضي في مجموعة قنوات بى إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس العالم.