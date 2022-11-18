تغييرات ضخمة في إنتظار مستخدمي واتساب..إكتشفها معنا

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وطن– يعمل تطبيق واتساب على خمسة تحديثات رئيسية. ومن المتوقع أن تحدث هذه الميزات تغييرا كبيرا في عمل التطبيق.



تغييرات ضخمة

فبحسب ما أوردته صحيفة “ذا صن” البريطانية، هذه التغييرات الكبيرة القادمة على تطبيق “واتساب” كشفها خبراء التكنولوجيا في موقع وابيتا إنفو (WABetaInfo).

وفيما يلي خمس من الميزات الجديدة التي يعمل عليها مطورو واتساب

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إعادة تصميم قسم مخصص للرسائل القابلة للاختفاء

القدرة على فتح الدردشات بسرعة باستخدام رقم هاتفك

تطوير وضعية تتيح لك إضافة رقم هاتف إضافي إلى حسابك الحالي على واتساب

كتم الصوت تلقائيًّا عند الانضمام إلى مجموعات واتساب الضخمة.

تطوير جديد لخاصية “عدم الإزعاج” على مستوى النظام

ومن شأن هذه التغييرات أن تجعل إستخدام التطبيق أسهل بكثير، على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لإصدار أي منها.

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ويمكن لمن يرغب أن يجرب ميزات “واتساب” الجديدة، قبل إتاحتها للجميع، الانضمام إلى الإصدار التجريبي لتطبيق “واتساب” WhatsApp beta عن طريق متجر غوغل بلاي من أجهزة أندرويد.

حيث يمكنك البحث عن واتساب، ثم قم بتمرير الصفحة وصولا إلى أسفلها لترى ميزة “كن أحد مختبري الإصدار التجريبي”. اضغط على زر “أنا فيها” ثم انقر على “انضمام” للتأكيد.