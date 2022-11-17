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هذا ما تأكله كيت ميدلتون لتحافظ على رشاقتها وجمالها

ما هو السر وراء رشاقة ولياقة كيت ميدلتون؟

كتب ايمان الباجي
هذا ما تأكله كيت ميدلتون لتحافظ على رشاقتها وجمالها watanserb.com
كيت ميدلتون
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وطن– نشرت صحيفة إكسبرس البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام البريطاني، التي تشتهر باتباعها نمط حياة صحيا مما ساعدها في الحفاظ على رشاقتها ونحافتها حتى عندما حملت بأولادها الثلاثة.

وجبة الإفطار

بينما لا تتحدث الأميرة علنًا عن خياراتها الغذائية، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن كيت من محبي العصائر المصنوعة من السبيرولينا والخضروات الصحية مثل السبانخ والخس واللفت والكزبرة، مما ساعدها في الحصول على بشرة صافية ومشرقة.

كيت ميدلتون

في الواقع، يوفر هذا النوع من العصير الذي يحتوي على هذه المكونات العناصر الغذائية التي تساعد في الحصول على بشرة صحية متوهجة.

وجبة الغداء

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كفرد رئيسي في العائلة المالكة البريطانية، تحرص كيت على تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة نظرًا لفوائدها الصحية.

كما تفضل كيت الأطعمة العضوية على الغداء وتأكل كثيرا الأطعمة النيئة.

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وتُعد سلطات البطيخ عنصرًا أساسيًا في وجبات غداء كيت. علاوة على ذلك، تقول بعض المصادر أن البطيخ الأحمر من أهم المكونات التي تعشقها الأميرة بالإضافة إلى الأفوكادو، البصل، الخيار وجبن الفيتا.

كما تعد الحلوى المفضلة لكيت هي بودنج التوفي السائحة، والتي عادة ما تتناولها في المساء بعد يوم طويل.

وجبة العشاء

بالنسبة لوجبة العشاء، تستمتع الأميرة بتناول أكلاتها المفضلة من الوجبات التقليدية مثل المعكرونة.
المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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