الأحد, نوفمبر 20, 2022
الرئيسيةحياتناأكثر 5 أسباب شيوعًا لخفقان القلب
حياتنا

أكثر 5 أسباب شيوعًا لخفقان القلب

عدم انتظام ضربات القلب

كتب معالي بن عمر
مشاكل خفقان القلب watanserb.com
مشاكل خفقان القلب
- Advertisement -

وطن-نشر موقع “بركوادكتور” تقريرًا سلّط من خلاله الضوء على العوامل المختلفة التي يمكن أن تعزز من ظهور خفقان القلب، أي الإحساس بعدم انتظام ضربات القلب.

ويتميز خفقان القلب بعدم انتظام ضربات القلب. عادة ما يتم الشعور بهافي القفص الصدري، ولكن يمكن أن تنتشر أيضًا إلى الحلق والرقبة. يصاحب الخفقان أحيانًا ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو الشعور بالغثيان أو التعرق أو القلق.

وفيما يلي استعرض الموقع أسباب حدوث خفقان القلب.

هؤلاء الأشخاص الأكثر عُرضة للسكتة القلبية

- Advertisement -

في هذا الشأن، أوضحت الطبيبة أميلي سانتي، من منصة التأمين الصحي:”في معظم الحالات، يكون خفقان القلب غير ضار ولا يمثل علامة على وجود مشكلة خطيرة؛ ويمكن ببساطة أن يتبع مجهودًا بدنيًا أو عاطفة أو نوبة من القلق. ومع ذلك، يمكن أن يعكس وجود اضطراب على مستوى ضربات القلب”.

الكافيين والنيكوتين… ما العوامل المسؤولة عن خفقان القلب؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن خفقان القلب يمكن أن يحدث لعدّة أسباب. وبالنسبة للدكتور جاستن لي، طبيب القلب الأمريكي، فإن الاستهلاك المفرط للكافيين هو أحد العوامل التي تعزز من ظهوره. هذا المنتج يحفز الجهاز العصبي المركزي. لذلك يمكن أن يحدث خفقان القلب لدى الشخص الذي يستهلك الكافيين بانتظام وبجرعات عالية.

يتميز خفقان القلب بعدم انتظام ضربات القلب
يتميز خفقان القلب بعدم انتظام ضربات القلب

علاوة على ذلك، فإن النيكوتين الموجود في السيجارة منبه مثل الكافيين. وبالتالي يمكن أن تزيد هذه المادة من معدل ضربات القلب وتسبب الخفقان.

“معلومة قيمة”.. متى يبدأ قلب الجنين بالخفقان ؟

المشاعر الشديدة التي تسبب اضطرابات ضربات القلب

- Advertisement -

يسبب الحب أحاسيس مختلفة في أجسامنا، ولا سيما خفقان شديد في الصدر عندما نكون في حضور من نحبه. ومع ذلك، ليست العاطفة الوحيدة التي يمكن أن تكون مسؤولة عن هذه الضربات غير الطبيعية. الغضب والقلق والخوف والذعر أو حتى التوتر يمكن أن يعزز أيضًا ظهور خفقان القلب.

كما أورد الدكتور جاستن لي لـموقع Healthessentials: “غالبًا ما تسرع قلوبنا عندما نشعر بمشاعر قوية أو نشعر بعدم الارتياح. إنه نظامنا العصبي الودي الذي يبدأ للمساعدة في الدفاع عنا ضد ما يعتبره تهديدًا؛ يمكن أن يتسبب هذا التنشيط في قفزة في القلب أو خفقان لفترة قصيرة الوقت، لتهدئة هذه المشاعر القوية، يمكنك أداء تمارين التنفس أو الاسترخاء أو التأمل”.

عدم انتظام ضربات القلب، الحمل يزيد من المخاطر

يزداد حجم دم المرأة الحامل في أثناء الحمل لدعم نمو الجنين. ويؤدي هذا إلى بذل الجسم جهدًا إضافيًا للحفاظ على الدورة الدموية، ما قد يؤدي إلى خفقان القلب. ومع ذلك، من الأفضل استشارة طبيبك في حالة ضربات القلب غير الطبيعية خلال هذه الفترة. قد تكون مرتبطة بمشكلة صحية أخرى يمكن أن تعرض حياة الأم الحامل والجنين للخطر.

يعد خفقان القلب أيضًا من أعراض عدم انتظام ضربات القلب، أي ضربات القلب السريعة جدًا أو البطيئة جدًا لفترة طويلة من الزمن. هذه المخالفات تشكل مخاطر صحية، حيث يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية أو قصور القلب.

يسبب الحب أحاسيس مختلفة في أجسامنا، ولا سيما خفقان شديد في الصدر عندما نكون في حضور من نحبه
يسبب الحب أحاسيس مختلفة في أجسامنا، ولا سيما خفقان شديد في الصدر عندما نكون في حضور من نحبه

حذر طبيب القلب من أن الخفقان يمكن أن يكون بسبب أسباب حميدة ليست مدعاة للقلق، ولكن إذا كنت تعاني من خفقان القلب وكان معدل ضربات قلبك مرتفعًا أو منخفضًا ، فيجب عليك استشارة الطبيب.

7 علامات خفية تدل على مشاكل في القلب

المصدربوركوا دوكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ضربة قوية بصفوف منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022

سعوديان يرفضان إجراء مقابلة مع قناة إسرائيلية.. وتعليق صادم من “متصهين” (شاهد)

10 أشياء فعلتها قطر في مونديال كأس العالم 2022 أذهلت الجميع

تعتبر من أهم مجوهراتها..أسرار كثيرة تحملها قلادة زفاف الملكة إليزابيث

حدث في السعودية.. سيدة تهدي ضرتها عمارة سكنية لسبب صادم! (شاهد)

تعرف على أبرز الزعماء الحاضرين في افتتاح كأس العالم بقطر.. بينهم السيسي وأردوغان

أصالة نصري وسر وجهها الجديد.. عامان من التحضيرات وعمليات التجميل! (شاهد)

طفل غزاوي عائد من مدرسته ممسكا بالمصحف.. فيديو يغزو تويتر

تشكيلة منتخب السنغال أمام هولندا في كأس العالم 2022

عبير الشرقاوي تهاجم قطر بسبب ميريام فارس (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC