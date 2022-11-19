نجم أغنية المونديال مالوما ينعت مذيع تلفزيون إسرائيل بـ”الوقح” وينسحب بعد سؤال عن قطر!

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وطن- أحرج المغني الكولومبي العالمي، مالوما، مذيع التلفزيون الإسرائيلي، بسبب سؤال عن مشاركته في الأغنية الرسمية لـ”كأس العالم”.

انتهاكات حقوق الإنسان

ويظهر مذيع التلفزيون الإسرائيلي، وهو يسأل مالوما قائلا: ” شاكيرا ودوا ليبا رفضتا الغناء في قطر، بسبب السجل السيء لها في انتهاكات حقوق الإنسان.. ألا يوجد لديك مشكلة في سجلهم سيء السمعة؟”.

وحاول مالوما أن يهرب من السؤال بالقول: “أنا هنا حتى أستمتع بموسيقتي والحياة الجميلة، ولست هنا لأتورط بشيء”.

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لكن مراسل التلفزيون الإسرائيلي، أصر على إعادة السؤال بصيغة أخرى قائلاً: “هل موقفك يساهم في تبييض صورة النظام القطري رغم انتهاكهم حقوق الإنسان؟”.

أنت وقح

وفي هذه اللحظة قاطعه المغني العالمي غاضباً: ” هل علي أن أجيب على هذا السؤال؟”.

وأجاب أحدهم من خلف الكواليس، أنه ليس مضطرا للإجابة. لكن المذيع أًصر وأعاد السؤال ما دفع مالوما للانسحاب قائلاً: “أنت وقح”.

Maluma walked out during an interview when asked about Qatars human rights abuses, calling @kann_news anchor @MoavVardi "Rude"@maluma pic.twitter.com/nUT3EopesC — כאן חדשות (@kann_news) November 18, 2022

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وكانت المغنية العالمية دوا ليبا قد أعلنت أنها لن ستشارك في حفل افتتاح كأس العالم في قطر.

وقالت المغنية البالغة من العمر 27 عامًا، عبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”، إن الأمر مجرد شائعة. وانتقدت قطر بسبب سجلها الحقوقي.

انسحاب دوا ليبا

وكتبت دوا ليبا: “هناك الكثير من التكهنات بأنني سأقدم عرضًا في حفل افتتاح مونديال قطر. لن أؤدي ولم أشارك في أي مفاوضات للقيام بها”.

وتابعت: “سأشجع إنجلترا من بعيد وأتطلع إلى زيارة قطر عندما تفي بجميع التعهدات الحقوقية التي قطعتها على نفسها عندما فازت بحق استضافة كأس العالم”.

جاء ذلك قبل أيام فقط من بدء فعاليات كأس العالم في قطر ، حيث تواجه الدولة الخليجية انتقادات متزايدة بشأن معاملتها للنساء والعمال المهاجرين والمثليين.

الشاغل الرئيسي هو الشروط التعاقدية لمئات الآلاف من العمال المهاجرين، الذين تم توظيفهم لتحويل الإمارة الصغيرة إلى منطقة قادرة على استضافة أكبر بطولة لكرة القدم.

Tukoh Taka

هذا وقد طرحت قناة الفيفا الرسمية على موقع “يوتيوب” أغنية Tukoh Taka الدعائية لكأس العالم 2022. والتي أداها كل من الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مع نيكي ميناج ومالوما.

وظهرت ميريام فارس ومالوما بالكليب وهما يرقصان في الصحراء. أما نيكي ميناج فتظهر تغني داخل حافلة.