أرقام فلكية.. أغلى 10 منتخبات في مونديال كأس العالم 2022

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وطن- ذكرت تقارير صحفية، إحصائية بالأرقام عن ترتيب أغلى 10 منتخبات مشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وتصدر منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، قائمة أغلى المنتخبات ال10، المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، كما وجاء في وصافة الترتيب منتخب البرازيل (السيلسياو).

كما وآتى منتخب الأوروغواي (السيليستي)، في أدنى جدول ترتيب المنتخبات الأغلى من حيث القيمة السوقية للاعبين المشاركين في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

أغلى المنتخبات في مونديال كأس العالم 2022

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كما وجاء ترتيب أغلى المنتخبات المشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، وفق ما نشرته صحيفة (لو كوتيديان دو سبورت) الفرنسية، على النحو الآتي:

(1) إنجلترا ( الأسود الثلاثة) 1.26 مليار يورو.

(2) البرازيل (السيلسياو) 1.14 مليار يورو.

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(3) فرنسا (الديوك) 1.08 مليار يورو.

(4) البرتغال (الملاحون) 937 مليون يورو.

(5) إسبانيا (لاروخا) 902 مليون يورو.

(6) ألمانيا (المكاكين أو المانشافت) 885 مليون يورو.

(7) الأرجنتين ( راقصو التانغو) 633 مليون يورو.

(8) بلجيكا (الشياطين الحمر) 554 مليون يورو.

(9) هولندا (الطواحين) 472.75 مليون يورو.

(10) الأوروغواي (السيليستي) 395.40 مليون يورو.

افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر

وستنطلق أولى مواجهات مونديال كأس العالم 2022، بين المستضيف قطر والإكوادور، على ملعب “استاد البيت” شمال العاصمة القطرية (الدوحة).