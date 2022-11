نجم أغنية المونديال مالوما ينعت مذيع تلفزيون إسرائيل بـ”الوقح” وينسحب بعد سؤال عن قطر!

- Advertisement -

وطن- أحرج المغني الكولومبي العالمي، مالوما، مذيع التلفزيون الإسرائيلي، بسبب سؤال عن مشاركته في الأغنية الرسمية لـ”كأس العالم”.

ويظهر مذيع التلفزيون الإسرائيلي، وهو يسأل مالوما قائلا: ” شاكيرا ودوا ليبا رفضتا الغناء في قطر، بسبب السجل السيء لها في انتهاكات حقوق الإنسان.. ألا يوجد لديك مشكلة في سجلهم سيء السمعة؟”.

وحاول مالوما أن يهرب من السؤال بالقول: “أنا هنا حتى أستمتع بموسيقتي والحياة الجميلة، ولست هنا لأتورط بشيء”.

لكن مراسل التلفزيون الإسرائيلي، أصر على إعادة السؤال بصيغة أخرى قائلاً: “هل موقفك يساهم في تبييض صورة النظام القطري رغم انتهاكهم حقوق الإنسان؟”.

وفي هذه اللحظة قاطعه المغني العالمي غاضباً: ” هل علي أن أجيب على هذا السؤال؟”.

وأجاب أحدهم من خلف الكواليس، أنه ليس مضطرا للإجابة. لكن المذيع أًصر وأعاد السؤال ما دفع مالوما للانسحاب قائلاً: “أنت وقح”.

Maluma walked out during an interview when asked about Qatars human rights abuses, calling @kann_news anchor @MoavVardi "Rude"@maluma pic.twitter.com/nUT3EopesC

— כאן חדשות (@kann_news) November 18, 2022