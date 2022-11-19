هالة صدقي تحصل على الطلاق رسمياً.. لن تتخيل كيف استقبلت الخبر! (شاهد)

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وطن– حصلت الفنانة المصرية هالة صدقي، أخيراً على حكم الطلاق رسمياً، من سامح سامي، بعد سلسلة خلافات بينهما تخللتها الكثير من الأحداث.

زغاريد وغناء

واستقبلت هالة صدقي خبر طلاقها بالزغاريد، حيث ظهرت في فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تصفف شعرها وتغني وتطلق زغرودة تعبيراً عن فرحتها.

وقضت محكمة أسرة قصر النيل، بطلاق الفنانة هالة صدقي رسميًا من زوجها سامح سامي بعد أن حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبادلة وأغلقت المحكمة هذا الملف نهائيًا.

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وسبق أن وصفت هالة صدقي خلافها مع طليقها بالكوميدي بعدما قام بطلبها لبيت الطاعة.

بيت الطاعة

وقالت حينها في تصريحات لوسائل إعلام محلية: (أنا موافقة على الطاعة مش معترضة، عشان أنا أصلا مقيمة بشقة الزوجية، اللي اتجوزت وخلفت فيها، وهو اللي سابها وسافر).

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ورأت هالة صدقي أن هذه القوانين تهين المرأة، مشيرة إلى أن هناك الملايين من السيدات تعاني من نفس الوضع والمشكلة الخاصة بها مع طليقها. مؤكدة أن جميع القوانين التي تتحدث عنها تقف في صف الرجل وتهين المرأة وتتسبب في جرحها بشكل أو بآخر.

وأضافت: (قيام طليقي بطلبي إلى بيت الطاعة، من الممكن أن يكون يبحث عن الشهرة. ويريد أن يسلط الأضواء عليه، أو أنه مر بظروف نفسية صعبة جعلته يقدم على هذا الفعل).

طلاق على الهواء

وتابعت: (من شهر واحد بس، الراجل نزل فيديو بيقول أنا طلقتها على الهوا. وحاجات زي كدا، و في نفس الوقت أرسل لي رسائل يبكي فيها ويعتذر عن كل ما حدث، لكن عيب أني أطلعها).

وكشفت هالة صدقي أن طليقها قام من قبل برفع 7 دعاوي قضائية بحقها. ولم يكسب أي من تلك القضايا، وأن ما يفعله إهدارا لمجهود القضاة. وأنه يلجأ إلى تلك الأمور كوسيلة ضغط عليها حتى تعود له من جديد. مؤكدة أن هذا لن يحدث.

وتابعت حينها: (ومش بس كدا ده استعمل ولادي واسمي كفنانة في الضغط عليا عشان أرجع. والحقيقة أنا موافقة على الطاعة مش معترضة. بس هو فين أصلا شقة الطاعة، منا أصلا قاعدة في شقة الزوجية أنا وولادي، وهو اللي سابنا وسافر، منا أصلا قاعدة طايعة في بيتي).

إنكار نسب

وكان زوج هالة صدقي قد أعلن في إبريل الماضي تطليقه زوجته رسمياً. بعد سلسلة طويلة من الخلافات التي وصلت إلى ساحات المحاكم وإنكاره نسب نجليه وتوقّفهما عن العيش معاً منذ فترة.

وعبر سامح سامي في تصريحات صحافية، عن استيائه الشديد من اتّهامات زوجته له عبر الفضائيات. في إشارة منه إلى حوارها في حلقة ضمن برنامج (شيخ الحارة والجريئة). الذي تقدّمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة (القاهرة والناس).