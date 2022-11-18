“قطر رفعتوا الراس”.. وسم يجتاح مواقع التواصل في البلاد العربية احتفالا بإنجزاتها

- Advertisement -

وطن– مع قرب انطلاق صافرة كأس العالم 2022 بعد يومين، احتفى الناشطون العرب بقدرة قطر على إكمال تجهيزاتها لاستضافة أضخم حدث عالمي مع الحفاظ على العادات والتقاليد والقيم العربية والإسلامية.

وفي هذا السياق، دشن الناشطون العرب على موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: ” #قطر_رفعتوا_الراس”، عبروا من خلاله عن إشادتهم بقطر وقيادتها في مواجهة كل المعوقات التي اعترضت تحقيق الحلم المونديالي، على الرغم من الحملة الشعواء التي شنتها ولا زالت الصحف الغربية ضدها.

وفي هذا السياق، قال المشهور الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، سعد الرفاعي:” راح نتابع كأس عالم بأعراف وتقاليد مختلفة ونعيشه بتفاصيل ما شفناها من قبل التنظيم مو أهم من المبادئ والتمسّك فيها قطر كانت شجاعة فقرّرت وتقدمت قطر كانت واثقة بقدرتها وعملت وقطر الآن بإذن الله جاهزة”.

راح نتابع كأس عالم بأعراف وتقاليد مختلفة

ونعيشه بتفاصيل ما شفناها من قبل

التنظيم مو أهم من المبادئ والتمسّك فيها قطر كانت شجاعة فقرّرت وتقدمت

قطر كانت واثقة بقدرتها وعملت وقطر الآن بإذن الله جاهزة 🤎🇶🇦 💪🏻 #قطر_رفعتوا_الراس

#Qatar2022 pic.twitter.com/7v8Oqoflno — سعد الرفاعي 🇰🇼 (@aL_ReFa3e) November 18, 2022

- Advertisement -

وقال الإعلامي والكاتب السعودي، عبدالعزيز بن دراج:”لماذا قطر محلوة لأنها تحظر بيع الخمور وتوقف الأغاني وقت الصلاة في كأس العالم2022 نُعيد ونُردد عبر مكبرات الصوت لكل من في اذنيه وقر قطر رفعتوا الراس كما هي عادتكم التي اعتادوا ابناءكم عليها قطر ستبوح بكل الحب والاسرار للعالم”.

لماذا #قطر_محلوة لأنها

تحظر بيع الخمور وتوقف الأغاني وقت الصلاة في #كأس_العالم_2022 نُعيد ونُردد عبر مكبرات الصوت لكل من في اذنيه وقر #قطر_رفعتوا_الراس كما هي عادتكم التي اعتادوا ابناءكم عليها #قطر ستبوح بكل الحب والاسرار للعالم — عبدالعزيز بن دراج (@waled_aldhwan) November 18, 2022

- Advertisement -

كما عبر الإعلامي الكويتي، صالح النصار، عن دعمه لقطر بالقول:”أنا مواطن كويتي افتخر في دولة قطر الشقيقة ..رفعتوا الراس يا أهل قطر”.

أنا مواطن كويتي 🇰🇼 افتخر في دولة قطر الشقيقة 🇶🇦 رفعتوا الراس يا أهل قطر 👏🏻👏🏻#قطر_رفعتوا_الراس

#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/Agoptfz0KZ — صالح النصار (@alnasaar888) November 18, 2022

من جانبه، قال عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، الحميدي السبيعي:” فخورين بإستضافة دولة قطر لأكبر محفل رياضي عالمي والذي يقام في أول دولة عربية إسلامية ، فشكراً لقطر قيادة وشعباً ، كما نشكر جميع العاملين بسفارة الكويت بقطر على هذه المشاركة المتميزة والتي تمثل بالطبع جميع أبناء الشعب الكويتي”.

فخورين بإستضافة دولة قطر لأكبر محفل رياضي عالمي والذي يقام في أول دولة عربية إسلامية ، فشكراً لقطر قيادة وشعباً ، كما نشكر جميع العاملين بسفارة الكويت بقطر على هذه المشاركة المتميزة والتي تمثل بالطبع جميع أبناء الشعب الكويتي #قطر_رفعتوا_الراس #قطر_تبدع pic.twitter.com/FrF9naFXAe — الحميدي السبيعي (@lawyerhumaidi) November 18, 2022

وقال الكاتب والباحث الأردني، أحمد سليمان العمري:”أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قطر قررت حظر بيع «البيرة» في ملاعب المونديال الثمانية ومحيطها. خطوة جريئة غير مسبوقة؛ ستُغضب الغرب وتُحسب لـ الدوحة.

كلّ الدعم والتأييد لقطر.”

أما الفنانة السعودية، هيا جبر، فعبرت عن فخرها بما فعلته قطر بالقول:” توقع كل العرب مفتخرين بقَطر خير من يمثلنا كمُسلمين وكَعرب .. شكراً قطر على كل التفاصيل اللي جالسين نشوفها ونسمعها ونعرفها ولسه رح نشوف وننبهر .. اشادتي فيها من ايام كأس العرب يبدوا انها كانت مُقبلات للاشاده اللي رح تصير يوم الاحد”.

اتوقع كل العرب مفتخرين بقَطر خير من يمثلنا كمُسلمين وكَعرب .. شكراً قطر على كل التفاصيل اللي جالسين نشوفها ونسمعها ونعرفها ولسه رح نشوف وننبهر .. اشادتي فيها من ايام كأس العرب يبدوا انها كانت مُقبلات للاشاده اللي رح تصير يوم الاحد 🇶🇦🙏🏼🤍#قطر_رفعتوا_الراس #قطر_2022 https://t.co/jWXtkL24qF — هيا جبر | haya gber (@hayagber8) November 17, 2022

يشار إلى أن مع نهاية الشهر الماضي، تفاعل النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم “أنا عربي وأدعم قطر”،وذلك مع اشتداد الانتقادات الغربية لاستضافة قطر للحدث المونديالي، زاعمين أن الدوحة لم تحترم حقوق العمال أثناء الاستعداد لاستضافة كأس العالم، وهو ما تنفيه الحكومة القطرية.

ومنذ أن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم حق استضافة المونديال لـ قطر عام 2010، فإن الدولة العربية الأولى التي تستضيف الحدث الرياضي العالمي، تتعرض لحملة ممنهجة على خلفية حقوق المثليين والخمور وغيرها من الأمور.