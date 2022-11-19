السبت, نوفمبر 19, 2022
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ذاكر نايك في قطر للتعريف بالإسلام خلال كأس العالم.. ما القصة؟ (فيديو)

مونديال قطر 2022 ينطلق غدا

كتب باسل النجار
ذاكر نايك في قطر watanserb.com
ذاكر نايك في قطر
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وطن- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي كله، عقب تداول مقطع فيديو قيل إنه يوثق تواجد الداعية الإسلامي الهندي الشهير ذاكر نايك في قطر.

ذاكر نايك في قطر

حيث لفت متداولو المقطع إلى أنه تمت دعوة ذاكر نايك من قبل الدوحة، لإلقاء محاضرات تعريفية بالإسلام خلال أيام بطولة “كأس العالم فيفا قطر2022”.

ويظهر الفيديو الذي رصدته (وطن) تجول الداعية “نايك” داخل أحد ملاعب كأس العالم فيما يحيط به عدد كبير من المنظمين والمسؤولين.

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ولم تؤكد الصفحات الرسمية للداعية الهندي الشهير على مواقع التواصل، خبر تواجده في قطر ولم تنشر هذا المقطع.

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ولم يتسنى لنا التأكد من زمن تصوير هذا الفيديو، بشأن إذا ما كان حديثا أو قبل فترة أثناء الاستعداد للبطولة.

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وأبدى ناشطون فرحتهم الكبيرة بهذا الخبر الغير مؤكد حتى الآن، مثنين على جهود قطر واستغلالها لهذا الحدث الضخم لتعريف الجماهير الغربية بالإسلام والدعوة له.

ذاكر نايك في قطر
ذاكر نايك في قطر

وفي هذا السياق كتبت ناشطة باسم “ليان”:”من أعظم ما فعلته قطر في المونديال هو استضافة الشيخ الداعية ذاكر نايك لإعطاء محاضرات دينية خلال فترة كأس العالم.”

وتابعت:”اشتهر الشيخ بقوة حفظه للقرآن والإنجيل والتوراة وكتب الهندوس أيضًا، أسلَم على يديه الملايين من الملحدين.. رغم ابتعاده عن شأن السياسة، مُنع من دخول بعض البلدان الغربية.”

فيديو أحدث ضجة كبيرة

ولم تعلق اي جهة رسمية في قطر أيضا على هذه الأنباء والمقطع المتداول، سواء بالنفي أو التأكيد حتى الآن.

وبتتبع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، اتضح أنه منشور منذ 4 ايام على تطبيق “تيك توك” الشهير.

المغردة (رحمة) عبرت عن إعجابها الشديد بفكر القيادات القطرية خلال هذه البطولة وقالت:”ايه العظمة دي يا قطر.. قطر تستدعي أكبر داعية إسلامي في العالم د\ذاكر نايك لإعطاء محاضرات دينية خلال الفترة التي سيقام فيها المونديال.”

من جانبه غرد الدكتور حمود النوفلي من سلطنة عمان:”وتحقق الحلم وتم دعوة العلامة جلاد الملاحدة”ذاكر نايك” في قطر لتعريف ضيوف كأس العالم بالإسلام.”

وتابع مشيدا بجهود الدوحة:”فعلتها قطر ودائما تدهشنا بتفكيرها خارج الصندوق.. اللهم وفقهم في خدمة الإسلام والمسلمين.”

مونديال قطر 2022

وتنطلق غدا، الأحد 20 نوفمبر، صافرة البداية لكأس العالم الذي تستضيفه قطر، حيث تنظم هذه البطولة العالمية لأول مرة في دولة عربية وفي الشرق الأوسط أيضا.

وأنفقت الدوحة أموالا هائلة لاستضافة هذا الحدث الكروي الأكبر في العالم، وصلت بحسب تقارير إلى 300 مليار دولار.

وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها قالت إن قطر قامت ببناء 7 ملاعب جديدة، بالإضافة إلى قيامها بتجديد ملعب كان موجوداً، مشيرة إلى أن المبلغ الذي أُنفق على هذه الملاعب ليس إلا جزءاً صغيراً جداً من المبالغ التي استثمرتها لاستضافة هذا الحدث العالمي، والبالغة نحو 300 مليار دولار.

وبحسب الوكالة، فإنه مع الكشف عن هذا الرقم الضخم، فإن البطولة التي ستنطلق في قطر غداً الأحد ستكون الأغلى في التاريخ.

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وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى قيام قطر ببناء الملاعب، فإنها قامت بتشييد نظام مترو جديد تماماً بقيمة 36 مليار دولار، بالإضافة لميناء شحن حديث بكلفة 7 مليارات دولار، وتوسعة مطارها الرئيسي بكلفة تجاوزت 15 مليار دولار.

قطر أنفقت أيضاً مبلغ 45 مليار دولار لبناء لوسيل، وهو مشروع ضخم شمال الدوحة، يضم مناطق سكنية تتسع لمئتي ألف شخص.

إضافة لمجمعات تجارية، و4 جزر اصطناعية، ومراكز ترفيهية، وملعب هو الأكبر في البلاد بـ80 ألف متفرج، حيث ستقام المباراة النهائية لكأس العالم.

كما أنفقت الدولة الخليجية 4.5 مليار دولار لتطوير وسط العاصمة، و3.2 مليار دولار لإنشاء مناطق اقتصادية.

وتتوجه أنظار العالم أجمع حاليا نحو العاصمة القطرية الصغيرة، التي أبهرت العالم بشكل فعلي وأثبتت للجميع أن الدول لا تقاس قوتها بالمساحة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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