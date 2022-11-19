السبت, نوفمبر 19, 2022
الرئيسيةحياتنانجم أغنية المونديال مالوما ينعت مذيع تلفزيون إسرائيل بـ"الوقح" وينسحب بعد سؤال...
حياتنا

نجم أغنية المونديال مالوما ينعت مذيع تلفزيون إسرائيل بـ”الوقح” وينسحب بعد سؤال عن قطر!

جاء اللقاء بعد عرض كليب Tukoh Taka

كتب رفيف عبدالله
مالوما ينعت مذيع تلفزيون إسرائيل بـ
مالوما
- Advertisement -

وطن- أحرج المغني الكولومبي العالمي، مالوما، مذيع التلفزيون الإسرائيلي، بسبب سؤال عن مشاركته في الأغنية الرسمية لـ”كأس العالم”.

انتهاكات حقوق الإنسان

ويظهر مذيع التلفزيون الإسرائيلي، وهو يسأل مالوما قائلا: ” شاكيرا ودوا ليبا رفضتا الغناء في قطر، بسبب السجل السيء لها في انتهاكات حقوق الإنسان.. ألا يوجد لديك مشكلة في سجلهم سيء السمعة؟”.

وحاول مالوما أن يهرب من السؤال بالقول: “أنا هنا حتى أستمتع بموسيقتي والحياة الجميلة، ولست هنا لأتورط بشيء”.

- Advertisement -

لكن مراسل التلفزيون الإسرائيلي، أصر على إعادة السؤال بصيغة أخرى قائلاً: “هل موقفك يساهم في تبييض صورة النظام القطري رغم انتهاكهم حقوق الإنسان؟”.

أنت وقح

وفي هذه اللحظة قاطعه المغني العالمي غاضباً: ” هل علي أن أجيب على هذا السؤال؟”.

وأجاب أحدهم من خلف الكواليس، أنه ليس مضطرا للإجابة. لكن المذيع أًصر وأعاد السؤال ما دفع مالوما للانسحاب قائلاً: “أنت وقح”.

- Advertisement -

وكانت المغنية العالمية دوا ليبا قد أعلنت أنها لن ستشارك في حفل افتتاح كأس العالم في قطر.

وقالت المغنية البالغة من العمر 27 عامًا، عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”، إن الأمر مجرد شائعة. وانتقدت قطر بسبب سجلها الحقوقي.

انسحاب دوا ليبا

وكتبت دوا ليبا: “هناك الكثير من التكهنات بأنني سأقدم عرضًا في حفل افتتاح مونديال قطر. لن أؤدي ولم أشارك في أي مفاوضات للقيام بها”.

وتابعت: “سأشجع إنجلترا من بعيد وأتطلع إلى زيارة قطر عندما تفي بجميع التعهدات الحقوقية التي قطعتها على نفسها عندما فازت بحق استضافة كأس العالم”.

جاء ذلك قبل أيام فقط من بدء فعاليات كأس العالم في قطر ، حيث تواجه الدولة الخليجية انتقادات متزايدة بشأن معاملتها للنساء والعمال المهاجرين والمثليين.

الشاغل الرئيسي هو الشروط التعاقدية لمئات الآلاف من العمال المهاجرين، الذين تم توظيفهم لتحويل الإمارة الصغيرة إلى منطقة قادرة على استضافة أكبر بطولة لكرة القدم.

Tukoh Taka

هذا وقد طرحت قناة الفيفا الرسمية على موقع “يوتيوب” أغنية Tukoh Taka الدعائية لكأس العالم 2022. والتي أداها كل من الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مع نيكي ميناج ومالوما.

وظهرت ميريام فارس ومالوما بالكليب وهما يرقصان في الصحراء. أما نيكي ميناج فتظهر تغني داخل حافلة.

رقص مثير .. ميريام فارس تشعل ضجةً في كليب أغنية كأس العالم! (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ميريام فارس.. رد فعل صادم منها بعد السخرية من محاولتها تقليد “شاكيرا”!

حياتنا

رقص مثير .. ميريام فارس تشعل ضجةً في كليب أغنية كأس العالم! (شاهد)

حياتنا

ميريام فارس تفقد السيطرة على المسرح في العراق.. هل تلبسها “الجن”! (فيديو)

حياتنا

ميريام فارس إلى النيابة العامة في الأردن بهذه التهمة! (شاهد)

حياتنا

ميريام فارس تهدد فارس كرم بالقضاء بعدما ذكرها بما كانت تفعله “آخر الليل”!

حياتنا

حفل ميريام فارس في السعودية.. شجار عنيف بالكراسي وإطلالة فاضحة! (فيديو)

حياتنا

ميريام فارس ستشعل كأس العالم في قطر بالرقص وأغنية جديدة (فيديو)

حياتنا

أمل الشهراني تتحدث بجرأة عن “تبييض المنطقة الحساسة” وتكشف سراً حول حبيبة “مالوما”!

حياتنا

ميريام فارس تثير الجدل بصورة فارس كرم.. هل تعمدت تقزيمه؟ (شاهد)

حياتنا

ميريام فارس بفستان فاضح في البحرين وهكذا عمدت إلى إبراز صدرها! (فيديو)

حياتنا

رقص ميريام فارس يستفز متابعيها بعدما ثنت ثيابها لتكشف خصرها بالكامل (فيديو)

حياتنا

ميريام فارس بأقصر تنورة في منزلها استعداداً لعيد الفصح (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“نوستراداموس الحي” يتنبأ بالفرق التي ستصل نهائي كأس العالم

أجر يعادل المناصب الإدارية أو الأطباء..هذا هو الراتب التي تستحقه كل الأمهات في العالم

الأغلى في التاريخ..بلومبرغ: قطر أنفقت 300 مليار دولار من أجل كأس العالم!

جورجينا رودريغيز بأغرب بنطلون جينز يغطي القليل فقط.. لن تتخيل سعره! (شاهد)

ساعة محمد صلاح في حفل “غلوب سوكر” وسعرها الصادم تشعل مواقع التواصل(شاهد)

من هو دانييلي أورساتو حكم مباراة افتتاح كأس العام 2022 قطر؟!

خبير ملكي يفجر مفاجأة قبل إصدار الأمير هاري مذكراته .. لماذا الرّعب منه!

مصري يضرب والدته المسنة ويجبرها على الجلوس بوضعية “القرفصاء”(شاهد)

ظهور صادم لسعد الصغير بعد القبض على زوجته “سكرانة”! (فيديو)

تشكيلة منتخب قطر ضد الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC