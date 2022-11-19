فيديو محرج جدا لأحمد موسى قبل ساعات من انطلاق كأس العالم بقطر

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وطن- تزامنا مع قرب انطلاق مونديال قطر 2022 حيث تفصلنا ساعات عنه، استعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل السخرية، مقطع فيديو للإعلامي المصري المحسوب على نظام السيسي أحمد موسى، وهو يزعم فيه ويتكهن أن كأس العالم لن يقام في الدوحة.

أحمد موسى "قطر ستدفع ثمن فساد الفيفا ولن تنظم كأس العالم" https://t.co/Jzz41fwdwm via @YouTube

مع تحيات الكائن المريخي 😂😂😂😂 — Amany Alsaeed أماني السعيد (@AmanyAlsaeed) November 19, 2022

الكوارث التي تنبأ بها موسى ولم تقع

وظهر موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” وخلال الحلقة التي كانت في يونيو من العام 2015، يقول إن قطر ستدفع الثمن وذكّر بما كان قاله من أن بطولة 2022 لن تقام بقطر.

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وأضاف في المقطع الذي تسبب له بإحراج كبير الآن: “الناس مكنتش مصدقاني.”

وزعم أن قطر ستقع في فضائح وسيدفع قادتها الثمن وربما يسجن مسؤولين أيضا.

وتابع وقتها في الحلقة المشار إليها دون أن يقدم أي دليل على ما يقول، أن الرشاوي بخصوص تنظيم كأس العالم عُرفت.

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وأضاف: “كأس العالم 2022 مش هيتعمل في قطر”، زاعماً أن ما هذى به وقتها هو “خبر حصري” حسب وصفه.

سخرية واسعة من أحمد موسى

وقوبل الفيديو المستعاد بالسخرية والتندر لدى عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي هذا السياق علق”أحمد جمال عوض”: “ما رأي الأراجوز أحمد موسي في تنظيم دولة قطر لأحسن نسخة من كأس العالم بعد وصفه لها بالدولة الإرهابية”.

واستدرك:”حقا انه غبي لا يفهم شيئا”.

ايه رأي الاراجوز احمد موسي في تنظيم دولة قطر لأحسن نسخه من كأس العالم بعد وصفه لها بالدوله الارهابيه … حقا انه غبي لايفهم شيئا — Ahmed gamal awad (@Ahmedgamalawad7) November 17, 2022

وقال حساب آخر باسم “زملكاوي” مستنكرا تناقض مذيع النظام، إن أحمد موسى قدم حلقة كاملة بعد المصالحة، يمتدح فيها قطر ويتغنى بها وبإنجازاتها في تنظيم كأس العالم.

موضحا أن قطر 2022 هي نفسها التي كانت بالنسبة له دولة إرهابية وتدعم الإرهاب وفيها العبر قبل سنوات.

وتابع بنبرة ساخرة:” سبحان الله في خلقه إعلام مهني جدا بصراحة”.

وفي تعليقها على ازدواجية أحمد موسى بالنسبة لكأس العالم في قطر قالت “سلمى أحمد”: “إعلان مدفوع لمونديال كأس العالم في قطر الآن على قناة صدى البلد قناة أحمد موسى.. سبحان مغير الأحوال عندما تتصالح المصالح”.

وعقب آخر: “أمثال أحمد موسي زعلانين أوي أن كاس العالم خلاص هيتلعب في قطر”.

امثال احمد موسي زعلانين اوي ان كاس العالم خلاص هيتلعب ف قطر 😂😂😂 — MD Othman (@ZscOne1) November 19, 2022

وقالت “فاطمة”: عندما نرى تجهيزات المونديال نتذكر أحمد موسي عندما خرج ليقول أن أطفال قطر لا يجدون اللبن والزبادى والفيفا لغت كاس العالم في قطر”.

وتابعت: أيام حصار الأخوة الأعداء هذه قطر خرجت من الحصار لكي تبهر العالم”.

لما بشوف تجهيزات المونديال بفتكر احمد موسي لما كان طالع يقول اطفال قطر مش لاقيين اللبن والزبادى والفيفا لغت كاس العالم في قطر 😀 ايام حصار الاخوه الأعداء اهي طلعت من الحصار عشان تبهر العالم ومحدش خسر غيرهم

ويمكرون ويمكر الله

والله خير الماكرين

صدق الله العظيم — فاطمه (@fofo70farid) November 18, 2022

منتخب قطر يلعب البطولة على أرضه وبين جمهوره

ويشار إلى أنه غدا، الأحد 20 نوفمبر، وعلى أرضية ملعب استاد “البيت” يبدأ المنتخب القطري بقيادة حسن الهيدوس، مشواره في المونديال الذي يطمح من خلاله لتسجيل إنجاز تاريخي جديد للكرة القطرية، وسيواجه في مباراته الأولى منتخب الإكوادور.

ومعروف أنه لا مستحيل في عالم الساحرة المستديرة وأن كل شيء وارد، ويحظى المنتخب القطري في هذه البطولة بفرصة للصعود لمراكز متقدمة في التصفيات النهائية لكأس العالم 2022.

خاصة وأن “العنابي” يلعب هذه المرة على أرضه وبين جمهوره الغفير، ويحظى بتشجيع جماهير العرب أيضا.

وكان لافتا في السنوات القليلة الماضية التطور الكبير في مستوى وأداء منتخب قطر، والذي توج بفوزه بكأس آسيا عام 2019 لأول مرة في تاريخه، عقب المباراة التاريخية له مع المنتخب الياباني في أبوظبي.

واليوم، السبت، أكد الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، على صعوبة مباراة المنتخب العنابي أمام الإكوادور، في افتتاح كأس العالم.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، للحديث عن المباراة قال فيليكس سانشيز:”بالتأكيد المباراة ستكون استثنائية وخاصة بالنسبة لنا، فأنا أتحدث عن مباراة في كأس العالم وهذا شيء استثنائي، ونريد إسعاد الجماهير”.

من جانبه أوضح حسن الهيدوس قائد منتخب قطر، أن منتخب بلاده يواجه تحديا كبيرا عندما تنطلق منافسات كأس العالم 2022 بالبلاد غدًا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي:“لدينا تحد كبير غدًا، ونتمنى أن نظهر بصورة أفضل من التي قدمناها سابقًا.”

واستطرد:”نشعر بالفخر والحماس والجاهزية، التحدي كبير لكننا جاهزون لهذه البطولة، ونحن هنا لنثبت للجميع بأننا قادرين على تحقيق نتيجة إيجابية”.