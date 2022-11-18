الجمعة, نوفمبر 18, 2022
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تغييرات ضخمة في إنتظار مستخدمي واتساب..إكتشفها معنا

من شأن هذه التغييرات أن تجعل إستخدام التطبيق أسهل بكثير

كتب ايمان الباجي
تغييرات ضخمة في إنتظار مستخدمي واتساب..إكتشفها معنا watanserb.com
تطبيق واتساب
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وطنيعمل تطبيق واتساب على خمسة تحديثات رئيسية. ومن المتوقع أن تحدث هذه الميزات تغييرا كبيرا في عمل التطبيق.

تغييرات ضخمة

فبحسب ما أوردته صحيفة “ذا صن” البريطانية، هذه التغييرات الكبيرة القادمة على تطبيق “واتساب” كشفها خبراء التكنولوجيا في موقع وابيتا إنفو (WABetaInfo).

وفيما يلي خمس من الميزات الجديدة التي يعمل عليها مطورو واتساب

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  •  إعادة تصميم قسم مخصص للرسائل القابلة للاختفاء
  • القدرة على فتح الدردشات بسرعة باستخدام رقم هاتفك
  • تطوير وضعية تتيح لك إضافة رقم هاتف إضافي إلى حسابك الحالي على واتساب
  • كتم الصوت تلقائيًّا عند الانضمام إلى مجموعات واتساب الضخمة.
  • تطوير جديد لخاصية “عدم الإزعاج” على مستوى النظام

ومن شأن هذه التغييرات أن تجعل إستخدام التطبيق أسهل بكثير، على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لإصدار أي منها.

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ويمكن لمن يرغب أن يجرب ميزات “واتساب” الجديدة، قبل إتاحتها للجميع، الانضمام إلى الإصدار التجريبي لتطبيق “واتساب” WhatsApp beta عن طريق متجر غوغل بلاي من أجهزة أندرويد.

حيث يمكنك البحث عن واتساب، ثم قم بتمرير الصفحة وصولا إلى أسفلها لترى ميزة “كن أحد مختبري الإصدار التجريبي”. اضغط على زر “أنا فيها” ثم انقر على “انضمام” للتأكيد.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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