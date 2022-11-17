وصفهُ بأجمل الأشياء.. مُشجع برازيلي يتأثر بصوت الأذان في قطر (فيديو)

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وطن- تأثر مشجع برازيلي متواجد في العاصمة القطرية (الدوحة)، لدعم وتشجيع منتخب بلاده (السيلياو) في مونديال كأس العالم 2022، بصوت الأذان، حيث وصفها بأجمل الأشياء التي لمسها في الدولة المستضيفة للمونديال.

وعلق المشجع البرازيلي على مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، للمؤذن وهو يصدح بصوت الأذان للصلاة في أحد مساجد العاصمة القطرية (الدوحة)، ” أقف أمام مسجد عندما سمعت صوت الأذان”.

مشجع برازيلي يتأثر من صوت الأذان في قطر

وأضاف المشجع البرازيلي الذي يدعى كارتر، ” الأذان هو تقليد قديم يدعو المسلمين لأداء صلواتهم، ويقال عدة مرات في اليوم الواحد. إنه من أجمل الأشياء التي رأيتها هنا في قطر وتأثرت بها”.

Hoje eu estava em frente a uma mesquita quando ouvi o azan, que é o chamado para a oração, uma antiga tradição que convoca os muçulmanos a fazerem suas preces e é feita algumas vezes no dia. Foi uma das coisas mais bonitas e emocionantes que vi aqui no Qatar. pic.twitter.com/U3D5guszbD — Carter (@essediafoilouco) November 13, 2022

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كما وتداول رياضيين ونشطاء على نطاق واسع، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيدو للمشجع البرازيلي الذي تأثر بصوت الأذان من أحد المساجد في دولة قطر المستضيفة لمونديال كأس العالم 2022.

حصد ملايين المشاهدات

وكان المشجع البرازيلي كارتر، قد نشر مقطع فيديو أخر، لمجموعة من مشجعي ومحبي منتخب البرازيل (السيلسياو أو راقصو السامبا)، الذي حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة. قبيل أيام تفصلنا على بدء بطولة كأس العالم 2022.

Esse amigo veio de Madrid até Doha de bicicleta, numa aventura que durou 6 meses: incrível. pic.twitter.com/6epMUQO7Sk — Carter (@essediafoilouco) November 14, 2022

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مجموعة منتخب البرازيل في كأس العالم 2022

ويحل منتخب البرازيل الأكثر تتويجاً بهذه البطولة في تاريخ مونديال كأس العالم. برصيد 5 مرات، في المجموعة السابعة برفقة الكاميرون وسويسرا وصربيا.

صحفي برازيلي متواجد في #قطر يعبر عن إعجابه بصوت الأذان، ويصفه بـ "أجمل شيء أثّر فيه خلال تواجده في الدوحة".@essediafoilouco#قناة_الشعوب pic.twitter.com/CfSYSdZKPq — قناة الشعوب (@AlshoubTv) November 16, 2022

كما وستلتقي البرازيل (السيلسياو)، أمام نظيره صربيا، الخميس، في ال24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب (استاد لوسيل).

Não, eles não estão pedindo golpe militar: eles são um grupo de indianos que vieram torcer para a Seleção Brasileira aqui no Qatar. Que loucura! pic.twitter.com/EKvU0rxz9I — Carter (@essediafoilouco) November 11, 2022

كما وبعدها سيواجه راقصو السامبا أمام سويسرا في الجولة الثانية، بينما سيختتم منافسات دور المجموعات بملاقاة الكاميرون في ال2 من شهر ديسمبر القادم.