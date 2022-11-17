الخميس, نوفمبر 17, 2022
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بعد إساءة حمد المزروعي.. رسالة من حاكم دبي لأمير قطر تثير تفاعلا

اعتبر تنظيم الدوحة لكأس العالم فخر خليجي وعربي

كتب باسل النجار
محمد بن راشد يهنئ أمير قطر watanserb.com
الشيخ محمد بن راشد يبعث لأمير قطر رسالة تهنئة باستضافة المونديال
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وطن – بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، بتهنئة لقطر وأميرها على استضافة بطولة كأس العالم 2022، التي تبدأ يوم، الأحد 20 نوفمبر الجاري.

محمد بن راشد يهنئ قطر باستضافة المونديال

وعبر حسابه الرسمي بتويتر، أكد “بن راشد” أن استضافة قطر لكأس العالم “إنجاز قطري وفخر خليجي ومحطة تاريخية لكل العرب.”

كما تقدم بالتهنئة للشيخ تميم بن حمد وشعب قطر: “نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي.”

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حاكم دبي شدد كذلك في تغريدته على أن “جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا.. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة باذن الله.”

وقوبلت تغريدة الشيخ محمد ـ الرجل الثاني في الإمارات بعد محمد بن زايد ـ بتفاعل واسع، خاصة أنها تأتي في ظل فترة حساسة في العلاقات بين الدوحة والإمارات منذ الأزمة الخليجية.

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كما أن هذه الرسالة الواضحة بدعم الإمارات لقطر في تنظيم هذا الحدث العالمي، تأتي عقب أيام من إساءة المغرد البذيء المحسوب على الرئيس الإماراتي حمد المزروعي، وتشكيكه بقدرة الدوحة على تنظيم هذا الحدث الكروي الأكبر في العالم.

حمد المرزوعي يشيطن قطر

المزروعي” وفي تغريدة له رصدتها (وطن) يوم 12 نوفمبر الجاري، استفزّ القطريين والعرب بزعمه عدم قدرة قطر على تنظيم كأس العالم 2022.

وكتب ما نصّه آنذاك: “اعتقد قطر ليست جاهزة لاستضافة مونديال 2022”.

التغريدة التي أثارت جدلاً واسعاً، وعرّضت المزروعي لهجوم كبير، وسط استنكار لصمت القيادة الإماراتية على مثل هذه التجاوزات في حق قطر، من داخل الإمارات، ومن قبل شخص محسوب على الرئيس الإماراتي نفسه.

وذهب آخرون إلى القول، إن محمد بن زايد نفسه، هو من يحرض على قطر “من وراء ستار”، حسب وصفهم.

موضحين أنّ ترك حمد المزروعي يهاجم قطر ليل نهار ويشوهها، دون تحرك من القيادة أو السلطات هناك ضده، يؤكد إقرار القيادة الإماراتية لهذه الأفعال والموافقة عليها.

ومن المعروف أنّ السلطات الإماراتية تحكم البلاد بالحديد والنار، ولا يمكن لأحد توجيه حرف انتقاد للقيادة أو رؤوس الدولة، “ومعتقلو الرأي” هناك خير دليل.

وبناء على ذلك، يعيش الجميع هناك (مواطنين ووافدين) بحذر شديد، ويحرصون على عدم كتابة أيّ شيء يخصّ أمور السياسة، قد يُعرّضهم للخطر.

إلا أن “المزروعي” وحتى بعد المصالحة الخليجية واتفاق العلا، لا يزال يهاجم قطر، ويتطاول على قيادتها من داخل هذه الإمارة البوليسية (أبوظبي)، وهو ما يشير إلى موافقة حاكمها وإقراره لما يفعله حمد.

ويبدو أنه يحظى بحصانة لدى النظام الحاكم في دولة الإمارات، رغم ما يثيره من انتقادات هائلة داخل الدولة، وفي محيطها الخليجي، ما يثير التساؤلات دائماً عن مكانة الرجل.

وفسر البعض تغريدة محمد بن راشد، على أنها ربما جاءت بمثابة اعتذار منه على إساءة المزروعي، أو أنه يعبر عن نفسه واتجاهاته بعيدا عن أبوظبي.

وتنطلق بطولة كأس العالم يومَ الأحد المقبل 20 نوفمبر، والتي تستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل على الأراضي القطرية.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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