السبت, نوفمبر 19, 2022
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رياضة

أرقام فلكية.. أغلى 10 منتخبات في مونديال كأس العالم 2022

منتخب إنجلترا يتصدر قائمة أغلى 10 منتخبات مشاركة في مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
أغلى 10 منتخبات في كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
أغلى 10 منتخبات في كأس العالم 2022 قطر
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وطن- ذكرت تقارير صحفية، إحصائية بالأرقام عن ترتيب أغلى 10 منتخبات مشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وتصدر منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، قائمة أغلى المنتخبات ال10، المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، كما وجاء في وصافة الترتيب منتخب البرازيل (السيلسياو).

كما وآتى منتخب الأوروغواي (السيليستي)، في أدنى جدول ترتيب المنتخبات الأغلى من حيث القيمة السوقية للاعبين المشاركين في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

أغلى المنتخبات في مونديال كأس العالم 2022

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كما وجاء ترتيب أغلى المنتخبات المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، وفق ما نشرته صحيفة (لو كوتيديان دو سبورت) الفرنسية، على النحو الآتي:

(1) إنجلترا ( الأسود الثلاثة) 1.26 مليار يورو.

(2) البرازيل (السيلسياو) 1.14 مليار يورو.

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(3) فرنسا (الديوك) 1.08 مليار يورو.

أغلى المنتخبات في كأس العالم 2022
أغلى المنتخبات في كأس العالم 2022

(4) البرتغال (الملاحون) 937 مليون يورو.

(5) إسبانيا (لاروخا) 902 مليون يورو.

(6) ألمانيا (المكاكين أو المانشافت) 885 مليون يورو.

(7) الأرجنتين ( راقصو التانغو) 633 مليون يورو.

(8) بلجيكا (الشياطين الحمر) 554 مليون يورو.

(9) هولندا (الطواحين) 472.75 مليون يورو.

(10) الأوروغواي (السيليستي) 395.40 مليون يورو.

افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر

وستنطلق أولى مواجهات مونديال كأس العالم 2022، بين المستضيف قطر والإكوادور، على ملعب “استاد البيت” شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

أغلى 10 منتخبات في مونديال كأس العالم 2022
أغلى 10 منتخبات في مونديال كأس العالم 2022

كما وستكون المباراة الختامية لمراسم البطولة العالمية، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على ملعب ” استاد لوسيل” المونديالي.

المصدروطن + لو كوتيديان دو سبورت + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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