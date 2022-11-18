الجمعة, نوفمبر 18, 2022
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الهدهد

فيديو صادم.. أم لبنانية تزف نجلها “المثلي” إلى عريسه.. ارتدى تاجا وطرحة!

الحفل يبدو أنه أقيم في دولة أوروبية

كتب سالم حنفي
أم لبنانية تزف نجلها المثلي watanserb.com
أم لبنانية تزف نجلها المثلي إلى عريسه
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لأم لبنانية وهي تزف نجلها “المثلي” إلى عريسه!

ووفقا للفيديو المتداول الذي نشره الناشط الأردني المعروف، علي الطراونة، ورصدته “وطن”، فقد ظهرت الأم ممسكة بيد نجلها “المثلي” وهي تتقدم معه لتسلمه لعريسه.

وظهر الشاب “المثلي” مرتديا تاجا على رأسه مع طرحة طويلة تجاوزت الـ 5 أمتار، كما تفعل “العرائس” الإناث تماما في حفل زواجهن.

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وبحسب الفيديو، يتضح أن حفل الزواج لم يتم في لبنان، حيث أظهرت المباني المحيطة بمكان إقامة الحفل بأنه ربما تم في إحدى البلدان الأوروبية.

وعبر العديد من المتابعين استهجانهم مما شاهدوه، حيث علقت “أم بشار عنانزة” بالقول:” لا حول و قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والاخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه”.

كما استنكر محمد صالح النوايسة ما فعلته الام وابنها بالقول:” 70 ٪من جسم الإنسان ماء فلا تبخل بالبزقه على الأم وابنها.”

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أما سالم المطرود فقال مستنكرا:” لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرب الرحيم ،،، اللهم لا تبتلينا ولا تواخذنا فيما فعل السفهاء منا ،،،، أخر زمن قربت القيامة”.

من جانبه، علق سفيان الشيخ الملكاوي على ما شاهده بالقول:” حسبي الله ونعم الوكيل فيهم و لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين نبي الرحمه و العفه و الطهاره و الخلق الحميد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين..اللهم اجعلهم إيه وعبرة لمن هم على شاكلتهم”.

وعبر بشير الحجاج عن سخطه بالقول:” لعنة الله عليكم…والله مناظر تشمئز منها الأنفس….. أللم أرحنا وأننا نبرأ من أفعالهم”.

المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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