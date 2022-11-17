الخميس, نوفمبر 17, 2022
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رياضة

وصفهُ بأجمل الأشياء.. مُشجع برازيلي يتأثر بصوت الأذان في قطر (فيديو)

مشجع برازيلي يتأثر بصوت الأذان وهو يصدح ويصفه بأجمل الأشياء التي شاهدها في قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشجع برازيلي يصف صوت الأذان بأجمل الأشياء التي شاهدها في قطر watanserb.com
مشجع برازيلي يصف صوت الأذان بأجمل الأشياء التي شاهدها في قطر
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وطن- تأثر مشجع برازيلي متواجد في العاصمة القطرية (الدوحة)، لدعم وتشجيع منتخب بلاده (السيلياو) في مونديال كأس العالم 2022، بصوت الأذان، حيث وصفها بأجمل الأشياء التي لمسها في الدولة المستضيفة للمونديال.

وعلق المشجع البرازيلي على مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، للمؤذن وهو يصدح بصوت الأذان للصلاة في أحد مساجد العاصمة القطرية (الدوحة)، ” أقف أمام مسجد عندما سمعت صوت الأذان”.

مشجع برازيلي يتأثر من صوت الأذان في قطر

وأضاف المشجع البرازيلي الذي يدعى كارتر، ” الأذان هو تقليد قديم يدعو المسلمين لأداء صلواتهم، ويقال عدة مرات في اليوم الواحد. إنه من أجمل الأشياء التي رأيتها هنا في قطر وتأثرت بها”.

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كما وتداول رياضيين ونشطاء على نطاق واسع، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيدو للمشجع البرازيلي الذي تأثر بصوت الأذان من أحد المساجد في دولة قطر المستضيفة لمونديال كأس العالم 2022.

حصد ملايين المشاهدات

وكان المشجع البرازيلي كارتر، قد نشر مقطع فيديو أخر، لمجموعة من مشجعي ومحبي منتخب البرازيل (السيلسياو أو راقصو السامبا)، الذي حصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة. قبيل أيام تفصلنا على بدء بطولة كأس العالم 2022.

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مجموعة منتخب البرازيل في كأس العالم 2022

ويحل منتخب البرازيل الأكثر تتويجاً بهذه البطولة في تاريخ مونديال كأس العالم. برصيد 5 مرات، في المجموعة السابعة برفقة الكاميرون وسويسرا وصربيا.

كما وستلتقي البرازيل (السيلسياو)، أمام نظيره صربيا، الخميس، في ال24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على ملعب (استاد لوسيل).

كما وبعدها سيواجه راقصو السامبا أمام سويسرا في الجولة الثانية، بينما سيختتم منافسات دور المجموعات بملاقاة الكاميرون في ال2 من شهر ديسمبر القادم.

المصدروطن + الجزيرة نت + صفحة كارتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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