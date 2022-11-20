أكثر 5 أسباب شيوعًا لخفقان القلب

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وطن-نشر موقع “بركوادكتور” تقريرًا سلّط من خلاله الضوء على العوامل المختلفة التي يمكن أن تعزز من ظهور خفقان القلب، أي الإحساس بعدم انتظام ضربات القلب.

ويتميز خفقان القلب بعدم انتظام ضربات القلب. عادة ما يتم الشعور بهافي القفص الصدري، ولكن يمكن أن تنتشر أيضًا إلى الحلق والرقبة. يصاحب الخفقان أحيانًا ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو الشعور بالغثيان أو التعرق أو القلق.

وفيما يلي استعرض الموقع أسباب حدوث خفقان القلب.

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في هذا الشأن، أوضحت الطبيبة أميلي سانتي، من منصة التأمين الصحي:”في معظم الحالات، يكون خفقان القلب غير ضار ولا يمثل علامة على وجود مشكلة خطيرة؛ ويمكن ببساطة أن يتبع مجهودًا بدنيًا أو عاطفة أو نوبة من القلق. ومع ذلك، يمكن أن يعكس وجود اضطراب على مستوى ضربات القلب”.

الكافيين والنيكوتين… ما العوامل المسؤولة عن خفقان القلب؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن خفقان القلب يمكن أن يحدث لعدّة أسباب. وبالنسبة للدكتور جاستن لي، طبيب القلب الأمريكي، فإن الاستهلاك المفرط للكافيين هو أحد العوامل التي تعزز من ظهوره. هذا المنتج يحفز الجهاز العصبي المركزي. لذلك يمكن أن يحدث خفقان القلب لدى الشخص الذي يستهلك الكافيين بانتظام وبجرعات عالية.

علاوة على ذلك، فإن النيكوتين الموجود في السيجارة منبه مثل الكافيين. وبالتالي يمكن أن تزيد هذه المادة من معدل ضربات القلب وتسبب الخفقان.

المشاعر الشديدة التي تسبب اضطرابات ضربات القلب

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يسبب الحب أحاسيس مختلفة في أجسامنا، ولا سيما خفقان شديد في الصدر عندما نكون في حضور من نحبه. ومع ذلك، ليست العاطفة الوحيدة التي يمكن أن تكون مسؤولة عن هذه الضربات غير الطبيعية. الغضب والقلق والخوف والذعر أو حتى التوتر يمكن أن يعزز أيضًا ظهور خفقان القلب.

كما أورد الدكتور جاستن لي لـموقع Healthessentials: “غالبًا ما تسرع قلوبنا عندما نشعر بمشاعر قوية أو نشعر بعدم الارتياح. إنه نظامنا العصبي الودي الذي يبدأ للمساعدة في الدفاع عنا ضد ما يعتبره تهديدًا؛ يمكن أن يتسبب هذا التنشيط في قفزة في القلب أو خفقان لفترة قصيرة الوقت، لتهدئة هذه المشاعر القوية، يمكنك أداء تمارين التنفس أو الاسترخاء أو التأمل”.

عدم انتظام ضربات القلب، الحمل يزيد من المخاطر

يزداد حجم دم المرأة الحامل في أثناء الحمل لدعم نمو الجنين. ويؤدي هذا إلى بذل الجسم جهدًا إضافيًا للحفاظ على الدورة الدموية، ما قد يؤدي إلى خفقان القلب. ومع ذلك، من الأفضل استشارة طبيبك في حالة ضربات القلب غير الطبيعية خلال هذه الفترة. قد تكون مرتبطة بمشكلة صحية أخرى يمكن أن تعرض حياة الأم الحامل والجنين للخطر.

يعد خفقان القلب أيضًا من أعراض عدم انتظام ضربات القلب، أي ضربات القلب السريعة جدًا أو البطيئة جدًا لفترة طويلة من الزمن. هذه المخالفات تشكل مخاطر صحية، حيث يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية أو قصور القلب.

حذر طبيب القلب من أن الخفقان يمكن أن يكون بسبب أسباب حميدة ليست مدعاة للقلق، ولكن إذا كنت تعاني من خفقان القلب وكان معدل ضربات قلبك مرتفعًا أو منخفضًا ، فيجب عليك استشارة الطبيب.